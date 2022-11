5 choses sur les Bears de Chicago – Shaw Local

Les blessures de fin de saison dans le sport sont dures pour tout le monde.

Les nouvelles sont toujours difficiles – pour le joueur, pour les entraîneurs et pour ses coéquipiers.

Avec certains gars, cependant, cela semble juste frapper plus fort.

C’est certainement le cas en ce qui concerne le receveur des Bears Darnell Mooney, qui ne jouera plus cette saison en raison d’une blessure à la cheville qu’il a subie lors d’une défaite 31-10 contre les Jets de New York dimanche à Meadowlands.

Non seulement est le meilleur receveur de Mooney the Bears avec 40 attrapés pour 493 verges, mais il fait tellement de choses dans les coulisses qui inspirent tout le monde.

« Il apporte juste de la lumière dans la pièce. Juste un grand leader », a déclaré l’ailier rapproché Cole Kmet au Halas Hall lundi. « Un mec vers lequel tout le monde semble graviter. Donc, chaque fois que vous perdez un gars comme ça dans le caucus, c’est définitivement difficile pour l’équipe.

Mooney, qui a acheté une machine de dépassement JUGS en tant que recrue, fait toujours du travail supplémentaire avec le quart-arrière Justin Fields après l’entraînement. Il a encadré des recrues de multiples façons. Il a invité Chase Claypool chez lui pour aider son nouveau coéquipier à apprendre le livre de jeu.

Il est également constamment entouré de membres des médias pour de longues entrevues. Même après que ceux-ci soient terminés, il refuse rarement – voire jamais – les questions supplémentaires d’un ou deux journalistes restants.

Il est facile de dire pourquoi il est si aimé de ses coéquipiers et de ses entraîneurs.

“La façon dont il aborde son quotidien est vraiment spéciale”, a déclaré Kmet.

L’entraîneur Matt Eberflus a dit à son joueur de troisième année de « s’accrocher ».

“Les choses arrivent”, a déclaré Eberflus. « Toujours là. Nous voulons que vous soyez là et que vous jouiez ce rôle de leader et que vous aidiez les jeunes joueurs.

“C’est un grand ours à coup sûr.”

Il sera intéressant de voir si quelqu’un peut intervenir et combler ce vide. Claypool (38 snaps) a vu le plus de temps de jeu dimanche et devrait être un facteur important à l’avenir (en supposant qu’il soit en bonne santé).

C’est une énorme opportunité pour la recrue Velus Jones Jr. et N’Keal Harry également. Jones a vu 12 clichés contre les Jets, tandis que Harry a été inactif au cours des deux dernières semaines.

Autres blessures

Eberflus n’a pas donné beaucoup d’indications sur la durée pendant laquelle la sécurité Eddie Jackson (pied gauche), les joueurs de ligne offensive Riley Reiff (épaule) et Larry Borom (cheville) ou les receveurs larges Claypool (jambe) et Equanimeous St. Brown (non divulgué) pourraient être absents.

La blessure de Jackson semble être la plus grave, le vétéran s’effondrant sur le gazon sur une passe de TD de 54 verges aux Jets WR Garrett Wilson au deuxième quart.

“Nous ne savons pas encore”, a déclaré Eberflus lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une fin de saison. “Si cela se produit de cette façon, nous devrons préparer des jeunes à jouer.”

Si Reiff et/ou Borom sont absents contre les Packers dimanche, surveillez Alex Leatherwood pour faire ses débuts. Les Bears ont réclamé Leatherwood à l’équipe d’entraînement des Raiders le 31 août.

Pas de malheur et de tristesse

Les Bears (3-9) ont perdu cinq matchs de suite et huit sur neuf. C’est une mauvaise passe, mais la plupart des joueurs restent optimistes et positifs.

Nous laisserons le vétéran de sept ans DeAndre Houston-Carson expliquer pourquoi personne ne devrait être choqué par ce fait.

“En fin de compte, c’est la vie. C’est plus grand que le football », a déclaré Houston-Carson, qui a disputé ses 89 matchs dans la NFL avec les Bears. « Quand nous partons – quand nous passons – qui se soucie vraiment d’autre chose que de l’impact que vous avez sur les gens autour de vous ?

« Évidemment, vous voulez faire le bien. Vous voulez exceller dans votre travail. Mais c’est amusant d’être entouré de gens que l’on aime et d’essayer d’établir des relations. C’est marrant.

« Et puis le jeu de football est amusant. Gagner [or] perdre, il y a quelque chose là-dedans que tu as passé un bon moment [with]. Vous avez frappé quelqu’un ou l’un de vos coéquipiers a fait un bon jeu. Vous arrivez à vous célébrer. C’est marrant.”

Amenez Rodgers !

Le QB de Green Bay Aaron Rodgers a laissé la défaite 40-33 des Packers contre les Eagles dimanche soir avec une blessure aux côtes et n’est pas revenu.

Avec les Packers à 4-8 et sur leur bye après avoir affronté les Bears dimanche, ce ne serait pas un choc de voir le remplaçant Jordan Love derrière le centre.

Cela devrait faciliter les choses pour les Bears, mais Kmet préférerait voir Rodgers.

“Allez-y, vous savez?” dit Kmet. “Pourquoi ne voudriez-vous pas [want to face him?] Il est l’élément de base de leur franchise, et avoir l’opportunité d’aller le battre serait toujours un bon sentiment.

Rodgers, qui a lancé 21 passes de touché et neuf interceptions, a lancé pour 250 verges ou moins au cours de sept des huit derniers matchs. Il n’a lancé des INT à deux chiffres que deux fois dans sa carrière (2010 et 2008).

Par les chiffres

Les Bears ont couru 127 verges en 29 courses contre les Jets. C’était leur plus bas total depuis qu’ils avaient couru pour 78 lors d’une défaite de la semaine 5 au Minnesota.

Les Bears sont sur le point de courir pour 3 264 verges, ce qui les placerait 32 derrière les Ravens de 2019 pour la plupart de tous les temps.

Fields (834), Khalil Herbert (643) et David Montgomery (580) ont totalisé 89,3% des verges au sol.

Une autre pépite : Les Bears n’ont éclipsé 200 verges par la passe qu’une seule fois toute la saison (semaine 5 lorsque Fields a lancé pour 208 verges dans une défaite de 29-22 au Minnesota).