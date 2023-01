5 civils ukrainiens tués alors que les parties belligérantes réfléchissent à la prochaine étape

Parmi les victimes figurent une femme tuée et trois autres blessées par le bombardement russe de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine dans le nord-est du pays, a déclaré lundi le gouverneur régional Oleh Syniyehubov.

Ces succès ont donné du poids aux arguments de l’Ukraine selon lesquels ses troupes pourraient livrer des défaites plus cuisantes à la Russie si ses alliés occidentaux fournissaient plus d’armes.

Il a déclaré dimanche au Chili qu’un débat sérieux était nécessaire et non une “compétition pour se surpasser… dans laquelle peut-être les motivations politiques intérieures sont au premier plan, plutôt que le soutien à l’Ukraine”.

“Le schéma d’acheminement de l’aide occidentale a puissamment façonné le schéma de ce conflit”, a déclaré dimanche soir l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé aux États-Unis.

« La rapidité de l’approvisionnement a été et sera l’un des facteurs clés de cette guerre. La Russie espère faire durer la guerre, épuiser nos forces. Nous devons donc faire du temps notre arme », a-t-il déclaré dimanche dans son discours vidéo nocturne. “Nous devons accélérer les événements, accélérer l’approvisionnement et l’ouverture de nouvelles options d’armement nécessaires pour l’Ukraine.”

Alors que la guerre approche de son premier an et épuise les ressources des deux camps, l’appel occidental à des armes pour Kyiv s’étend au-delà de l’OTAN.

La France et l’Australie ont annoncé lundi leur intention de produire et d’envoyer conjointement plusieurs milliers d’obus d’artillerie de 155 millimètres en Ukraine. Les premières livraisons sont attendues au premier trimestre de cette année.

“L’Ukraine continue d’exiger de nouvelles armes et l’Occident encourage ces demandes”, a déclaré Peskov lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes lundi. « C’est une impasse. Il en résulte une escalade significative et rend les pays de l’OTAN de plus en plus impliqués dans le conflit.