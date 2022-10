5 choses sur l’acteur accusé de viol – Hollywood Life

MISE À JOUR 10/10/2022: Le juge de Danny MastersonLe procès pour viol de a mentionné la Scientologie lors de l’audience préliminaire. “Cela ne va pas devenir un procès sur la Scientologie”, juge Charlaine Olmédo dit, selon Variété. Cependant, la juge aurait indiqué qu’elle autoriserait les témoignages sur la Scientologie, puisque Danny est scientologue et que les trois femmes qu’il est accusé d’avoir violées étaient membres de l’église. Lors de l’audience préliminaire, l’avocat de Danny Sharon Appelbaum aurait fait valoir que les trois accusatrices « formaient une fraternité » pour éliminer Danny et la Scientologie. Elle a également accusé l’ex-scientologue Léa Rémini d’être impliqué.

Plus de nouvelles de Danny Masterson:

HISTOIRE ORIGINALE: Danny Masterson, 46 ans, doit être jugé pour plusieurs accusations de viol. La sélection du jury commence le mardi 11 octobre et Danny fait face à trois accusations de viol forcé et jusqu’à 45 ans de prison à vie. Un juge californien a déterminé le 21 mai 2021 qu’il y avait suffisamment de preuves fournies lors d’une audience préliminaire pour qu’un procès se poursuive. Le bureau du procureur du district de Los Angeles a annoncé pour la première fois en juin 2020 que l’acteur avait été inculpé de trois chefs de viol “par la force ou la peur” en relation avec des incidents qui se seraient produits en 2001 et 2003. Les accusations découlent de trois attaques présumées distinctes impliquant différents femmes. L’acteur a fermement nié les allégations et a déclaré qu’il avait hâte de laver son nom. Danny risque 45 ans de prison à perpétuité s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. Il a été arrêté par le LAPD à 11h30 le 17 juin 2020. Sa caution a été fixée à 3,3 millions de dollars et une station de radio d’information locale de LA signalé que quelques heures plus tard, il avait déjà déposé une caution.

Les allégations de viol ont refait surface en décembre 2017 alors que le mouvement #MeToo prenait de l’ampleur. Une femme de 23 ans l’a accusé de l’avoir violée en 2001, et une femme de 28 ans a également fait la même affirmation à propos d’un incident de 2003. Une autre femme de 23 ans a également allégué que Danny l’avait violée à l’automne 2003. Le procureur adjoint de Los Angeles a confirmé dans une déclaration à HollywoodLife.com que toutes les attaques présumées ont eu lieu au domicile de Danny à Hollywood Hills. Nous avons cinq choses à savoir sur Danny ci-dessous.

1. Danny s’est fait connaître sur ‘That 70s Show’.

Il a joué Steven Hyde pendant les huit saisons de la sitcom, qui s’est déroulée de 1998 à 2006. Il est devenu un ami personnel proche de ses co-stars masculines, Ashton Kutcher et Wilmer Valderrama.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





2. Danny et Ashton ont travaillé ensemble sur “The Ranch” de Netflix.

Les copains ont uni leurs forces à partir de 2016 sur la série comique, où Ashton a joué un joueur de football semi-professionnel qui est revenu pour aider à gérer le ranch familial du Colorado. Danny a joué le personnage de Rooster Bennett. Il a été lâché de Le ranch en décembre 2017 en raison des allégations de viol portées contre lui. Il a été expliqué plus tard que Rooster était mort dans un accident de moto bizarre, car le personnage de Danny avait été radié de la série.

3. Danny est scientologue.

Il a pratiqué la religion basée sur le défunt fondateur et écrivain de science-fiction L. Ron Hubbard‘s livres depuis qu’il était adolescent. Dans une interview de 2015 avec Papier magazine, Danny a expliqué : « Dans la Scientologie, il n’y a pas de système de croyance ni de personne vénérée ou autre ; c’est une sorte de collège de l’esprit. Et ainsi j’ai grandi sans avoir à aller prier qui que ce soit. J’ai grandi un peu comme, ‘Oh, si tu as soif, bois de l’eau.’

Lien connexe Lié: Tom Glynn-Carney : 5 choses à savoir sur le nouvel Aegon dans “House Of The Dragon”

4. Danny est marié et a une fille.

Il a commencé à sortir avec un mannequin et un collègue scientologue Bijou Phillips en 2005. Elle est la fille de feu Les mamans et les papas musicien/compositeur Jean Phillips et actrice Geneviève Waite. Le couple s’est marié en 20011 et a accueilli leur premier et unique enfant, une fille Fiona le 14 février 2014. Le 12 juin 2020, Bijou a partagé une photo de famille Instagram montrant Fiona dans une casquette et une robe après avoir obtenu son diplôme de la maternelle. La femme de 40 ans a supprimé son compte IG le 17 juin, à la suite des accusations du procureur contre Danny.

5. Danny a fermement nié les accusations de viol portées contre lui.

Après avoir été lâché de Le ranch en décembre 2017, Danny a publié une déclaration qui disait : « Dès le premier jour, j’ai nié les allégations scandaleuses contre moi. Les forces de l’ordre ont enquêté sur ces allégations il y a plus de 15 ans et les ont jugées sans fondement. Je n’ai jamais été accusé d’un crime, encore moins reconnu coupable. Dans ce pays, vous êtes présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Cependant, dans le climat actuel, il semble que vous soyez présumé coupable au moment où vous êtes accusé. Je comprends et j’ai hâte d’effacer mon nom une fois pour toutes.

Le 17 juin 2020, après l’annonce des accusations du procureur, l’avocat de Danny Thomas Mésereau a publié une déclaration à HollywoodLife.com qui disait : « M. Masterson est innocent, et nous sommes convaincus qu’il sera exonéré lorsque toutes les preuves seront enfin révélées et que les témoins auront la possibilité de témoigner.

Il a poursuivi: «De toute évidence, M. Masterson et sa femme sont complètement sous le choc compte tenu du fait que ces allégations vieilles de près de 20 ans entraînent soudainement le dépôt d’accusations, mais eux et leur famille sont rassurés de savoir que la vérité finira par éclater. Les gens qui connaissent M. Masterson connaissent son caractère et savent que les allégations sont fausses.