5 civils tués et plus de 20 soldats indiens portés disparus après des crues éclair qui ont frappé l’État du Sikkim

NEW DELHI (AP) — De fortes pluies soudaines ont déclenché des crues soudaines dans l’État du Sikkim, dans le nord-est de l’Inde, tuant cinq civils et laissant 23 soldats portés disparus mercredi, ont indiqué l’armée et les médias.

L’inondation s’est produite le long de la rivière Teesta, dans la vallée de Lachen, a indiqué un communiqué de l’armée, ajoutant que certains camps et véhicules militaires étaient submergés sous la boue et que des efforts de recherche étaient en cours. L’armée a déclaré que l’eau rejetée par un barrage voisin avait également provoqué une augmentation du niveau de l’eau.

Cinq corps de civils ont été retrouvés dans les régions de Golitar et de Singtam, a indiqué l’agence de presse Press Trust of India citant le magistrat Mahendra Chettri.

Les autorités de la défense ont déclaré que 80 habitants avaient été évacués en toute sécurité. L’agence a rapporté qu’un pont sur la rivière Teesta avait également été emporté par les inondations tôt mercredi.

Plusieurs villes, dont Dikchu, Singtam et Rangpo dans le bassin de Teesta, ont été inondées. Les écoles de quatre districts ont été fermées pendant quatre jours, a indiqué le ministère de l’Éducation de l’État.

Des parties d’une autoroute reliant le Sikkim, la capitale de l’État, au reste du pays ont été emportées par les eaux, a indiqué le PTI.

L’inondation a été causée par des averses – des pluies soudaines et très fortes. Cela se produit lorsque plus de 10 centimètres (3,9 pouces) de pluie se produisent dans un rayon de 10 kilomètres carrés (3,8 miles carrés) en une heure. Les averses de nuages ​​peuvent provoquer d’intenses inondations et glissements de terrain affectant des milliers de personnes.

La région montagneuse de l’Himalaya, où se trouve le Sikkim, a connu de fortes pluies de mousson cette saison. Près de 50 personnes sont mortes dans des crues soudaines et des glissements de terrain en août dans l’État voisin de l’Himachal Pradesh, tandis que des pluies record en juillet ont tué plus de 100 personnes en deux semaines dans le nord de l’Inde, les routes étant inondées et les maisons effondrées.

Les catastrophes causées par des glissements de terrain et des inondations sont courantes dans la région himalayenne de l’Inde pendant la saison de la mousson de juin à septembre. Les scientifiques affirment que ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents à mesure que le réchauffement climatique contribue à la fonte des glaciers.

En février 2021, des crues soudaines ont tué près de 200 personnes et emporté des maisons dans l’Uttarakhand.

The Associated Press