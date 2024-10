5 choses à surveiller dans le premier discours parlementaire du Premier ministre français Barnier – POLITICO

Une ligne plus dure sur la migration

Le discours de Barnier révélera jusqu’où son gouvernement veut aller dans la lutte contre l’immigration clandestine.

Alors que Barnier est considéré dans les cercles européens comme une créature de Bruxelles compte tenu de son travail en tant que négociateur du bloc pour le Brexit, ses positions politiques sont plutôt conservatrices, notamment en termes de migration.

Le nouveau ministre adjoint de Barnier pour l’Europe, Benjamin Haddad, a déclaré à POLITICO que la France envisageait de pousser Bruxelles à se montrer plus dure dans la lutte contre l’immigration clandestine. Le nouveau ministre de l’Intérieur pur et dur, Bruno Retailleau, a également été présent ce week-end promis a adopter une ligne plus dure en matière de migration

Quelle que soit la position réelle de Barnier sur le sujet, des calculs politiques sont en jeu : la survie de son gouvernement dépend du soutien tacite du parti d’extrême droite du Rassemblement national de Marine Le Pen.

Une division du travail

Le discours révélera probablement à quel point Barnier souhaite intervenir dans des dossiers qui, dans le passé, étaient gérés directement par Macron.

Les prédécesseurs de Barnier se sont concentrés presque exclusivement sur les affaires intérieures, mais étant donné le parcours du Premier ministre en tant qu’ancien commissaire européen et négociateur du Brexit, il devrait jouer un rôle important à Bruxelles.