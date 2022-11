5 choses que vous ne devriez pas attendre jusqu’au Black Friday pour acheter

Le Black Friday proprement dit est dans un peu plus d’une semaine, mais les vacances shopping ne sont plus une affaire d’une journée. Les détaillants aiment Amazone, Walmartet Kohl’s ont tous lancé leurs remises plus tôt. Les bonnes affaires de Best Buy sont en mouvement depuis des semaines et Target approche déjà plus d’un mois de ventes.

Alors que l’horloge tourne jusqu’à Vendredi noir, le meilleur moment pour commencer à cocher les articles sur votre liste de souhaits de vacances est maintenant. Il y a beaucoup d’offres à trier, mais nous avons rassemblé quelques-unes de nos offres préférées du début du Black Friday que vous ne voudrez pas manquer. Assurez-vous de les vérifier maintenant et de les saisir avant que les prix ne disparaissent. Pour en savoir plus, jetez un œil à tous les Les publicités du Black Friday nous avons collecté jusqu’à présent.

JBL Ce haut-parleur est peut-être petit, mais son son est puissant pour sa taille. De plus, la conception durable et compacte est idéale lorsque vous êtes en déplacement, d’où son nom. Le Go 3 de JBL a un indice de protection IP67, ce qui rend le mini haut-parleur à la fois résistant à l’eau et à la poussière. Il peut fournir jusqu’à cinq heures de lecture par charge, et il est disponible dans une variété de couleurs, vous pouvez donc en choisir un qui correspond à votre style. David Carnoy de CNET l’a surnommé “l’un des meilleurs haut-parleurs micro Bluetooth du marché” dans son examen complet de JBL Go 3. Et en ce moment, vous pouvez économiser 40 % sur le prix catalogue.

23etmoi À partir de seulement 79 $, Amazon propose l’un de nos tests ADN préférés, 23andMe, en vente. Avec trois kits différents disponibles, ces tests peuvent vous aider à mieux comprendre votre patrimoine génétique, votre prédisposition à des problèmes de santé particuliers et plus encore, selon le test que vous achetez. Ces kits de test ADN font également d’excellents cadeaux pour les amis ou la famille. Sachez simplement comment vos données seront utilisées, car il est possible que vos informations ADN soient partagées avec des sociétés pharmaceutiques et des organismes chargés de l’application de la loi, alors déterminez votre niveau de confort avec cela avant d’acheter.

Meilleur achat Il y a de fortes chances que vous ayez entendu à quel point les friteuses à air peuvent être formidables ou que vous ayez expérimenté la magie d’une première main. Cette option de Bella a une capacité de 8 pintes, ce qui la rend idéale pour les familles et les réunions d’amis puisque vous pouvez en cuisiner plus à la fois. Nous utilisons ce modèle chez moi depuis près de deux ans maintenant et avons tout cuisiné, des frites aux légumes en passant par les steaks – et une poitrine de dinde pour notre repas de Thanksgiving. Ce n’est que quelques dollars de plus que le plus bas historique précédent, ce qui en fait le moment idéal pour en acheter un pour vous-même. Vous recevez des alertes de prix pour Friteuse à air numérique Bella 8 pintes

Google Dans le cadre de sa première vague de premières offres du Black Friday, Walmart propose le Nest Mini de deuxième génération à 18 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu. À l’heure actuelle, les quatre couleurs sont en stock, bien que cela puisse facilement changer à tout moment. De nombreux magasins en auront en stock, mais vous pouvez également les commander pour livraison. Lisez notre avis sur Google Nest Mini. Vous recevez des alertes de prix pour Google Nest Mini (2e génération, anthracite)

HP Bien qu’il ne s’agisse pas des machines les plus puissantes, vous pouvez faire beaucoup sur un Chromebook de nos jours. Dans le cadre de ses premières offres du Black Friday, Walmart a réduit le prix de ce modèle à seulement 79 $, ce qui est incroyablement bon marché. Il est livré avec 4 Go de RAM, 32 Go de stockage et dispose d’un écran de 11,6 pouces. Il est idéal pour la navigation Web de base, la création de documents et plus encore.