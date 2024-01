5 choses : Flyers contre Sénateurs

Un jour après avoir vu prendre fin à une séquence de cinq victoires consécutives, les Flyers de Philadelphie de John Tortorella (25-15-6) tenteront de se remettre sur les rails en accueillant les Sénateurs d’Ottawa de l’entraîneur-chef par intérim Jacques Martin (16-24-1). ) au Wells Fargo Center dimanche après-midi. La mise au jeu tombe à 13 h HE.

Le match sera télévisé sur NBCSP. L’émission radio est diffusée sur 97,5 The Fanatic avec une diffusion simultanée en ligne sur Flyers Radio 24h/24 et 7j/7.

Il s’agit du deuxième des trois matches entre les équipes cette saison et du premier des deux au Wells Fargo Center. La série de saison se terminera à Philadelphie le 2 mars. Lors du deuxième match de la saison régulière 2023-24, les Flyers ont perdu une décision de 5-2 au Centre Canadian Tire.

Les Flyers entrent dans ce match après une défaite à domicile contre l’Avalanche du Colorado samedi après-midi. Ottawa a perdu à domicile en prolongation, 2-1, contre les Jets de Winnipeg, samedi.

Voici cinq choses à surveiller dimanche :

1. Entre les lignes bleues

Il y avait beaucoup de choses à déballer dans ce qui s’est passé samedi contre l’Avalanche. En fin de compte, cela se résumait à ceci : pour la troisième fois en huit jours, les Flyers ont clairement remporté la majorité du match contre l’une des meilleures équipes de la LNH. Philly a dominé le Colorado au chapitre des tirs au but et a dominé le Colorado dans les trois périodes.

Cependant, contrairement aux victoires des Flyers contre Winnipeg et contre les Stars de Dallas (avec une solide victoire de 4-2 à St. Louis entre les deux), les Flyers ont remis un peu trop de rondelles dans les zones dangereuses. Ils ont eu du mal à arrêter Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Logan O’Connor.

Carter Hart a arrêté 10 des 15 tirs en 40 minutes d’action. Cependant, deux des buts étaient sur des déviations : une double déviation qui s’est produite hors du patin d’O’Connor et, plus tard, un but de MacKinnon qui est sorti de l’arrière de Travis Sanheim et a changé de trajectoire juste assez pour se faufiler. Deux autres buts ont été inscrits sur un tir sur réception imparable de Rantanen depuis son point de tir préféré et via une échappée de MacKinnon. L’autre est sorti d’un Colorado 2 contre 1 depuis la ligne bleue.

Samuel Ersson est entré en jeu en troisième période, arrêtant huit des neuf tirs. Rantanen a marqué en tapant sur une rondelle libre après qu’un tir de la pointe apparemment routinier ait dribblé à travers les jambières lors d’un avantage numérique du Colorado. Les Flyers avaient remonté un déficit de 5-2 pour se rapprocher d’un but – et avaient une vague d’élan de leur côté. Le but qui a porté le score à 6-4 a stoppé la tentative de retour.

Pendant la grande majorité de cette saison, les gardiens des Flyers – qu’ils soient de Hart ou d’Ersson – ont été une force majeure. Samedi, c’était piéton. Cela arrive à tous les gardiens de but de temps en temps et n’est qu’un simple incident sur un écran radar à grande échelle.

2. Journée difficile pour le « Comité de notation »

Owen Tippett a amorcé le match de samedi avec une attaque torride (six buts, sept points au cours de ses six matchs précédents). Il est de nouveau inscrit sur la feuille de match contre le Colorado, décrochant une passe décisive sur le 22e but de l’équipe de Travis Konecny ​​de la saison.

Malheureusement, au début de la troisième période du match de samedi, Tippett s’est mêlé à Jonathan Drouin du Colorado lors d’une bataille de planches de routine et s’est rendu maladroitement sur la glace. Tippett a subi une blessure au bas du corps et a dû quitter le match.

Espérons que la blessure ne soit pas assez grave pour garder Tippett hors de combat pendant une période prolongée. On en saura davantage dans les prochains jours.

En attendant, les Flyers devraient contourner l’absence de combo taille/vitesse de Tippett et sa capacité à marquer soit sur des occasions qu’ils se sont créées lors de la course, soit parfois via des tirs à distance.

Les meilleurs candidats à intensifier si Tippett est absent de l’alignement :

Konecny ​​(en tête de l’équipe avec 41 points) est toujours le point focal offensif numéro un des Flyers. Il a quatre points lors des cinq derniers matchs (1g, 3a) et devra peut-être repartir sur une autre série où il reprendra quelques matches consécutifs offensivement.

Joel Farabee n’a pas retenu autant d’attention ces deux dernières semaines que Tippett et Morgan Frost (voir ci-dessous), mais il a continué à être un producteur constant pour l’équipe (16 buts, 36 points). Cela a été particulièrement vrai à 5 contre 5. “Beezer” apporte une séquence de cinq matchs consécutifs avec au moins un point (4b, 2a) dans le match de dimanche et a inscrit au moins un point lors de six des sept derniers matchs des Flyers.

Frost s’est lancé dans une frénésie de création de changement ces derniers temps, utilisant ses pieds et sa créativité de manière très efficace. Au cours de ses huit derniers matchs, Frost a récolté neuf points (2g, 7a). La plupart des pommes ont été de la variété principale d’aide où c’est Frost qui joue et amène ensuite la rondelle directement au buteur. Il n’a pas eu de chance dans ce département pendant la majeure partie de la première moitié de la saison – les totaux de passes décisives de Frost étaient artificiellement bas par rapport à la qualité des occasions qu’il a contribué à créer – mais les rondelles sont principalement allées dans le filet ces derniers temps.

Cam Atkinson (12b, 25 points pour la saison) connaît désormais une séquence de quatre matchs consécutifs avec au moins un point (4b, 3a) depuis le blanchissage des Flyers contre les Jets. Il se rend régulièrement au filet ces derniers temps et est à nouveau récompensé. Buteur consécutif, les Flyers ont besoin d’Atkinson pour rester au chaud. Ce serait vrai avec Tippett dans l’alignement mais surtout sans lui.

Tyson Foerster a mis fin à une sécheresse de six semaines lors du match du Minnesota qui a lancé le récent road trip de Philly. Quelques matchs frustrants supplémentaires ont suivi – de bonnes occasions de marquer mais aucun gain, plusieurs pénalités inutiles prises – avant que Foerster ne marque un but depuis le cercle gauche contre le Colorado samedi. Maintenant, lui aussi doit se réchauffer offensivement, de la même manière que la course de la recrue fin novembre jusqu’aux deux premiers matchs de décembre.

La présence constante de Sean Couturier est plus ou moins une évidence lorsqu’il est raisonnablement en bonne santé. Désormais, les Flyers ont besoin de la partie offensive du jeu de Couturier (10g, 20a) pour se hisser au premier plan. Bien qu’il ait raté deux matchs récents en raison d’une blessure mineure, Couturier a récolté une passe décisive lors de trois de ses quatre matches. À l’exception d’un but en tirs de barrage contre Montréal (qui ne compte pas dans les statistiques personnelles), Couturier n’a marqué qu’un seul but à ses 11 derniers matchs. Quelques buts supplémentaires de l’ancien double buteur de 30 buts seraient très utiles si Tippett manquait un certain temps.

Le corps de ligne bleue des Flyers – Travis Sanheim (4b, 22a), Jamie Drysdale (2b en quatre matchs depuis qu’il a rejoint les Flyers), Cam York (5b, 10a), Sean Walker (5b, 11a), Egor Zamula (2b, 6a en ses 14 derniers matchs, service régulier en avantage numérique) et même Rasmus Ristolainen (ancien quadruple marqueur de 41 points et plus) – peuvent intensifier leur contribution offensive en temps opportun lors d’une soirée donnée. Drysdale, Sanheim, Walker et York sont tous capables de se lancer dans la pièce lorsqu’ils y réfléchissent.

Bobby Brink est devenu en quelque sorte un joueur oublié – des égratignures fréquentes, un temps de glace limité lorsqu’il joue – au cours des dernières semaines. Si Tippett manque de temps, Brink pourrait recommencer à jouer plus régulièrement avec certains des attaquants les plus talentueux de Philadelphie et bénéficier de temps en avantage numérique. Même si Tortorella était devenu mécontent des mises en échec et du rythme de jeu de Brink au cours des semaines précédant sa rétrogradation, il ne fait aucun doute sur la vision ou les mains de Brink sur la glace. Strictement du point de vue de la production, Brink a inscrit autant de points (7g, 11a chacun) que Foerster mais en sept matchs joués de moins.

Entre ces sept attaquants et le corps de la ligne bleue, les Flyers ont suffisamment de profondeur pour compenser l’absence de Tippett. Ryan Poehling, Noah Cates ou Scott Laughton peuvent également intervenir un soir donné. Mais ne vous y trompez pas. Tippett nous manquerait absolument s’il était absent pendant une période prolongée. Lui et Konecny ​​sont les seuls véritables joueurs décisifs des Flyers dans le département des buts.

3, Les jeux de jour sont souvent des bizarreries

Pour une raison quelconque – et ce n’est pas seulement le cas des Flyers – les matchs de l’après-midi de la LNH semblent souvent être des compétitions étranges : inhabituellement fougueuses ou exceptionnellement marquées ou décidées par des rebonds anormaux. C’est plus anecdotique que tout ce qui peut être prouvé par des preuves tangibles.

Cela dit, certains des matchs les plus incongrus et les plus physiques auxquels les Flyers en particulier ont participé cette saison ont été des matchs en matinée : la défaite 5-2 à Ottawa le 14 octobre, une défaite 7-4 à domicile contre les Ducks d’Anaheim le 14 octobre. Le 28 octobre, une victoire à domicile 4-3 en prolongation contre Vegas au cours de laquelle Philly a vu s’échapper les avances de 2-0 et 3-2 avant de sauver une victoire par mort subite, une victoire de retour contre Calgary dans un match particulièrement orageux le 6 janvier. , puis la défaite 7-4 de samedi contre le Colorado malgré quatre buts à force égale des Flyers et un tir de 40-26 à 5 sur le bord du but.

Quelle que soit la forme que prendra ce match contre les Sénateurs, les Flyers ont besoin que ce soit une formule gagnante avant que le match à domicile ne se termine contre le Lightning de Tampa Bay mardi. Un homestand de six points est toujours à portée de main, mais Philly aura deux victoires consécutives pour y parvenir.

4. Équipes spéciales des Flyers contre équipes spéciales d’Ottawa

Les Flyers ont marqué un but en avantage numérique lors de six de leurs huit derniers matchs. Il y en a cependant eu 0 en 3 contre l’Avalanche. Deux des trois jeux de puissance ont produit au moins une chance de catégorie A ou une rondelle libre autour du filet, mais rien n’a eu lieu cet après-midi-là.

Pour la saison, les Flyers ont un avantage numérique de 12,3 pour cent (18 en 146, classés 32e, deux buts en infériorité numérique). Depuis les vacances de Noël, Philly est à égalité au 22e rang avec 16,7 pour cent (7 pour 42).

L’infériorité numérique d’Ottawa a connu des difficultés cette saison, se classant au 28e rang de la LNH avec 73,3 pour cent (les adversaires sont 36 en 135). Lors du premier match de la série Flyers-Sens, les Flyers ont obtenu une fiche de 1 en 6 avec un but de Konecny ​​avec un avantage de 5 contre 3. Les Sénateurs ont marqué deux buts en infériorité numérique cette saison, Parker Kelly en ayant marqué deux. Depuis Noël, le PK des Sénateurs s’est un peu amélioré (27 en 34, 79,4 pour cent, au 15e rang).

Les Flyers étaient 1 en 2 en PK contre le Colorado samedi. Une pénalité douteuse sur Laughton – annoncée peu de temps après qu’une pénalité apparente de MacKinnon en vue directe des officiels ait été lâchée – s’est soldée par un PPG écrasant l’élan de Rantanen.

Dans l’ensemble, cependant, les Flyers se classent toujours au deuxième rang de la LNH avec un PK de 86,0 pour cent (les adversaires sont…