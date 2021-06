5 choses que nous avons apprises sur la chef du parti travailliste et son épouse Victoria dans l’interview de Piers Morgan

Hier soir, SIR Keir Starmer a tout dévoilé pour Piers Morgan dans une interview aux heures de grande écoute pour donner aux électeurs un aperçu de l’homme derrière le politicien.

Soutenu par son épouse bien-aimée Victoria, le leader travailliste a ravalé ses larmes alors qu’il s’exprimait sur la maladie de sa mère et le chagrin familial.

L’ancien avocat a également rappelé avec bonheur des parties plus aventureuses de sa jeunesse – mais s’est rassuré lorsqu’il est grillé s’il a déjà pris de la drogue.

Pourtant, malgré une année meurtrière en charge et des sondages médiocres, il avait un message clair pour Boris Johnson : « Déplacez-vous. Nous arrivons. »

TRAGÉDIE FAMILIALE

Sir Keir a parlé avec émotion de ses défunts parents, Rodney et Joséphine, au cours d’une grande partie de l’épisode Histoires de vie d’hier soir.

Étouffant ses larmes, il a décrit le combat constant de sa mère contre la maladie de Still, une arthrite inflammatoire qui l’a finalement rendue incapable de marcher.

Il a dit: « Pour certaines personnes, cela va et vient, pour maman, cela est venu et cela est revenu et cela est revenu. »

Il s’est souvenu du moment bouleversant où son père a sonné pour annoncer la nouvelle dans ses dernières heures et a demandé à Sir Keir d’en parler au reste de la famille.

Pressé si c’était « cruel » de la part de son père, un Sir Keir ému a rappelé: « Non, il n’allait pas la quitter, il n’y avait aucune chance qu’il sorte de cet hôpital, même pour voir ses propres enfants, il le ferait reste là avec elle. »

Joséphine est décédée en 2015 – quelques semaines seulement avant que Sir Keir ne soit élu député travailliste en 2015.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimerait lui dire avant sa mort, il a répondu : « Je t’aime ».

Il a raconté comment son père outilleur Rodney « ne s’est jamais rétabli » et s’est replié sur lui-même et est décédé en 2018.

Peu de temps avant sa mort, un incendie de hangar a détruit tous les biens précieux de Rodney et tué le chien bien-aimé de la famille. Sir Keir a déclaré qu’il refusait de le dire à son père mourant – et qu’il était « heureux de ne jamais l’avoir su ».

Sir Keir a parlé de sa relation délicate avec son père : « Il avait de réelles difficultés à exprimer ses émotions. Je ne me souviens qu’une seule fois qu’il m’ait dit qu’il était fier de moi… quand j’ai passé les 11 ans et plus. C’était tout. »

COMMENT IL RENCONTRE VICTORIA

L’épouse de Sir Keir, Victoria, a regardé l’interview du public et a parfois été impliquée dans la conversation.

Le couple s’est marié en 2007 et a deux enfants, et Morgan a demandé comment ils s’étaient rencontrés pour la première fois.

Sir Keir a révélé qu’il menait une affaire devant un tribunal et qu’il était crucial que certains documents soient parfaitement exacts ou que l’affaire s’effondrerait – et l’avocate Victoria a été chargée de rédiger les documents.

Après avoir décroché le téléphone pour la première fois pour la harceler, juste avant qu’elle ne raccroche, il l’a entendue dire : « Qui le bip pense-t-il qu’il est !

« Et tout à fait raison aussi », a-t-il ajouté. Sir Keir a déclaré qu’il lui avait ensuite demandé de sortir – mais elle n’était pas enthousiaste au début – avant de finalement accepter.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était romantique, Sir Keir a répondu: « Je pense que probablement oui. » Mais il a ajouté : « Ce qui compte, c’est que tu sois là quand cette personne a absolument besoin de toi ? Alors, quand Vic a eu besoin de moi, j’ai essayé d’être là. »

IL DETESTE SON DECONOMIE

Sir Keir Starmer déteste tellement son deuxième prénom Rodney qu’il a révélé qu’il l’avait supprimé de son certificat de mariage.

Morgan a demandé: « Vous n’aimez pas vraiment le nom, n’est-ce pas. » Ce à quoi Sir Keir a répondu catégoriquement « non », ajoutant: « Je ne l’ai pas utilisé depuis très très longtemps. »

Sa haine du nom était si forte que ses amis ont rédigé une fausse lettre des autorités pour lui faire croire qu’il devait l’avoir sur son certificat.

Se souvenant de la blague, ils ont déclaré: « Au moment où nous partions en lune de miel, ils ont falsifié un document du conseil d’Essex disant quelque chose du genre: » Il a été porté à notre attention que sur votre certificat de mariage, vous avez utilisé le nom Keir Starmer lorsque votre nom était Keir Rodney Starmer.

« ‘Je regrette de vous dire qu’à la suite de cela, votre mariage est annulé, il est nul.' »

IMPERSONATEUR DE KEIR

Sir Keir a parlé de sa lutte exaspérante avec un homme se faisant passer pour lui alors qu’il était directeur des poursuites pénales – et avait même eu des relations avec des femmes en son nom.

Paul Bint a répondu à des annonces de cœurs solitaires dans le Sunday Times en prétendant être Sir Keir, et a même tenté d’acheter de l’art et une maison à son nom.

Il a finalement été arrêté après avoir facturé des frais de taxi au Crown Prosecution Service.

Sir Keir a déclaré: « Il prendrait un taxi pour voir l’une des femmes qu’il voyait sous le nom de Keir Starmer, dans le West Country, et dira mettre la facture au Crown Prosecution Service, directeur des poursuites publiques.

« Mais l’un des chauffeurs de taxi s’est présenté à mon bureau et a dit » Je veux mon argent de bip « . C’est à ce moment-là que tout le monde a commencé à réaliser ce qui se passait et que la galerie d’art m’appelait pour me dire si vous vouliez terminer sur ce 80 000 œuvre d’art, etc.

« Donc, tout est devenu clair que cela se passait. Il y a eu un procès, les deux femmes ont témoigné de ce qu’il avait fait. Il les avait volées, c’était une véritable exploitation. »

KEIR ROADSHOW

Sir Keir a été grillé au sujet de la fortune de son parti. Les travaillistes sont à des kilomètres dans les sondages et sont sous le choc d’une série de résultats électoraux désastreux.

Sondant les malheurs du parti, il a déclaré qu’il y avait encore trop de querelles internes et pas assez de discussions avec les électeurs.

Reconnaissant le travail « titanesque » pour renverser la vapeur, il a déclaré qu’il partirait en tournée cet été pour présenter son argumentaire en tant que Premier ministre.

Et demandé ce qu’il dirait à Boris Johnson sur le terrain de football, il a répondu: « Je le renverserais probablement. »