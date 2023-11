5 choses que nous avons apprises • Triathlon mondial

Les rapports des épreuves tests sont arrivés et nous pouvons affirmer avec certitude que l’action du triathlon de Paris 2024 va être quelque chose de très, très spécial.

Oui, il y a eu des problèmes avec les analyses d’eau qui soulignent à quel point la ville de Paris dépensant plus d’un milliard de dollars pour nettoyer la Seine sera de l’argent bien dépensé non seulement pour les Jeux mais pour les Parisiens en général, le pont Alexandre III était l’un des la plus époustouflante que nous ayons jamais vue et la plus grande course de la saison à la hauteur du battage médiatique.

Donc, même s’il s’agit de tirer seulement cinq points à retenir sur quatre jours, n’oubliez pas que vous pouvez vous faire votre propre opinion en regardant toutes les courses à la demande sur TriathlonLive.tv.

1. Une seule certitude dans Yee vs Wilde – rien n’est certain

Nous avons vu des câlins d’homme et des haussements d’épaules dégonflés, des accès de désespoir et beaucoup de flair, depuis que la bataille de Yee contre Wilde nous a pleinement saisis pour la première fois à Tokyo 2020. Qui peut oublier l’émotion mitigée de la victoire de Wilde au WTCS Leeds, un match complètement rétabli. Le rugissement de Montréal ou le coup de circuit de Hayden à Hambourg ? Cette fois, il s’agissait d’un Néo-Zélandais désespéré qui préparait son vélo avant la course après être descendu de son vélo alors qu’il se dirigeait vers le site, une hanche gravement cognée ne gênant pas son vélo mais interrompant sa course avant qu’elle n’ait commencé. Ce n’est pas la fin de sa course que nous souhaitions, mais il suffit de dire que Yee a récupéré l’or en son absence pour organiser une toute-puissante course au titre mondial à Pontevedra.

2. L’Allemagne et la Grande-Bretagne gâchent la fête parisienne de l’équipe de France

C’est d’abord le coup de pied mortel de la Britannique Beth Potter pour repousser Cassandre Beaugrand, puis les efforts combinés des Belgian Hammers, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne dans le relais mixte pour maintenir l’équipe de France hors du podium qui ont choqué les milliers de supporters alignés dans les rues du stade. capital et aboyer pour un or à domicile. C’était tout cela après que Vasco Vilaca ait battu Dorian Coninx pour remporter l’argent dans la course masculine. Peut-être un rappel utile que les Français ne feront pas tout à leur guise lorsque les Jeux auront enfin lieu l’année prochaine, mais tout aussi probablement l’équivalent en triathlon d’un coup de pied dans un nid de frelons – le drapeau tricolore sera plus excité que jamais pour éviter une répétition. de leur déception dans l’épreuve test.

3. L’échappée qui n’a jamais existé contre la meute d’abondance

Après avoir réalisé l’une des meilleures courses de sa carrière (le camp d’entraînement de pré-saison australien a porté ses fruits ??) et une puissance de feu française considérable dès le début du vélo, Alex Yee a été déçu de voir les packs de vélo se rassembler si rapidement derrière lui. « J’avais vraiment envie d’aider tout le monde à rester à l’écart, mais il ne semblait pas que tout le monde était trop motivé… J’étais juste impatient de bien nager. Je me sens absolument horrible dans la piscine, donc je suis heureux d’avoir pu créer quelque chose de représentatif du travail acharné que j’ai accompli. Ce que nous avons vu se dérouler, c’est un énorme groupe de vélos qui parcouraient le parcours en toute sécurité, sans que personne ne puisse faire une pause. Tout cela pourrait changer si l’équipe de France cherchait à « faire un Abu Dhabi » ou si les projets de l’équipe bouleversaient les choses aux Jeux.

4. L’équipe d’Allemagne est de grands prétendants à l’or à Paris

Tout comme la France, favorite du relais mixte de Paris 2024 (on peut toujours les appeler ainsi ?), l’Allemagne a discrètement constitué un énorme bassin d’athlètes sur lesquels pouvoir faire appel à son équipe de relais mixte. Pour l’épreuve test, cela signifiait que Tim Hellwig mettait les choses en route (parfait pour le changement de format duathlon), Lisa Tertsch sur la deuxième étape (également meilleure sur terre que dans l’eau), Jonas Schomburg sur trois (une arme de super sprint que ce soit avec des lunettes , à vélo ou en chaussures de course) et Laura Lindemann soulignant une fois de plus sa place de femme phare que chaque équipe voudrait. Cela représente deux changements par rapport à l’équipe qui a remporté le titre mondial à Hambourg, et un véritable casse-tête de sélection pour les sélectionneurs, même après (ou parce que) Lindemann, Hellwig et Nina Eim ont tous réservé leurs billets pour Paris via leurs performances individuelles lors du Test Event. .

5. Hanquinquant regardant par-dessus son épaule

Il n’y a pas beaucoup de personnes assez grandes pour regarder par-dessus l’épaule d’Alexis Hanquinquant dans le meilleur des cas, mais il aura probablement jeté un coup d’œil nerveux en arrière alors qu’un autre Français, Pierre-Antoine Baele, s’est rapproché plus que quiconque au cours des quatre dernières années pour renverser l’imparable. Appareil PTS4. Hanquinquant a déclaré avant la course qu’il souhaitait que les Jeux Paralympiques de Paris ouvrent la France à ce sport, et il ne fait aucun doute que le charismatique joueur de 37 ans affrontera Baele pour l’or sur les Champs Elysées et le pont Alexandre III. ferait exactement cela.