5 choses apprises lors du vestiaire de fin de saison 2023 des Packers

GREEN BAY – De nombreux joueurs des Packers se sont adressés aux médias lors de la disponibilité de fin de saison de l’équipe, lundi. Voici cinq choses que nous avons apprises :

Malgré la fin décevante, le vestiaire des Packers était rempli d’optimisme.

Les conséquences de la défaite 24-21 de samedi dernier contre San Francisco étaient encore fraîches dans l’esprit des joueurs alors qu’ils nettoyaient leurs casiers, tout comme l’appréciation d’une saison des Packers pas comme les autres.

Avec l’équipe la plus jeune de la ligue, Green Bay a surmonté une litanie de blessures et d’autres adversités pour remporter une quatrième participation aux séries éliminatoires au cours des cinq saisons de Matt LaFleur en tant qu’entraîneur-chef. Une semaine plus tard, les Packers sont devenus la première tête de série n°7 à remporter un match éliminatoire avec une victoire de 48-32 sur les Cowboys de Dallas, deuxième tête de série, lors de la ronde des wild-cards.

Green Bay est la plus jeune équipe à remporter un match éliminatoire depuis la fusion NFL-AFL en 1970. Les Packers ont déployé 13 recrues contre Dallas, le plus grand nombre jamais joué dans un seul match éliminatoire pour Green Bay. Cela a également égalé les Steelers de Pittsburgh au rang du plus grand nombre de recrues à avoir participé à un match éliminatoire de la NFL au cours des 35 dernières saisons.

“Évidemment, terminer ainsi est difficile pour nous”, a déclaré le receveur Christian Watson. “Mais juste en regardant en arrière et en appréciant où nous en étions et où nous en sommes maintenant, nous avons de nombreuses raisons d’être reconnaissants, c’est sûr.

“Je pense que l’énergie et l’ambiance pour l’intersaison sont définitivement là. Nous devons également en profiter. Nous avons beaucoup de gars qui ont la bonne mentalité pour cela, donc nous sommes vraiment excités par ce que nous ça va ressembler à l’avenir. “

Alors que les Packers s’aventurent en 2024, ils savent que les attentes seront considérablement plus élevées et les anciens combattants de retour l’acceptent pleinement. Lorsqu’on lui a demandé quel était son objectif pour la saison prochaine, le garde gauche Elgton Jenkins a catégoriquement déclaré : “aller jusqu’au bout”.

“Très certainement”, a déclaré Jenkins. “Améliorez-vous en tant qu’offensive, faites confiance au processus et améliorez-vous individuellement afin que collectivement nous puissions être meilleurs et aller jusqu’au bout.”

Les quatre dernières années ont tout signifié pour Jon Runyan.

La dernière disponibilité des vestiaires de lundi a été très émouvante pour le garde vétéran des Packers, qui a débuté 50 matchs et était l’un des neuf joueurs de ligne offensive de la ligue à disputer tous les matchs de saison régulière depuis 2020 (67 matchs).

Choix de sixième ronde du Michigan, Runyan est l’un des 12 agents libres sans restriction en attente, et il n’est pas clair si les Packers le ramèneraient avec Sean Rhyan, un choix de troisième ronde de 2022 qui a tourné avec Runyan au cours de la seconde moitié de la saison. saison à la garde droite, apparemment en lice pour le remplacer.

Runyan a retenu ses larmes lorsqu’on lui a demandé ce que signifiait jouer à Green Bay ces quatre dernières années, ajoutant : “Je ne sais pas s’il existe une meilleure organisation là-bas”.

“La simple fraternité est irréelle”, a déclaré Runyan. “Cette organisation, tout le monde à l’intérieur, les gens à l’extérieur du complexe, les fans. C’est un endroit spécial. Il y a de très bonnes personnes ici. J’espère ne pas partir. C’est un bon moment. J’apprécie vraiment ça.”

Lundi, LaFleur a félicité le garde de 6 pieds 4 pouces et 307 livres pour la façon dont il a traversé certaines choses physiquement cette année pour rester sur le terrain. Runyan a joué le quatrième plus grand nombre de snaps en attaque (928) malgré la rotation de fin de saison avec Rhyan, ce qui n’a pas dérangé Runyan et a aidé son corps à guérir.

“Beaucoup de choses étaient hors de mon contrôle, personnellement, mais dans l’ensemble, je me sens plutôt bien avec la façon dont s’est déroulée la saison”, a déclaré Runyan. “Je n’étais pas vraiment dérouté par la rotation et tout, et avec le recul, c’était plutôt bénéfique pour mon corps et cela m’a en quelque sorte aidé à mieux jouer, a déclenché quelque chose en moi et je me suis senti mieux physiquement et mentalement, et j’ai pu aller là-bas et bien jouer.

Watson cherche plus d’informations sur les problèmes aux ischio-jambiers et a hâte de travailler à nouveau avec Jordan Love cette intersaison.

Watson et LaFleur ont confirmé que le receveur de deuxième année et l’organisation avaient un plan en place pour « comprendre » les blessures aux ischio-jambiers qui ont écarté Watson pendant huit matchs.

L’ancien choix de deuxième ronde s’est d’abord blessé aux ischio-jambiers à la fin du camp d’entraînement, lui faisant rater les trois premiers matchs. Watson a connu une autre poussée vers la fin d’un match de sept attrapés et 79 verges contre Kansas City le 3 décembre qui l’a empêché de participer aux cinq derniers matchs de la saison régulière.

“Je dois découvrir quelle en est la cause”, a déclaré Watson, qui a réussi 26 attrapés pour 422 verges et cinq touchés cette année. “Je ne sais pas nécessairement si c’est une question de force quelque part. Cela pourrait être une question de flexibilité.

“Je sais pertinemment que mes ischio-jambiers sont forts. Je sais que je suis un gars fort, je suis un gars mince. Je dois juste trouver des moyens de réduire la pression sur un point et de laisser tout fonctionner ensemble. C’est ce que je vais découvrir.

Lorsqu’il est en bonne santé, le receveur de 6 pieds 4 pouces et 208 livres s’est avéré être une menace globale pour l’offensive de Green Bay. Il a capté 69 passes pour 1 033 verges (15,0 verges par capture) et 12 touchés en 23 matchs. Ses sept touchés reçus en 2022 sont à égalité parmi les recrues de la NFL.

Le côté positif pour Watson a été de terminer l’année sur le terrain, jouant 37 snaps lors du match éliminatoire de division de samedi dernier contre San Francisco. Après avoir pris un peu de repos pour récupérer de la saison, Watson a déclaré qu’il avait hâte de retourner éventuellement en Californie pour s’entraîner avec Love et certains de ses camarades comme ils l’ont fait lors de l’intersaison dernière.

“Bien sûr. Je pense que c’était génial pour nous de créer des liens et de nous réunir”, a déclaré Watson. “Je pense que nous avons tous la bonne mentalité pour l’avenir, donc nous allons en profiter autant que possible. Je sais que je vais être là-bas, et je peux supposer qu’un groupe de gars le seront. là aussi.”

Jonathan Owens espère s’être solidifié en tant que sécurité de départ de la NFL.

Avec les blessures de Darnell Savage et Rudy Ford à l’arrière, Owens est entré dans la formation de départ des Packers à la mi-saison et n’a jamais regardé en arrière.

Au début des 13 derniers matchs (y compris les séries éliminatoires), le vétéran de cinquième année a terminé troisième de l’équipe pour les plaqués (84), accompagné de trois passes décisives, d’un échappé forcé et d’un échappé récupéré pour un touché de 27 verges contre Detroit. le jour de Thanksgiving.

Faisant face à une agence libre sans restriction pour la deuxième intersaison consécutive, le sécurité de 5 pieds 11 pouces et 210 livres espère avoir prouvé qu’il a ce qu’il faut pour être une sécurité de départ dans la NFL.

“Je crois que oui”, a déclaré Owens. “J’ai eu l’opportunité cette année et je n’ai pas regardé en arrière. C’est tout ce que je voulais faire. Montrer à quel point je peux être constant et à quel point je peux être fiable pour les entraîneurs et aussi pour les équipes spéciales. Je suis fier d’être capable de faire les deux. Donc, quel que soit mon rôle, je vais continuer à le maximiser.

Interrogé sur son avenir, Owens a déclaré aux journalistes qu’il ne fallait pas insister là-dessus. Pour l’instant, il a hâte de décompresser et de soutenir sa femme, Simone Biles, alors qu’elle se prépare pour les Jeux olympiques de Paris 2024, qui se déroulent en même temps que le début du camp d’entraînement.

“Cela vient avec, mec, mais je vais m’assurer de la soutenir”, a déclaré Owens. “Il est temps pour moi de prendre du recul et je vais aller de l’avant et m’assurer que la maison et tout va bien. Donc, j’attends ça avec impatience.”

Kingsley Enagbare est prêt à attaquer sa rééducation après une blessure au genou mettant fin à la saison.

Le secondeur de deuxième année des Packers était de bonne humeur en se promenant dans le vestiaire lundi, mais a confirmé qu’il s’était déchiré le ligament croisé antérieur à Dallas.

“Je suis solide”, a déclaré Enagbare. “Je suis prêt à commencer mon voyage.”

L’ancien choix de cinquième ronde a réussi 37 plaqués avec six coups sûrs du quart-arrière et deux sacs en 17 matchs de saison régulière, dont quatre départs plus tôt dans la saison tandis que Rashan Gary revenait de son propre ACL déchiré.

Enagbare a également été l’un des principaux contributeurs des unités des équipes spéciales de Green Bay, jouant 194 snaps et enregistrant deux plaqués de couverture. Comme Gary l’a fait la saison dernière, l’objectif d’Enagbare est de revenir sur le terrain en 2024.