C’était sans doute le résultat de la marque du mandat d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United et maintenant les fans se sont vu offrir une vue unique du vainqueur dramatique contre le Paris Saint-Germain.

En mars 2019, avec United deux buts d’avance après le match aller, peu de gens ont donné à l’équipe de Solskjaer une chance de progresser.

Mais un accolade de première mi-temps de Romelu Lukaku leur a donné un reniflement, mais avec le temps presque écoulé, il semblait qu’ils allaient tout simplement échouer.

Mais une pénalité controversée de temps d’arrêt a donné à Marcus Rashford l’occasion de briser le cœur des Parisiens.

L’arbitre Damir Skomina a accordé aux visiteurs une chance sur place après que Presnel Kimpembe a été jugé pour avoir traité un tir de Diogo Dalot.

Et dans la nouvelle série de l’UEFA, Man in the Middle, les supporters ont eu la chance de voir comment cette décision a été prise – de près et personnellement.

Voici ce que nous avons appris des images fascinantes du processus décisionnel.

La mise en œuvre du Var n’a pas fait grand-chose pour arrêter les débats sur les appels contentieux – il y a un cas pour dire qu’elle les a même exacerbés.