5 choses que les experts veulent que vous sachiez sur la grossesse et le sommeil

Grossesse et désinformation semblent parfois aller de pair. Internet regorge de mythes, de rumeurs et de contes de vieilles femmes sur la grossesse, et il peut être difficile de déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas, surtout si vous êtes enceinte pour la première fois.

Un aspect de la grossesse qui peut être difficile est le sommeil. De nombreux facteurs peuvent rendre plus difficile une bonne nuit de sommeil à mesure que votre grossesse progresse, mais il est crucial pour votre santé et celle de votre bébé d’obtenir le repos dont vous avez besoin. Nous avons discuté avec des experts pour déterminer quels faits sur la grossesse et le sommeil sont les plus importants à connaître.

Le sommeil est plus difficile, et pour cause

Pas chaque une personne enceinte aura du mal à dormir, mais c’est très courant. « Je ne pense pas qu’il soit possible d’édulcorer le fait que le sommeil sera un problème permanent et évolutif tout au long de la grossesse », a déclaré Dr Chester Wu, psychiatre et spécialiste de la médecine du sommeil. « La majorité des femmes peuvent s’attendre à un sommeil de moins bonne qualité subjective et à des réveils nocturnes accrus. »

Outre le baby bump évident qui grandit, d’autres facteurs peuvent rendre plus difficile un bon sommeil pendant la grossesse : des visites fréquentes aux toilettes, des brûlures d’estomac, des courbatures, des douleurs, de l’anxiété, des rêves intenses et bien plus encore. Votre bébé est également plus actif la nuit, ce qui rend difficile la relaxation. Certains troubles du sommeil, comme l’apnée du sommeil et le syndrome des jambes sans repos, sont également plus fréquents pendant la grossesse (nous y reviendrons plus tard). Le premier et troisième trimestres La période de grossesse est souvent celle où vous subirez le plus de perturbations, selon Johns Hopkins Medicine.

Autant que 80% de femmes faire face à l’insomnie pendant la grossesse, selon les National Institutes of Health.

FG Commerce/Getty Images

C’est important pour votre santé – et celle de votre bébé

« La première chose à propos du sommeil pendant la grossesse est que vous en aurez besoin de plus, soit sept à neuf heures de sommeil constantes », a déclaré le Dr Michael Green, obstétricien-gynécologue et cofondateur de Winona, dit. Mais, a-t-il ajouté, « « Dormir pour deux » consiste davantage à obtenir bien dormir régulièrement, sans dormir deux fois plus. »

Cela vaut la peine de prendre des précautions supplémentaires pour vous aider à vous reposer suffisamment. « Un sommeil suffisant peut améliorer votre niveau d’énergie, votre humeur, votre concentration, votre mémoire et le fonctionnement de votre système immunitaire », a déclaré le Dr Nisarg Patel, OB-GYN à CliniqueSpots.

Non seulement le sommeil est vital pour votre santé mentale et physique, mais il affecte également votre grossesse et votre bébé. Par Médecine Johns Hopkinsdes recherches ont montré que les femmes qui ne dormaient pas suffisamment pendant la grossesse couraient un risque plus élevé de développer un diabète gestationnel ou une hypertension artérielle, ainsi que d’autres complications comme des travaux plus longs et des césariennes.

La vérité sur le sommeil sur le côté

Une idée fausse très répandue est que vous ne pouvez pas du tout dormir sur le dos ou sur le ventre pendant que vous êtes enceinte. « Dormir sur le côté », ou SOS, est ce que les médecins recommandent souvent. Plus précisément, dormir sur le côté gauche : cela évite d’exercer une pression sur la veine qui fait circuler le sang vers le bas de l’abdomen depuis votre cœur.

Cependant, ce n’est pas un problème avant votre troisième trimestre. En attendant, c’est bien dormir sur le dos ou sur le ventre. « Bien que dormir sur le côté gauche améliore la circulation sanguine et l’apport de nutriments au fœtus grâce à la position, ce n’est certainement pas la seule position sûre et il est parfaitement sûr de dormir dans d’autres positions confortables », Lauren Thayer, infirmière diplômée. à Canal de santédit.

À l’approche des 28 semaines, une compression sur cette veine pourrait devenir un problème – mais vous le ressentiriez si cela se produisait. Votre corps gravitera naturellement vers la position appropriée pour le confort et la circulation dont vous avez besoin.

Kathrin Ziegler/Getty Images

Troubles du sommeil à surveiller

Certains troubles du sommeil sont plus fréquents en raison de changements hormonaux, de la prise de poids, du stress et des nombreux autres changements que subit votre corps pendant la grossesse. Deux des troubles du sommeil les plus répandus à surveiller sont :

Apnée obstructive du sommeil: Autant que 26% des femmes enceintes dans une étude, ils souffraient d’apnée obstructive du sommeil au troisième trimestre. Cette condition peut provoquer des ronflements, des réveils nocturnes et de la somnolence pendant la journée.

Autant que 26% des femmes enceintes dans une étude, ils souffraient d’apnée obstructive du sommeil au troisième trimestre. Cette condition peut provoquer des ronflements, des réveils nocturnes et de la somnolence pendant la journée. Le syndrome des jambes sans repos: Le syndrome des jambes sans repos est une autre cause fréquente de problèmes de sommeil pendant la grossesse, avec des taux pouvant atteindre 34 %. Cela provoque une envie incontrôlable de bouger les jambes au repos.

Si vous présentez des symptômes de l’une de ces affections, parlez-en à votre médecin pour discuter des options de traitement.

Aides au sommeil sans danger pour la grossesse

Lorsqu’il s’agit de mieux dormir, la plupart des mêmes conseils s’appliquent aux femmes enceintes qu’aux personnes non enceintes : limiter le temps passé devant un écran avant de se coucher, maintenir un horaire cohérent, éviter la caféine ou les aliments épicés le soir, etc. Mais il existe aussi des produits spécifiques pour vous aider pendant la grossesse, comme les coussins de grossesse.

Si vous envisagez d’utiliser un supplément pour vous aider à vous endormir, assurez-vous de rechercher des produits sans danger pour la grossesse. Assurez-vous de parler avec votre médecin avant de prendre des suppléments, surtout pendant la grossesse.

« Si la mélatonine fonctionne pour vous, c’est vraiment une bénédiction, car elle ne crée pas d’accoutumance et peut être utilisée tous les soirs », a déclaré le Dr Greg Marchand, obstétricien-gynécologue et propriétaire du Institut Marchand, qui recommande 10 mg de mélatonine chaque soir à ses patients. Vous pouvez également essayer de manger des cerises acidulées, naturellement riches en mélatonine.

Selon le Dr Marchand, Benadryl est également sans danger pour la grossesse, mais il n’est pas idéal pour une utilisation à long terme. « Cela peut créer une dépendance et après l’avoir utilisé pendant quelques nuits, beaucoup de mes patients rapportent qu’ils ne peuvent pas s’endormir sans », dit-il. Benadryl peut également rendre votre bébé somnolent et entraîner une diminution des mouvements, provoquant un déplacement inutile à l’hôpital.

Comme toujours, il est préférable d’en parler à votre médecin pour obtenir des conseils plus spécifiques et personnalisés. Votre médecin peut vous aider à obtenir le meilleur sommeil (et le plus sûr) possible jusqu’à la naissance de votre bébé.