Syracuse, New York ― L’Orange de Syracuse mettra en jeu son record parfait à domicile mardi soir alors que les Seminoles de l’État de Floride visiteront le JMA Wireless Dome.

Syracuse (13-5, 4-3 ACC) a porté sa fiche à domicile à 9-0 cette saison avec sa passionnante victoire 72-69 contre Miami samedi. L’Orange a remporté ce match grâce au tir à 3 points de Quadir Copeland.

Florida State (11-7, 5-2) vient de subir une défaite de 78-67 contre Clemson samedi. Ce match a mis fin à la séquence de cinq victoires consécutives des Seminoles, dont une victoire de 84-75 à Miami.

Florida State a connu un début de saison difficile, perdant quatre de ses huit premiers matchs, mais les Seminoles semblent en bonne santé et jouent le style sur tout le terrain que préfère l’entraîneur de longue date Leonard Hamilton. L’offensive rapide et la défense sous pression de Hamilton nécessitent de la profondeur. Il a utilisé 12 joueurs lors de la défaite contre Clemson, alors que 10 joueurs ont passé au moins 10 minutes.

La liste de l’État de Floride ne comprend que trois joueurs qui ont joué à Syracuse au JMA Dome, et un seul l’a fait sous l’uniforme de l’État de Floride. Jalen Warley, un junior, n’a joué que quelques minutes dans un match en première année. Primo Spears, un transfert, a joué au Dôme pour Georgetown il y a deux ans. Jaylan Gainey, un transfert de Brown, a également joué au dôme lors de la saison 2021-22.

Le match Syracuse-Florida State devrait débuter à 19 heures et sera télévisé sur ESPN2.

Voici 5 choses clés à savoir sur le match :

L’étourneau prend son envol

Le gardien de Syracuse, JJ Starling, a inscrit six paniers à 3 points lors de la victoire des Orange contre Miami samedi. (Dennis Nett | [email protected])

Au cours des 16 premiers matchs de la saison, le gardien de Syracuse JJ Starling avait eu du mal à trouver la cohérence en attaque. Il avait une moyenne de 10,8 points, mais il n’a réalisé que 42 % de ses tentatives de placement. Son tir à 3 points était en baisse à 24,4%.

Avant le match de SU à Pitt mardi dernier, Starling avait été limité à un chiffre lors de cinq matchs consécutifs.

Mais Starling a trouvé son jeu et a joué un rôle important dans les récentes victoires d’Orange contre Pittsburgh et Miami.

Starling est sorti de sa crise de tir avec une performance de 17 points lors de la victoire 69-58 à Pitt. Il est allé 7 sur 11 sur le terrain et s’est connecté sur deux de ses cinq tentatives à 3 points. Puis samedi, Starling a marqué 22 points, un sommet de la saison, lors de la victoire des Orange contre Miami. Il a réalisé huit de ses 13 tentatives de placement, dont une journée de 6 sur 10 sur l’arc à 3 points.

Starling a réalisé plus de 3 contre Miami que lors des neuf premiers matchs de la saison.

Quelle est l’importance de Starling pour Syracuse ? Il a marqué plusieurs tirs à 3 points en cinq matchs cette saison. L’Orange a une fiche de 4-1 dans ces matchs, qui incluent certains des meilleurs de l’année : Georgetown, Oregon, Pittsburgh et Miami.

Un meneur Primo

Amir Angelo Spears est surnommé Primo, ce qui est approprié car le meneur de 6 pieds 3 pouces est une raison préliminaire de l’amélioration du bilan de Florida State après un début de saison difficile.

Spears a commencé sa carrière universitaire à Duquesne, puis a été transféré à Georgetown. Après que Georgetown ait laissé partir l’ancien entraîneur Patrick Ewing, Spears a rejoint l’État de Floride. En tant que transfert à deux reprises, il a dû attendre que la NCAA lui accorde une dérogation qui lui permettrait de jouer cette saison.

Pendant que Spears attendait, Florida State a trébuché sur un début de saison 4-4. Mais depuis que Spears a rejoint l’alignement, les Seminoles ont remporté sept de leurs 10 matchs.

Spears a une moyenne de 11,4 points en sortie de banc. Il a donné plus de profondeur à l’État de Floride, ce qui est essentiel pour le système de l’entraîneur de la FSU, Leonard Hamilton.

Les bonnes choses arrivent en 3 secondes

Lors de récentes victoires contre Pittsburgh et Miami, Syracuse a connu deux de ses meilleurs matchs sur la ligne des 3 points.

L’Orange est allé 10 sur 17 depuis l’arc lors de sa victoire à Pittsburgh la semaine dernière, puis a drainé 12 sur 32 lors du thriller de samedi contre Miami.

Ces matchs contrastent fortement avec la façon dont Syracuse a tiré le ballon cette saison. Rien que dans les matchs de l’ACC, Syracuse se classe 13e de la conférence en termes de pourcentage de 3 points (31 %) et de 3 points marqués par match (6,3). Et c’est avec les deux derniers jeux inclus.

Syracuse ne sera jamais le genre d’équipe qui s’appuie sur le 3, mais l’Orange a désormais une fiche de 5-0 cette saison lorsqu’il marque 10 ou plus à 3 points dans un match.

Il est clair que lorsque Syracuse est capable de marquer des paniers à 3 points, la production extérieure augmente le reste de l’offensive de SU, qui est alimentée par la pénétration des dribbles et les points des revirements.

Du VCU au FSU

Jamir Watkins est le meilleur buteur de l’État de Floride cette saison après avoir été transféré du Virginia Commonwealth. gestes après avoir effectué un tir à trois points pendant la première moitié d’un (AP Photo/Frank Franklin II) AP

Jamir Watkins a été transféré de l’Université du Commonwealth de Virginie au printemps dernier à l’État de Floride et il est rapidement devenu le meilleur joueur des Seminoles.

Sa carrière dans l’État de Floride a connu un début peu propice avec deux points lors de la victoire 94-67 d’ouverture de la saison des Seminoles contre Kennesaw State. Mais il a décollé à partir de là, menant l’État de Floride avec sept buts.

Le junior de 6 pieds 7 pouces mène l’État de Floride pour les points (13,2 points par match), les rebonds (5,8), les passes décisives (55) et les interceptions (27). Il est deuxième en blocs.

Watkins, originaire de Trenton, dans le New Jersey, affiche de meilleurs chiffres dans l’État de Floride qu’à VCU l’année dernière. En deuxième année de troisième année après une saison médicale en chemise rouge en raison d’une blessure au genou, Watkins a récolté en moyenne 9,5 points et 5,4 rebonds la saison dernière. Il a aidé les Rams à remporter le championnat du tournoi Atlantic 10 et à obtenir une place dans le tournoi NCAA.

Une triple menace

Judah Mintz, étudiant en deuxième année à Syracuse, a réalisé deux de ses meilleures performances globales lors des deux derniers matchs de l’Orange.

Mintz a récolté 14 points, neuf rebonds et trois passes décisives lors de la victoire sur la route la semaine dernière à Pittsburgh. Les neuf rebonds ne constituent pas seulement un sommet en carrière. Ils ont presque doublé la note élevée précédente de Mintz, qui était de cinq.

Ensuite, Mintz a enregistré 10 points, 13 passes décisives et huit rebonds lors de la victoire de samedi contre Miami. Les 13 passes décisives constituent un sommet en carrière pour Mintz. Les huit rebonds n’étaient qu’à un de moins du record en carrière qu’il avait établi à Pitt. Et il a presque réalisé le premier triple-double pour un joueur de Syracuse depuis qu’Allen Griffin l’a fait en 2001. Leo Rautins et Lazarus Sims sont les seuls autres joueurs de SU à réaliser un triple-double, même si l’on peut supposer que Dave Bing a transformé l’affaire en un véritable triple-double. quelques fois dans les jours précédant l’enregistrement des passes décisives en tant que statistique.

Mintz a connu quelques matchs avec des scores élevés au cours de sa carrière, y compris un effort dominant de 33 points lors de la victoire de SU contre LSU plus tôt cette saison. Mais c’est intéressant de le voir prendre les commandes d’un jeu dans d’autres domaines que celui de marquer. Cela montre également comment d’autres joueurs de Syracuse, notamment JJ ​​Starling et Chris Bell, ont intensifié leur jeu dans ces matchs.

