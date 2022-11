5 citations qui m’ont marqué dans “La magie de voir grand”

En mars, ma mère m’a remis un exemplaire de “La magie de voir grand” de David J. Schwartz, mais la vie s’est passée et il m’a fallu trois mois pour me déplacer et le lire.

Quand je l’ai finalement fait, le timing était parfait. En juin, je commençais tout juste mon travail ici à CNBC Make It et je cherchais des conseils sur la façon de naviguer dans un moment de vie aussi énorme.

J’ai commencé à lire “La magie de voir grand”, sans vraiment savoir à quoi m’attendre. Et je suis reparti avec tellement plus que je ne le pensais.

Le livre m’a donné beaucoup plus confiance pour rejoindre une nouvelle équipe, me rendre au bureau et assumer le rôle que j’ai toujours voulu. Alors, merci maman !

Maintenant, la seule chose qui reste à faire est de lui faire lire le livre elle-même.

Mais en attendant, voici cinq citations de “La magie de voir grand” qui m’ont marqué et ce que j’en ai appris.