5 choses que les narcissiques font toujours lorsqu’ils parlent aux autres – et comment y répondre : expert formé à Harvard

Comment répondre : Ramenez doucement la conversation vers un dialogue plus équilibré. Utilisez une technique appelée « fil de discussion » pour reprendre les mots-clés ou les sujets qu’ils ont mentionnés et les intégrer dans votre réponse.

Par exemple : « On dirait que vous avez passé un bon moment en Italie. Avez-vous des conseils de voyage à garder à l’esprit pendant que je me prépare pour l’Espagne ?

Un ami ou un collègue utilise un langage condescendant ou condescendant – cela peut être involontaire, mais cela peut parfois être difficile à évaluer – et on a l’impression qu’il veut que vous voyiez qu’il est la personne la plus compétente dans une pièce.

Chaque fois que vous partagez une réalisation, ils contrent avec leur propre victoire, plus grande et meilleure. Vous pourriez partager : « J’ai enfin obtenu cette promotion pour laquelle j’ai travaillé si dur ! Et ils répondent : « Quand j’ai été promu, cela était accompagné d’un coin bureau et d’une voiture de société. »

Comment répondre : Faire face à chaque cas de surenchère peut être épuisant. Mais dénoncer un narcissique est souvent l’approche la plus efficace.

Vous pourriez dire : « J’ai remarqué que chaque fois que nous parlons, nos conversations se transforment en compétitions. J’aimerais vraiment que nous puissions partager sans chercher à nous surpasser. N’oubliez pas que vous n’êtes jamais obligé de poursuivre une conversation qui vous semble insatisfaisante.

Shadé Zahraï est un stratège comportemental primé et un coach en leadership formé à Harvard. Reconnue comme l’une des 50 personnes les plus influentes de LinkedIn, elle dirige Influenceo Global Inc.., une société de recherche et de développement du leadership qui travaille avec des sociétés Fortune 500 à travers le monde, notamment McDonald’s, Microsoft, Proctor & Gamble et JP Morgan. Suivez-la sur LinkedIn, Instagram, Youtube et TIC Tac.

