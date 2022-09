5 choses à surveiller dans la semaine 3 – Shaw Local

LAKE FOREST – Après des affrontements avec deux des meilleurs de la NFC, les 49ers et les Packers, au cours des semaines 1 et 2, les Bears ont une séquence favorable à venir le mois prochain.

Ils débuteront avec les Texans de Houston cette semaine. Au-delà de cela, ils ont les Géants, les Vikings et les Commandants à venir. Cela pourrait être un tronçon clé pour les ours 2022 de Matt Eberflus. C’est l’un des rares jeux dans lesquels les Bears sont favorisés par les paris sportifs.

Lovie Smith reviendra à Soldier Field en tant qu’entraîneur-chef des Texans. Il a entraîné pour la dernière fois une équipe de la NFL à Soldier Field lors de la visite de ses Buccaneers de Tampa Bay en 2014.

En vertu d’être dans des conférences opposées, les Bears et les Texans n’ont joué que cinq fois depuis la saison inaugurale des Texans en 2002. Jusqu’en 2020, les Bears étaient sans victoire contre Houston. Ils ont battu le quart-arrière Deshaun Watson et les Texans à Soldier Field en décembre 2020, passant à 1-4 de tous les temps contre Houston.

Voici ce qu’il faut surveiller dans la dernière édition de cette série. Les Bears (1-1) et les Texans (0-1-1) s’affronteront à midi sur CBS.

1. Les Bears en lanceront-ils plus ?

Justin Fields n’a tenté que 28 passes en deux matchs. Certains quarts-arrière de la NFL pourraient atteindre cette marque en deux trimestres.

Le coordinateur offensif Luke Getsy n’était pas préoccupé par ce que le score de la boîte a dit après la défaite de la semaine dernière contre Green Bay. Oui, Fields n’a tenté que 11 passes, mais les Bears n’ont couru que 41 jeux pour le match. Getsy a estimé qu’il avait appelé 19 ou 20 passes. Fields a simplement sauté sur plusieurs d’entre eux et il a été limogé trois fois.

“C’est notre travail chaque semaine d’évaluer l’adversaire : qu’est-ce qui nous donne les meilleures chances de réussir et où sont nos affrontements qui nous sont favorables ?” dit Getsi. “De toute évidence, la semaine dernière, nous avions l’impression qu’il y avait des parties du jeu de course où nous avions l’impression d’avoir eu un assez bon match.”

Les fans veulent certainement voir Fields diffuser davantage le ballon, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il le fera cette semaine contre Houston.

[ Bears QB Justin Fields isn’t pushing for more pass plays, says calling plays is ‘not my job’ ]

2. Et si Roquan Smith ne joue pas ?

Le secondeur des Bears Roquan Smith s’est absenté de l’entraînement plusieurs jours cette semaine en raison d’une blessure à la hanche et est discutable pour le match de dimanche. On ne sait pas quand la blessure s’est produite. Smith a joué les 68 snaps défensifs des Bears la semaine dernière contre Green Bay.

Même s’il a peut-être démarré un peu lentement, les Bears ne s’inquiètent pas du manque de gros jeux de Smith au cours des deux premiers matchs. S’il est incapable de jouer dimanche, ce sera une énorme absence pour la défense des Bears.

Le suivant sur le tableau des profondeurs serait probablement Jack Sanborn, originaire du lac de Zurich. Le secondeur Joe Thomas pourrait être retiré de l’équipe d’entraînement avec le secondeur Matt Adams (ischio-jambiers) déjà exclu.

3. La dangereuse recrue de Houston

Comme les Bears, les Texans sont en mode reconstruction. L’un des nouveaux ajouts passionnants à leur équipe est le porteur de ballon recrue Dameon Pierce. Le choix de repêchage de quatrième ronde de la Floride compte 102 verges au sol en 26 courses (3,9 verges par tentative) en deux matchs cette saison.

Pierce a le potentiel de propulser cette attaque, qui manque de puissance de feu ailleurs. Sa charge de travail a augmenté de la semaine 1 à la semaine 2, et elle pourrait continuer à augmenter à mesure que ses entraîneurs gagneront en confiance en la recrue.

La défense des Bears se classe dernière parmi les équipes de la NFL à arrêter la course, accordant 189,5 verges par match en deux matchs.

4. Lucas Patrick revient-il au centre ?

Les Bears pourraient être sur le point de mélanger les choses sur la ligne offensive. Lucas Patrick, qui a joué avec une blessure au pouce, a recommencé à casser le football cette semaine à l’entraînement. Cela signale probablement un retour au centre. Patrick a joué le garde droit lors de chacun des deux premiers matchs, tournant avec Teven Jenkins à ce poste.

Les Bears ont amené Patrick ici pour être leur centre de départ, alors ils veulent qu’il revienne à cet endroit quand il le pourra. Cela rend les choses plus incertaines à la garde droite. Le personnel d’entraîneurs a été impressionné par Sam Mustipher, qui avait pris des représentants à la garde droite avant la blessure de Patrick. Jenkins a également été une agréable surprise au poste de garde droit.

[ What Lucas Patrick’s possible return to center could mean for Chicago Bears’ O-line ]

5. Mooney et Kmet seront-ils impliqués ?

Le receveur Darnell Mooney et l’ailier serré Cole Kmet ont été pratiquement absents du jeu de passes lors des deux premiers matchs des Bears. Si l’attaque par la passe doit s’améliorer, ils doivent en faire partie. Mooney et Kmet ont tous deux semblé indifférents cette semaine en parlant de leur manque de production.

“De toute évidence, je suis un receveur”, a déclaré Mooney. “Je veux attraper le ballon. Je veux le ballon, c’est sûr, mais il faut aussi être un gars d’équipe.

Ne soyez pas surpris si les Bears font un effort pour lancer vers Mooney et Kmet tôt dans le match de dimanche.