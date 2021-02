L’acteur canadien polyvalent Christopher Plummer, qui a joué dans plusieurs films mémorables comme Le son de la musique, L’homme qui serait roi et Tout l’argent du monde, est décédé à l’âge de 91 ans vendredi. Plummer a dirigé le grand écran pendant près de sept décennies, mais l’un des rôles les plus déterminants de sa carrière est venu en 1965 avec The Sound of Music de Robert Wise.

Voici quelques faits sur le film qui a traversé des âges passionnant le public:

– Plummer n’a presque pas obtenu le rôle du capitaine Baron Von Trapp. Les créateurs ont envisagé de prendre les acteurs Walter Matthau, Yul Brynner et Bing Crosby pour le rôle convoité. Cependant, à la fin, Plummer a obtenu le rôle, grâce à sa personnalité de jouer avec le danger.

– La voix chantante de Plummer a été doublée dans le film. C’est le chanteur Bill Lee qui a chanté la voix du capitaine von Trapp. Outre Plummer, le chant a également été doublé pour le personnage de Mother Abbess, joué par Peggy Woods.

– Il y a une raison pour laquelle Julie Andrews et Plummer ont été abattus en silhouette pendant la chanson Something Good et c’était pour dissimuler les rires dans lesquels les deux acteurs faisaient irruption. C’était la dernière scène du film qui a été tournée à Hollywood, cependant, les lumières à arc qui pendaient au-dessus du gazebo continuaient à produire un bruit de pet selon La prise qui a perturbé la scène romantique. Pour masquer les rires des acteurs, le directeur de la photographie Ted McCord les a projetés dans l’ombre.

– Contrairement au film, la famille Von Trapp d’origine n’a pas gagné beaucoup d’argent. The Sound of Music est basé sur un mémoire de 1949 The Story of the Trapp Family Singers de Maria von Trapp. En 1955, la famille von Trapp faisait face à des difficultés financières à cause desquelles Maria vendit les droits au producteur de cinéma allemand Wolfgang Reinhardt pour un montant forfaitaire de 9 000 USD. La famille d’origine n’a jamais reçu de redevances des deux films allemands suivants basés sur la vie de la famille von Trapp, et de la production de Broadway de The Sound of Music, qui a duré plus de trois ans, et même de la version cinématographique, qui a rapporté environ 300 millions de dollars.

– Selon un Rapport Vanity Fair, le choix initial pour la réalisation du film était William Wyler, un juif suisse-allemand. Le réalisateur primé aux Oscars avait envisagé beaucoup plus de nazis, de croix gammées, cependant, il a ensuite été donné à Robert Wise, qui a finalement réalisé le film.