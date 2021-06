5 choses que vous devez savoir – Samsung Global Newsroom

En 2017, Samsung Electronics a lancé son service Art Store, permettant aux utilisateurs d’apporter des œuvres d’art classiques et modernes de tous les coins du monde directement dans leur maison via leurs écrans de télévision.

Disponible exclusivement sur le téléviseur lifestyle primé The Frame, l’Art Store a depuis vu sa collection s’agrandir pour proposer plus de 1 500 œuvres d’art de 42 pays différents. Grâce à l’expansion de nombreux partenariats au cours des quatre dernières années, les utilisateurs peuvent profiter de chefs-d’œuvre de renommée mondiale tels que « La nuit étoilée » de Vincent Van Gogh directement sur l’écran haute résolution de The Frame.

Mais comment l’Art Store sur The Frame transforme-t-il exactement votre salon d’un écran vide en votre propre galerie d’art personnalisée ? Jetez un œil à l’infographie ci-dessous pour découvrir 5 faits à connaître sur la boutique d’art sur The Frame.