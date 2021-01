Si le génie d’Aladdin apparaissait devant nous, ce sont les souhaits du Nouvel An que nous ferions.

Faites les voyages annulés en 2020

Étés en Europe, chutes de neige à Dharamshala et surf à Pondichéry. C’est ce qu’aurait été mon 2020 si le coronavirus la pandémie ne nous aurait pas touchés durement. J’avais des légendes d’Instagram prêtes et j’ai planifié toutes ces bobines de voyage étranges dans mon esprit, mais nous savons tous comment s’est déroulée cette année. J’espère que 2021 ne sera pas la même chose et que je pourrai les cocher dans ma liste de seau (en sauvegardant secrètement toutes mes feuilles). Et si coronavirus décide de rester parmi nous, veuillez envoyer des agents du SHIELD pour m’emmener en mission, je suis prêt à partir sur la planète. – Vaishali Jain

Bouton Modifier sur Twitter

Ce serait formidable si Twitter pouvait enfin ajouter un bouton d’édition cette année. Cela fait longtemps que nous n’avons pas été aux prises avec des fautes d’orthographe et la terreur d’être traqués pour cela. Jack Dorsey peut faire disparaître toute notre douleur d’un seul coup! Non seulement cela, un bouton permettra également à Amitabh Bachchan d’économiser les efforts de correction de ses tweets et de tenir sa «famille élargie» informée. Faites-le pour lui sinon pour moi! – Cuves Rohit

Travaillez de chez vous pour toujours

Le verrouillage nous a obligés à nous mettre dans une situation de travail à domicile. Tout le monde ne peut pas se le permettre, mais ceux d’entre nous qui le peuvent veulent sûrement que cela continue. S’il existe des inconvénients d’interactions virtuelles avec des collègues et de dépendance totale à Internet, les avantages sont extrêmement tentants. Premièrement, cela a réduit les coûts et le temps de trajet. Cela a certainement aidé à protéger de nombreuses personnes contre le virus. Ceux qui ont dû rester au bureau toute la journée avec des masques se plaignent toujours. De plus, le travail à domicile nous a donné la liberté de planifier notre journée, de passer du temps en famille et de choisir notre propre lieu de travail – que ce soit le café du quartier ou une station de montagne à proximité. Certainement mieux que les bureaux fermés.

– Bohni Bandyopadhyay

Plus de remakes à Bollywood

Vu le triste bilan de Bollywood avec la gestion des remakes, il serait préférable qu’ils s’en tiennent à la production de contenu original pour l’année à venir. Coolie No 1 et Laxmmi sont les cas les plus récents au point où les originaux ont été traites pour attirer les globes oculaires, mais le résultat s’est avéré être rien de moins qu’un cauchemar inéluctable. Plus de remakes de mauvaise qualité en 2021, disons-nous. – Devasheesh Pandey

Publications restreintes sur Instagram

Si nous nous livrons à des vœux pieux, ce que je voulais à partir de 2021, c’est un type de technologie qui vous permet de restreindre des publications spécifiques sur Instagram, de la part de personnes, sans avoir à vous désabonner ou à les bloquer. Cette option est disponible sur les histoires Instagram mais pas dans les publications. Il est très gênant qu’un parent ou une connaissance vous trouve sur Instagram et que ne pas accepter sa demande de suivi n’est pas une option. Même dans les cas où vous rencontrez un ami plutôt que l’autre, ou que vous voulez surprendre quelqu’un, cette fonctionnalité peut être utile. – Antara Kashyap