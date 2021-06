5 choses que L Brands fait pour accélérer le redressement de Victoria’s Secret

Victoria’s Secret s’engage dans une nouvelle voie qui éliminera progressivement ses images emblématiques des anges. Dimitrios Kambouris | Getty Images Divertissement | Getty Images

Avant la séparation de Victoria’s Secret de Bath and Body Works plus tard cet été, L Brands a annoncé des mesures supplémentaires pour réorganiser son image de marque. La marque de lingerie a été critiquée ces dernières années pour son manque d’inclusivité et sa lenteur à réagir aux changements d’attitude des consommateurs. Les Wexner, l’ancien PDG de la société, a également été critiqué en raison de ses liens avec le regretté Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé en prison face à des accusations de sexe. Wexner a depuis quitté la société qu’il a fondée et il ne siège plus à son conseil d’administration. Victoria’s Secret a annoncé une augmentation de 25 % des ventes des magasins comparables au premier trimestre de l’exercice cette année. À plusieurs reprises, L Brands a relevé ses prévisions financières, citant l’augmentation de la dynamique des ventes chez Victoria’s Secret comme facteur. Les acheteurs ont « répondu positivement » aux nouveaux produits et marketing, qui comprenaient sa toute première campagne pour la fête des mères avec un mannequin enceinte, a déclaré la société. Mais les actions de L Brands ont chuté de plus de 4% jeudi, au milieu des ventes sur le marché au sens large, après avoir décrit ses prochaines étapes. L’action de L Brands a augmenté d’environ 70 % cette année, portant la capitalisation boursière de l’entreprise à près de 17 milliards de dollars. Dans une note de recherche, l’analyste d’UBS Jay Sole a prédit que le retour de Victoria’s Secret serait durable. Il s’attend à ce que les ventes aux États-Unis l’année prochaine atteignent leur sommet de 7,8 milliards de dollars en 2016. L’estimation du consensus place les ventes de l’année prochaine à environ 6,7 milliards de dollars, a-t-il déclaré. En plus de ne pas avoir fait évoluer la marque pour suivre les goûts des consommateurs, Sole a déclaré que Victoria’s Secret avait fait d’autres faux pas entre 2016 et 2019, comme mettre fin à la distribution de son catalogue, ce qui a nui à l’engagement des consommateurs ; abandonnant le secteur des maillots de bain et se concentrant trop sur les promotions de prix alors que les ventes ralentissaient. Depuis, l’entreprise a réduit ses promotions et a réintégré le secteur des maillots de bain. Alors que l’entreprise entame la prochaine étape de sa stratégie, elle devra trouver un équilibre entre conserver ses clients actuels et en attirer de nouveaux, ce qui peut comporter certains risques. Voici cinq étapes annoncées mercredi soir par L Brands qui visent à continuer à alimenter sa croissance :

Finis les super modèles, place aux ambassadeurs de la marque accomplis

Victoria’s Secret était connu pour ses « Anges », qui ont posé dans tout le marketing de la marque et ont été présentés lors de son défilé de mode annuel. Tout cela disparaît à mesure qu’il élimine progressivement toutes les images de ses anges. A sa place, seront de nouveaux ambassadeurs de la marque que l’entreprise a sélectionnés pour leur activisme et leurs réalisations. Le détaillant lance ce qu’il appelle le VS Collectif avec des partenariats avec sept femmes qui apparaîtront dans les publicités, feront la promotion de ses produits sur Instagram et conseilleront la marque sur les produits et les messages. Certaines de ces femmes incluent la star du football Megan Rapinoe, l’actrice Priyanka Chopra Jonas et la championne de ski Eileen Gu. Ce qu’elles ont toutes en commun, c’est à quel point elles parlent franchement de l’autonomisation des femmes. C’est une façon pour Victoria’s Secret de signaler qu’il a changé.

Une nouvelle équipe de direction

L’entreprise a mis en place un nouveau cadre supérieur l’année dernière et nommé trois autres nouveaux cadres pour aider à redresser la marque de lingerie. Martin Waters est le PDG de Victoria’s Secret depuis novembre. Il est secondé par un nouveau directeur des ressources humaines, vice-président exécutif des ventes et des opérations des magasins en Amérique du Nord et directeur de la conception de la lingerie Victoria’s Secret. Avant sa nomination, Waters était à la tête de la division internationale de l’entreprise depuis 2008.

Un conseil majoritairement féminin

Lorsque Victoria’s Secret deviendra sa propre société cotée en bourse plus tard cette année, elle sera dirigée par un conseil d’administration où six des sept administrateurs sont des femmes, dont sa présidente. Le conseil d’administration sera également très indépendant avec seulement deux membres issus des rangs de L Brands. Certains des administrateurs viennent des milieux de la vente au détail et de la consommation, notamment Irene Chang Britt, ancienne présidente de Pepperidge Farm et vice-présidente principale, boulangerie et pâtisserie mondiale Campbell Soup et Lauren Peters, ancienne directrice financière de Foot Locker. Les autres membres comprennent Anne Sheehan, ancienne présidente du comité consultatif des investisseurs de la Securities and Exchange Commission; Sarah Davis, ancienne présidente de Loblaw; et Jacqueline Hernandez, ancienne directrice du marketing des entreprises hispaniques et du contenu chez NBCUniversal. Donna James, directrice générale de Lardon & Associates, sera la présidente du conseil d’administration. Le seul homme au conseil d’administration de Victoria’s Secret sera Waters, son PDG.

Donner la priorité à ce que veulent les femmes

Le plus grand changement de tous est le passage d’un magasin qui s’adapte à ce que veulent les hommes à ce que veulent les femmes. C’était en soi l’une des plus grandes critiques que l’entreprise recevait. De nouveaux modèles qui ressemblent davantage aux clients du détaillant sont un début, mais Victoria’s Secret a encore beaucoup à prouver aux acheteurs pour augmenter à nouveau sa part de marché. L’entreprise va travailler sur la modification de sa messagerie pour qu’elle soit plus inclusive. Elle lancera un podcast avec ses nouveaux ambassadeurs de marque pour leur donner l’occasion de parler de leurs expériences et de ce à quoi ressemblera leur partenariat avec la marque. La société s’associe également à Pelotonia, une organisation qui collecte des fonds pour la recherche sur le cancer, en lançant le VS Global Fund for Women’s Cancers afin de faire avancer la recherche sur les cancers féminins.

Nouveaux produits pour inclure la mastectomie, les soutiens-gorge d’allaitement et de maternité