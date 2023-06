5 choses que je ne ferai pas dans le casque Vision Pro d’Apple à 3 500 $

Je regardais avec intérêt le 5 juin quand Apple a présenté le casque de réalité mixte Vision Pro à la WWDC. Ce n’est pas vraiment dans le même stade que le simple Meta Quest 2 que j’utilise pour aller au bowling dans mon salon. Peut-être pas sur la même planète. À sa sortie en 2024, il coûte 3 499 $ — 10 fois le coût de la Meta Quest 2.

Arrêtons-nous brièvement pour relire cela : 3 499 $. Presque quatre mille dollars. Je ne sais pas pour vous, mais je n’en ramasserai pas un lors d’un voyage inactif le samedi chez Best Buy.

Scott Stein de CNET est l’une des rares personnes à avoir pu essayer le casque. Il dit que l’Apple Vision Pro est incroyable, avec une interface fluide et une fidélité cinématographique époustouflante lorsque vous regardez un film. Notre récapitulatif WWDC déroule les éléments complexes qui rendent le casque si cher.

« Techniquement parlant, le Vision Pro est un ordinateur, avec une puce M2 que l’on trouve sur les ordinateurs haut de gamme d’Apple », note le récapitulatif de CNET.

Je suis assez vieux pour me rappeler quand l’idée de posséder personnellement un ordinateur était aussi risible que de payer ce prix pour un casque me semble aujourd’hui. Donc, à terme, j’en suis sûr, la production s’affinera et les prix baisseront. Le divertissement immersif semble irréel, et certaines des autres utilisations de style Minority Report / Star Trek pour l’appareil sont vraiment impressionnantes.

Mais en attendant, j’ai regardé La vidéo de 9 minutes d’Apple sur le casque (J’ai l’impression que je devrais dire « le 3 500 $ casque » à chaque fois). Et il y a certainement des utilisations du Vision Pro que je n’essaierai pas, même si le jour vient où je pourrai me le permettre.

Regarde ça: Les moments de grincer des dents Vision Pro d’Apple doivent être résolus 10:50

Travailler dans Excel

L’élément le plus mémorable de la promotion Vision Pro était le fait qu’Apple a démontré comment Microsoft Excel, Word et Teams peuvent fonctionner à l’intérieur du casque, vos yeux contrôlant l’interface utilisateur. Regardez, il y a des choses vraiment sympas qu’un casque peut faire, mais vous pousser face à face dans des tableaux croisés dynamiques n’en fait pas partie.

« Je veux qu’Excel soit pompé directement dans mes rétines » n’est pas quelque chose que j’ai personnellement jamais pensé, cracké un utilisateur de Twitter.

Parler à de vraies personnes sans retirer le casque

Dans la vidéo promotionnelle, une femme portant le casque est rejointe par (vraisemblablement) sa fille adolescente, qui s’assoit sur le canapé et discute avec elle comme s’il était parfaitement normal que les yeux de maman soient derrière des lunettes de ski teintées. Ils se disent à peine plus d’un mot (bien sûr, c’est « sushi »), mais je continue à vouloir crier à travers l’écran et dire à la mère de prendre une seconde, de relever le casque et de parler à son enfant, visage faire face à.

Grâce à la fonction EyeSight d’Apple, vous pouvez au moins voir les yeux de la mère à travers le casque, ce que vous ne pouvez pas faire avec le Meta Quest 2. Mais même cela est une fonctionnalité super effrayante, comme le souligne Corinne Reichert de CNET.

Regarder des photos à la maison – seul

Il y a une scène dans la vidéo Apple où quelqu’un est assis sur le canapé et commence à feuilleter virtuellement ses photos de famille. Certes, c’est plutôt cool quand un panorama de ce qui ressemble à un iceberg les entoure, surtout si vous vous êtes toujours demandé ce que le Titanic a vu le 15 avril 1912.

Mais le gars semble un peu solitaire, regardant des photos seul. S’il pouvait partager ce qu’il voit avec sa famille, cela pourrait être une belle expérience de souvenir. Pour l’instant, je suis d’accord pour regarder des photos numériques sur mon téléphone ou mon ordinateur portable, où je peux les partager avec d’autres.

Prendre des photos

Il y a une autre scène dans la vidéo Apple où un porteur de casque se déplace vers l’endroit où deux petites filles soufflent des bulles de savon (à l’intérieur de la maison, mais c’est un tout autre problème). Au lieu de s’asseoir à côté d’eux pour jouer et interagir, il s’agenouille devant eux, casque sur le casque, pour prendre des photos 3D du plaisir. Pourquoi utiliser vos propres yeux pour regarder vos enfants alors que vous pouvez rester à un niveau éloigné ?

Mode avion

La vidéo promotionnelle montrait une femme dans un avion regardant un film en 3D luxueuse, comme si elle vivait dans les scènes du film. Je ne pouvais pas dépasser l’impraticabilité de tout cela. Il y a un million de petites distractions dans l’avion – des hôtesses de l’air offrant des boissons, des pilotes annonçant des turbulences, des gens dans ma rangée me demandant de me lever pour pouvoir passer.

Je peux me plonger dans un film en 3D à la maison, mais il semble impoli de se plonger dans son propre cinéma privé à 33 000 pieds et de s’attendre à ne pas être dérangé. Mais alors, je vole en autocar, et les gens avec 3 500 $ à déposer sur un casque pourraient voler en privé.

Mais si le Vision Pro est l’appareil de vos rêves, commencez à économiser. Il n’y a pas encore de date de sortie exacte, mais 2024 n’est que dans six mois.