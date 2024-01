5 choses que nous avons apprises de la défaite des Ravens de Baltimore en match de championnat de l’AFC contre les Chiefs | Actualités, classements et statistiques de la NFL

• La fin d’une saison de franchise historique : Les Ravens ont accueilli le match de championnat de l’AFC pour la première fois de l’histoire de l’équipe après avoir remporté la première place de la conférence au cours de la saison régulière.

• Une masterclass défensive sans récompense : La défense de Baltimore a tenu les Chiefs sans but en seconde période, mais l’offensive n’a pas pu capitaliser.

Le Corbeaux de Baltimore‘ la saison s’est terminée de manière décevante avec une défaite contre le Chefs de Kansas City à domicile lors du match de championnat de l’AFC

La défense a mis fin à l’offensive des Chiefs en seconde période, mais les Ravens n’ont pas pu terminer leurs entraînements offensifs pour effectuer un retour et se dirigent maintenant vers l’intersaison avec de nombreux points d’interrogation.

Voici les cinq choses que nous avons apprises du jeu.

Les Ravens ne parviennent pas à faire des ajustements dans le jeu de passes

Baltimore a savamment ajusté son attaque de passe contre les Texans de Houston lors de la ronde de division. Lamar JacksonLe temps moyen de lancer était de 3,9 secondes en première mi-temps mais de seulement 2,5 secondes en seconde période. Ils étaient dans le rythme, et ça leur a permis de prendre le dessus sur le match.

Les Ravens ont commencé de la même manière contre les Chiefs, Jackson ayant en moyenne 3,1 secondes à lancer en première mi-temps – le plus haut de tous les quarts lors des matchs de championnat de conférence. Cette fois, cependant, ils ne se sont pas ajustés, la moyenne de Jackson remontant à 3,9 secondes en seconde période.

Jackson est le quart-arrière le mieux noté de la NFL pour les jeux avec un temps de lancer de 2,6 secondes ou plus, ce qui est logique, étant donné sa capacité à faire bouger les choses lorsque les joueurs sont couverts. Mais son sweet spot se situe dans la demi-seconde entre 2,6 et 3,0 secondes. Y compris les séries éliminatoires, il a réalisé 66 sur 94 pour 951 verges, six touchés et trois interceptions avec une note de passage de 91,1 PFF sur de tels jeux. Sur les jeux où Jackson a mis 3,1 secondes ou plus à lancer, sa note de passage PFF s’est classée neuvième (79,5).

Retirer le ballon des mains de Jackson plus rapidement en 2024 sera une priorité absolue.

Le plan de match offensif indiquait une fusillade anticipée

Lorsqu’un match se termine 17-10 et que les porteurs de ballon d’une équipe n’ont porté le ballon que six fois, des questions vont être posées. En effet, les Ravens n’ont donné à leurs porteurs de ballon que deux tentatives précipitées en seconde période, une stratégie particulière alors que beaucoup avaient souligné cela comme un domaine à exploiter pour les Chiefs.

Sans doute les plus frustrants étaient Lamar JacksonLes quatre tentatives précipitées de en seconde période, aucune n’était intentionnelle. Jackson reste le quart-arrière le plus dynamique du football, et bien qu’il ait connu une année de carrière en tant que passeur, les Ravens considéreront probablement cela comme un match où il aurait pu et aurait dû prendre le relais sur des courses conçues en seconde période.

Compte tenu de ce plan de match, les Ravens s’attendaient probablement à ce que les Chiefs marquent plus de points, tant avant que pendant le match. Kansas City a marqué des touchés lors de ses deux premiers entraînements avant d’être arrêté par Baltimore en seconde période.

Avec le recul, aborder le match comme s’il s’agissait d’un cri était une erreur, mais l’idée que les Ravens pourraient avoir besoin de marquer 24 points au lieu de 10 en seconde période n’était pas dénuée de logique. Dans la froide lumière du jour, cependant, il semble que l’offensive des Ravens ait gâché une excellente seconde période par la défense contre l’un des plus grands quarts de tous les temps.

La défense des Corbeaux monte encore en puissance

Patrick Mahomes commencé le jeu comme seulement Patrick Mahomes peut, effectuant des lancers improbables et guidant les Chiefs sur le terrain vers des touchés lors de leurs deux premiers entraînements. À ce moment-là, cela ressemblait à un match classique de Mahomes dans lequel les Chiefs remporteraient la victoire. La défense des Ravens a cependant riposté et nous avons fini par assister à l’une des batailles tactiques les plus passionnantes de la saison.

Les Ravens ont limité Mahomes en seconde période à seulement 4,8 verges par tentative de passe et l’ont limogé deux fois, ce qu’aucune autre équipe n’avait réussi à faire en séries éliminatoires.

Secondeur Patrick Reine, dans ce qui aurait pu être son dernier match en tant que Raven, a été héroïque aux troisième et quatrième quarts-temps, ses quatre plaqués ayant abouti à des arrêts. La seule réception qu’il a autorisée en couverture primaire en seconde période s’est soldée par une perte de quatre verges.

Si le coordonnateur défensif Mike Macdonald devient effectivement entraîneur-chef dans les prochains jours, Baltimore aura d’énormes chaussures à remplir.

WR, CB, OT et EDGE font partie des principaux besoins à l’approche de l’intersaison

Simulateur de projet simulé de PFF Cela arrive à chaque base de fans à un moment donné, et le moment est venu pour les fans des Ravens d’apaiser la douleur.

Avec le 30e choix au total lors du repêchage 2024 de la NFL, Baltimore pourrait aller dans plusieurs directions, selon la façon dont le conseil chutes. Un receveur large qui excelle dans la séparation, étant donné les difficultés des Ravens à sortir le ballon rapidement, cela contribuerait à élever l’offensive. Et l’équipe doit également commencer à réfléchir à un plan de succession aux deux postes de plaquage.

En défense, ils pourraient se tourner vers les défenseurs de pointe, surtout avec Jadeveon Clowney et Kyle Van Noy prêt à frapper l’agence libre. Le cornerback est un autre domaine potentiel à cibler, avec Brandon Stephens devrait être un agent libre et Marlon Humphrey aux prises avec des blessures tout au long de 2023.

De grandes décisions se profilent avant l’agence libre

Les Ravens sont confrontés à d’énormes décisions quant à savoir qui signer à nouveau, avec huit joueurs qui ont joué 500 snaps ou plus cette saison et qui devraient actuellement devenir agents libres.

Le plus grand d’entre eux est le défenseur intérieur Justin Madubuikele sixième joueur du classement Classement des agences libres de PFF et un joueur dont Brad Spielberger de PFF prévoit qu’il remportera un contrat de quatre ans d’une valeur de 23 millions de dollars par an. Madbubuike a 26 ans et entre dans la fleur de l’âge, donc les Ravens feront probablement de gros efforts pour le garder au lieu de le perdre pour un choix compensatoire de troisième ronde l’année prochaine.

Secondeur Patrick Reine devrait également recevoir plus de 18 millions de dollars par an sur son prochain contrat, et la signature de Roquan Smith à un accord à long terme lors de la dernière intersaison signifie probablement que Queen jouera ailleurs en 2024.

Certains des vétérans les plus âgés de l’équipe n’obtiendront pas de contrats à ce niveau. Garde droite Kévin Zeitler et défenseur de bord Kyle Van Noyqui ont tous deux obtenu des notes PFF de plus de 70,0 la saison dernière, sont de bons candidats pour revenir.