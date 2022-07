5 choses que nous avons apprises alors que Man United naviguait vers la victoire de pré-saison contre Liverpool

Les fans de Manchester United n’auraient pas pu rêver d’un meilleur début de l’ère Erik ten Hag à Old Trafford après que les Red Devils eurent battu leurs rivaux amers Liverpool lors d’une victoire amicale de pré-saison 4-0.

Manchester United 4-0 Liverpool FT : ⚽️ 12′ Sancho

⚽️ 30′ Fred

⚽️ 33′ Martial

⚽️ 76′ Pellistri Travail fait pour Erik ten Hag lors de son premier match en tant que patron de Manchester United. pic.twitter.com/joUYN3ozjm – Nouvelles de Squawka (@SquawkaNews) 12 juillet 2022

Les buts de Jadon Sancho (12 ′), Fred (30 ′) et Anthony Martial (33 ′) ont clôturé le blitz de la première mi-temps et mis le résultat hors de question avant que le jeune Facundo Pellistri n’ajoute le quatrième à 76 minutes.

Bien que Liverpool ait contrôlé la colonne des statistiques à plein temps, United a lancé sa pré-saison avec un bang qui a montré ce à quoi on pouvait s’attendre sous Ten Hag cette saison alors que les Red Devils espèrent se propulser immédiatement dans la conversation des quatre premiers et au-delà. .

1. United devrait être moulé dans une tenue de pressage

L’une des plus grandes critiques des dernières saisons de Premier League à Manchester United a été l’absence manifeste d’un système moderne basé sur la presse.

Aucun de José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær ou Ralf Rangnick n’était pleinement capable d’inculquer l’un des principaux atouts tactiques du jeu moderne au cours de leurs mandats, et United a beaucoup souffert en raison de leur carence dans ce domaine. Mais cela semble sur le point de changer sous Erik ten Hag.

Presque une seconde pour United ! La presse élevée cause à Liverpool toutes sortes de problèmes. Fred repère Rashford au bord de la surface et sa frappe touche le filet latéral. EN DIRECT : https://t.co/5QiRNyFAHC #MUNLIV pic.twitter.com/GjebPovPex – Standard Sport (@standardsport) 12 juillet 2022

Fortement loué pour la façon dont son équipe de l’Ajax a si souvent frustré ses adversaires avec une presse organisée, en particulier lors de leur fantastique parcours vers les demi-finales de la Ligue des champions en 2018-19 (le plus loin qu’ils soient allés dans la compétition depuis 1996-97 ), cette même pierre angulaire tactique semble déjà sur le point de s’imposer après que Ten Hag ait commencé à enfoncer ses dents dans l’équipe United.

Si cela peut vraiment être rectifié, United pourrait être une véritable force avec laquelle il faudra compter en 2022-23.

2. Déploiement 4-2-3-1 de Ten Hag

Que ce soit dans un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 (tous deux utilisent des principes quasi-identiques sur le plan tactique de toute façon), ce n’était pas une surprise de voir Ten Hag déployer les Red Devils dans sa préférence habituelle sur le terrain.

Le tacticien néerlandais s’est tourné vers cette forme sur le terrain lors des 48 matches de la saison dernière lorsqu’il était à la tête de l’AFC Ajax à la fois à domicile et à l’étranger, et le plus impressionnant, en récoltant 141 buts et en n’en accordant que trente-trois à l’autre bout tandis que moyenne de 2,38 points/match dans le processus.

#MUFC journal de tournée jour 4: les tentatives du Barca de ne pas couper les ponts avec De Jong pendant qu’ils négocient avec United se poursuivent sérieusement, l’absence malheureuse de James Garner et Nani se préparent pour la réunion de United à Melbourne https://t.co/3FOCKXoFfQ —James Ducker (@TelegraphDucker) 12 juillet 2022

Maintenant, personne ne peut s’attendre à ce même retour déséquilibré en Premier League compte tenu de la nature de la compétition en cours, mais cela augure bien que Ten Hag s’en tiendra à ses principes afin, espérons-le, de fabriquer des améliorations à Old Trafford son mandat, ce qui sans aucun doute est le catalyseur de la raison pour laquelle il a ciblé les joueurs qu’il a cette fenêtre de transfert.

3. Marcus Rashford de retour à gauche pour Man United

L’international anglais Marcus Rashford a eu une saison de Premier League 2021-22 à oublier à Man United après que le natif de Manchester et ancien diplômé de l’académie ait été utilisé sans succès via le canal de l’avant-centre pendant la majeure partie de la campagne.

Frustrant pour Rashford, c’est sur le côté gauche de l’attaque qu’il a acquis la réputation qui le voyait autrefois qualifié de peut-être le jeune talent le plus brillant de sa génération, et ses performances en 2019-2020 qui l’ont vu marquer 17 buts et ajouter un 9 passes décisives supplémentaires sur le flanc gauche témoignaient de la qualité d’un attaquant large.

Cette option de déploiement pourrait être définie pour la renaissance sous Ten Hag après que Rashford ait été trouvé à gauche aujourd’hui contre Liverpool avec Anthony Martial utilisé comme numéro 9. Si les fans de United espèrent qu’un joueur dans les rangs du club prendra vie dans la saison à venir, c’est sûrement le gars du coin lui-même.

4. La revitalisation potentielle de Jadon Sancho

Dans ce qui était l’un des accords de transfert les plus attendus l’été dernier, la starlette internationale anglaise Jadon Sancho est revenue à Manchester après un passage étonnant avec les géants allemands du Borussia Dortmund avant de choisir de passer au rouge plutôt qu’au bleu malgré son diplôme de l’académie de Manchester City.

Malheureusement pour Sancho et d’innombrables fans de United, le natif de Londres a passé un moment torride à son retour chez lui, marquant seulement 3 buts et ajoutant 3 passes décisives en 38 apparitions dans toutes les compétitions. Ces données contrastaient fortement avec les chiffres qu’il a produits dans la vallée de la Ruhr pendant trois saisons et demie après avoir fait ses débuts en équipe première en 2017-18, à hauteur de 50 buts et 64 passes décisives en 135- apparitions qui comprenaient une campagne 2019-2020 d’un autre monde en Bundesliga où il a marqué 17 buts et 17 passes décisives.

Malgré ses difficultés la saison dernière, le talent que Ten Hag a pour tirer le maximum absolu de ses larges joueurs à la fois dans leurs contributions dans la colonne des buts ainsi que dans leur liberté de créer lorsqu’ils sont sur le ballon, Sancho pourrait être prêt pour un saison exceptionnelle pour United. Son but aujourd’hui contre Liverpool va certainement renforcer sa confiance.

5. Y a-t-il une place pour Anthony Martial ?

Bien que le patron de Man United, Erik ten Hag, ait été catégorique sur le fait que le grand portugais et attaquant vedette des Red Devils Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre cet été, Ronaldo n’a pas encore repris l’entraînement cet été car il espère forcer un départ du club après avoir rendu public son désir de chercher des pâturages plus verts cet été.

Jusqu’à présent, United a livré sans l’attaquant mercurial. Bien qu’il ne s’agisse peut-être que d’une victoire de pré-saison, une raclée 4-0 de Liverpool – dans laquelle Anthony Martial et Jadon Sancho ont tous deux été inscrits sur la feuille de match – fait que beaucoup pensent encore que le club est meilleur sans Ronaldo cette saison.

Réitérez que la meilleure chose pour #MUFC faire est de faire avancer Ronaldo. – Tom McDermott (@MrTomMcDermott) 12 juillet 2022

Et si les Portugais restent gelés ou vendus avant que la fenêtre ne se claque, la porte pourrait bien être ouverte à Martial pour revendiquer le titre de nouveau numéro 9 du club étant donné que United a eu du mal à recruter un nouvel attaquant principal. après avoir raté Erling Haaland et Darwin Núñez à Manchester City et Liverpool respectivement.

Compte tenu de son rythme, de sa propreté sur le ballon et de son athlétisme adapté à un système de pressing haut, un nouveau souffle pourrait être imminent pour le Français.

