5 civils ukrainiens tués alors que les parties belligérantes réfléchissent à la prochaine étape

KYIV, Ukraine (AP) – Les combats sont restés largement dans l’impasse lundi dans l’est de l’Ukraine où les bombardements russes ont tué cinq civils au cours de la dernière journée, selon des responsables ukrainiens, alors que les parties belligérantes ont évalué leurs besoins en nouvelles poussées militaires attendues dans les semaines à venir.

Parmi les victimes figurent une femme tuée et trois autres blessées par le bombardement russe de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine dans le nord-est du pays, a déclaré lundi le gouverneur régional Oleh Syniyehubov.

Les troupes russes se sont emparées de vastes zones de la région nord-est de Kharkiv dans les mois qui ont suivi l’invasion de son voisin en février dernier. Mais les contre-offensives ukrainiennes qui ont commencé en août ont arraché le territoire occupé par la Russie, notamment à Kharkiv.

Ces succès ont donné du poids aux arguments de l’Ukraine selon lesquels ses troupes pourraient livrer des défaites plus cuisantes à la Russie si ses alliés occidentaux fournissaient plus d’armes.

La semaine dernière, Kyiv a remporté des promesses de chars des États-Unis et d’Allemagne.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a fait allusion lundi à la perspective d’autres engagements à venir, affirmant que “toute activité visant à renforcer les pouvoirs de défense de l’Ukraine est en consultation avec nos partenaires de l’OTAN”.

Une telle démarche pourrait cependant rencontrer certains obstacles politiques familiers.

Le chancelier Olaf Scholz, après s’être opposé pendant des semaines à l’envoi de chars allemands Leopard 2 en Ukraine, semble prêt à s’entêter à fournir des avions de combat. L’Allemagne n’aurait pas le rôle clé dans les livraisons d’avions qu’elle a joué avec les Léopards, qui sont de fabrication allemande et nécessitent une approbation d’exportation allemande.

Scholz, qui est en voyage en Amérique du Sud, a déclaré qu’il regrettait l’émergence de la discussion sur les avions.

Il a déclaré dimanche au Chili qu’un débat sérieux était nécessaire et non une “compétition pour se surpasser… dans laquelle peut-être les motivations politiques intérieures sont au premier plan, plutôt que le soutien à l’Ukraine”.

Les analystes militaires affirment que davantage d’aide est cruciale si l’Ukraine veut bloquer une offensive russe prévue au printemps et lancer ses propres efforts pour repousser les forces russes.

“Le schéma d’acheminement de l’aide occidentale a puissamment façonné le schéma de ce conflit”, a déclaré dimanche soir l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé aux États-Unis.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il était crucial de maintenir le rythme du soutien des alliés.

« La rapidité de l’approvisionnement a été et sera l’un des facteurs clés de cette guerre. La Russie espère faire durer la guerre, épuiser nos forces. Nous devons donc faire du temps notre arme », a-t-il déclaré dimanche dans son discours vidéo nocturne. “Nous devons accélérer les événements, accélérer l’approvisionnement et l’ouverture de nouvelles options d’armement nécessaires pour l’Ukraine.”

Alors que la guerre approche de son premier an et épuise les ressources des deux camps, l’appel occidental à des armes pour Kyiv s’étend au-delà de l’OTAN.

Le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg, a appelé lundi la Corée du Sud à envoyer également un soutien militaire direct à l’Ukraine. La Corée du Sud est un exportateur d’armes en pleine croissance avec une armée bien équipée et soutenue par les États-Unis.

La France et l’Australie ont annoncé lundi leur intention de produire et d’envoyer conjointement plusieurs milliers d’obus d’artillerie de 155 millimètres en Ukraine. Les premières livraisons sont attendues au premier trimestre de cette année.

Du côté russe, des indications émergent que davantage de main-d’œuvre pourrait être enrôlée pour le combat.

Le ministère britannique de la Défense a noté lundi que le Kremlin n’avait jamais formellement annulé l’ordre de septembre dernier de mobilisation partielle des réservistes qui avait augmenté le nombre de troupes pour combattre en Ukraine. Il a déclaré que la Russie pourrait garder la porte ouverte à de nouvelles convocations. La mobilisation de l’automne aurait amassé 300 000 soldats supplémentaires.

“Les dirigeants russes continuent très probablement de chercher des moyens de répondre au nombre élevé de personnel requis pour financer toute future offensive majeure en Ukraine, tout en minimisant la dissidence nationale”, a-t-il déclaré dans un tweet.

Les responsables russes ont démenti les projets de mobilisation de troupes supplémentaires, tout en faisant appel à une force mercenaire.

Avec plus de discussions sur l’aide militaire des alliés de l’Ukraine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que les armes occidentales n’arrêteront pas la Russie.

“L’Ukraine continue d’exiger de nouvelles armes et l’Occident encourage ces demandes”, a déclaré Peskov lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes lundi. « C’est une impasse. Il en résulte une escalade significative et rend les pays de l’OTAN de plus en plus impliqués dans le conflit.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré que la situation dans la région orientale de Donetsk, qui a été le théâtre d’intenses combats pendant des mois, reste “invariablement difficile”.

De violents combats se sont poursuivis autour de Bakhmut et de Vuhledar, le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko ayant déclaré que 15 villes et villages avaient été bombardés dimanche. Les autorités russes ont réclamé des avances à Vuhledar, affirmations qui n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Les forces russes tentent depuis des mois de capturer Bakhmut, sous la direction du groupe Wagner, une société militaire privée dirigée par un millionnaire ayant des liens de longue date avec le président russe Vladimir Poutine.

La semaine dernière, les troupes ukrainiennes ont déclaré avoir mené une retraite organisée depuis Soledar, à environ 18 kilomètres (11 miles) de Bakhmut, sous la pression de Wagner, qui comprendrait un grand nombre de condamnés.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que la ville méridionale de Kherson avait également été bombardée par la Russie. Le bombardement a endommagé des bâtiments résidentiels, un hôpital, une école, une gare routière, une banque et un bureau de poste.

Deux navires étrangers ont été endommagés dans le port de Kherson, a ajouté le bureau présidentiel, sans donner plus de détails.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Susie Blann, Associated Press