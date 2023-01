5 choses sur le directeur financier de l’organisation Trump – Hollywood Life

Voir la galerie





Allen Weisselberg, 75 ans, a été condamné à cinq mois de prison pour fraude fiscale le mardi 10 janvier. L’ancien directeur financier de l’organisation Trump servira le temps à Riker’s pour le régime, par Le New York Times. Weisselberg avait accepté un accord de plaidoyer après avoir initialement plaidé «non coupable», lorsqu’il a été inculpé en juillet 2021, par Les temps. Son accord l’obligeait à plaider coupable de complot de fraude, de fraude fiscale, de vol qualifié et de complot. L’organisation Trump fait également face à 17 accusations de fraude fiscale et d’autres crimes financiers, qui pourraient les voir condamnées à une amende de plus d’un million de dollars.

Avant l’inculpation de Weisselberg, on pensait que le bureau du procureur de district cherchait à recueillir plus d’informations auprès de l’ancien directeur financier sur l’ancien président celui de Donald Trump relations d’affaires, par Les temps. Voici cinq choses à savoir sur Weisselberg et ses protégés.

Weisselberg a travaillé pour la famille Trump pendant des décennies

Weisselberg est fidèle à Trump depuis près de 50 ans. Il a commencé sa carrière comme comptable pour le père de l’ancien président de Fred Trump entreprise en 1973. En gravissant les échelons de l’organisation pendant des années, Weisselberg a été nommé directeur financier de Trump Hotel & Casino Resorts en 2000. Trump a fait l’éloge de Weisselberg dans son livre de 2004. Comment devenir riche. “Allen est avec moi depuis 30 ans et sait comment faire avancer les choses”, a écrit Trump.

Les accusations de Weisselberg

Les accusations portées contre Weisselberg découlent des avantages sociaux que Trump a fournis au directeur financier. Les procureurs ont enquêté pour savoir si Weisselberg payait ou non des impôts sur des choses comme les frais de scolarité dans les écoles privées, les voitures louées ou les appartements que Trump lui avait donnés, ainsi qu’à sa famille, comme avantages, selon Le New York Times. Les accusations semblent être davantage une tentative de mieux comprendre les relations commerciales de Trump avec l’aide de Weisselberg.

L’ex-belle-fille de Weisselberg a joué un grand rôle dans l’enquête

Lorsque l’enquête fédérale sur de Michael Cohen allégations selon lesquelles l’organisation Trump aurait payé une star de cinéma pour adultes Daniels orageux 35 000 $ d’argent caché ont pris fin, procureur du district de Manhattan Cyrus Vance Jr. a tourné une enquête au niveau de l’État vers Weisselberg. les deux fils de Weisselberg, Barry et Jack, ont tous deux eu des relations professionnelles avec la Trump Organization. Barry était directeur du carrousel de Central Park et de la patinoire Wollman, que dirigeait l’organisation Trump, et Jack était employé chez Ladder Capital, un prêteur de l’organisation Trump. L’ex-femme de Barry, Jennifer, a déclaré aux enquêteurs que Trump aurait donné au couple un appartement, que Barry a qualifié de “propriété de l’entreprise”, selon Le new yorker. L’appartement peut être utilisé contre Weisselberg s’il ne l’a pas déclaré sur ses impôts.

Jennifer a dit Le new yorker que les avantages sociaux sont une stratégie commerciale. « Ils vous paient avec des appartements et d’autres trucs, comme tactique de contrôle, pour que vous ne puissiez pas partir. Ils vous possèdent! Vous devez faire toutes les conneries corrompues qu’ils demandent », a-t-elle déclaré. Cohen a également dit Le new yorker qu’il pense que Weisselberg coopérerait à une enquête pour garder ses fils et lui-même hors de prison.

Weisselberg a été pris dans d’autres problèmes de Trump

Les accusations d’avantages sociaux ne sont pas la première fois que Weisselberg est impliqué dans des enquêtes concernant les relations commerciales louches de Trump. Le directeur financier a été destitué lors d’une poursuite civile intentée à New York en 2018 contre la Fondation Trump pour “conduite illégale”. Weisselberg a été répertorié comme trésorier et membre du conseil d’administration de la Fondation Trump. Lorsqu’on lui a demandé, il a dit qu’il “ne savait pas” qu’il était inscrit sur la liste des membres du conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance depuis plus de dix ans, selon Le Washington Post.

Weisselberg a également été nommé dans un procès intenté contre l’Université Trump. Des documents judiciaires révèlent que Weisselberg était l’un des signataires des chèques pour la fausse université, aux côtés de Trump et de trois des enfants de l’ancien président.

Weisselberg était la personne de référence de Trump pour gérer son argent

Il n’est pas surprenant que Trump confie son argent à son directeur financier. Weisselberg était un co-administrateur inscrit sur la liste de l’ancien président avant son investiture en 2017 aux côtés de son fils, Donald Trump Jr. Un enregistrement divulgué d’un appel entre Michael Cohen et Trump a également indiqué que Weisselberg avait géré les «finances personnelles» de Trump, y compris les «factures du ménage», via Le Washington Post.

Après le lancement d’enquêtes sur l’argent caché versé par l’organisation Trump, l’avocat de la société, Alan Futerfas, a nié que Cohen discuterait des paiements avec Weisselberg avant Trump. “M. Weisselberg est un comptable qui exécute simplement les instructions des autres concernant les paiements et les transferts monétaires. Il n’y aurait aucune raison pour que M. Cohen ait une conversation avec M. Weisselberg avant qu’il ne recommande et n’obtienne l’approbation de l’achat qu’il suggérait », a-t-il déclaré. Le Washington Post.

