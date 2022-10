5 choses à surveiller au cours de la semaine 8 – Shaw Local

LAKE FOREST – L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, retourne à Dallas pour affronter son ancienne équipe.

Eberflus a été entraîneur avec les Cowboys pendant sept ans en tant qu’entraîneur des secondeurs. Ce sera la première fois qu’il reviendra au stade AT&T depuis qu’il a quitté les Cowboys pour devenir le coordinateur défensif des Colts d’Indianapolis en 2018. Eberflus a travaillé sous la direction du coordinateur défensif Rod Marinelli pendant la majeure partie de cette période.

Les Bears et les Cowboys ont joué pour la dernière fois en 2019, lorsque Mitch Trubisky a mené les Bears à une victoire contre Dak Prescott et les Cowboys un jeudi soir à Soldier Field.

Voici ce qu’il faut surveiller cette fois-ci. Les Bears (3-4) et les Cowboys (5-2) débuteront dimanche midi sur Fox.

1. Dak est de retour

Prescott a fait son retour sur le terrain la semaine dernière contre les Lions de Detroit. Il a raté les cinq semaines précédentes après avoir subi une blessure au pouce lors de la semaine 1. Le quart-arrière du Pro Bowl à deux reprises a lancé pour 207 verges et un touché à son retour.

Il continuera probablement à s’améliorer en éliminant la rouille. Prescott n’avait pas besoin d’être bon pour que les Cowboys battent les Lions dans un snoozer 24-6.

Les Cowboys ont relativement bien résisté à la tempête avec le quart-arrière Cooper Rush pendant que Prescott était absent. Si les Bears ne peuvent pas créer de pression sur le QB, Prescott a une chance de retrouver la forme cette semaine.

Le coordinateur offensif des Bears de Chicago, Luke Getsy, appelle un jeu lors de la victoire 23-20 des Bears contre les Texans de Houston plus tôt cette saison au Soldier Field de Chicago. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

2. Getsy et McCarthy

Le coordinateur offensif de première année des Bears, Luke Getsy, a travaillé sous la direction de l’entraîneur-chef des Cowboys Mike McCarthy pendant quatre saisons lorsque les deux étaient avec les Packers de Green Bay. Getsy a qualifié McCarthy de “l’une des personnes les plus influentes de ma vie”.

“Je n’ai jamais eu, vraiment, le désir d’être entraîneur-chef de ma vie jusqu’à ce que je puisse m’asseoir dans ses réunions d’équipe et regarder la façon dont il a abordé l’équipe, parlé à l’équipe, la façon dont il a pu être lui-même, soyez humble, soyez confiant, dirigez les hommes », a déclaré Getsy.

Getsy tentera de mener une attaque renaissante des Bears – fraîchement sorti de son meilleur match de la saison – contre la défense dominante de McCarthy. Les Cowboys se classent au sixième rang parmi les défenses de la NFL en verges autorisées par match (dont le quatrième contre la passe), premier en sacs par tentative de passe, huitième en taux d’interception et cinquième dans la zone rouge.

Ce sera un test difficile pour Getsy.

3. Parsons est un problème

Le joueur a repêché une place après que Justin Fields va faire de son mieux pour rendre la vie difficile à Fields. Le secondeur de deuxième année des Cowboys, Micah Parsons, a terminé 12e au total du repêchage en 2021, une place derrière l’endroit où les Bears ont repêché Fields. Parsons a été un succès instantané.

Il a eu 13 sacs en tant que recrue, a remporté les honneurs de la recrue défensive AP de l’année et était un All-Pro. Il a déjà huit sacs cette saison. Parsons testera les jeunes plaqués des Bears. Le choix recrue de cinquième ronde Braxton Jones a fait face à sa part de talentueux lanceurs de passes, et Parsons ajoutera à cette liste.

Le plaqueur droit Larry Borom a été exclu en raison d’une commotion cérébrale. Le vétéran Riley Reiff est susceptible de commencer au bon tacle, bien qu’Alex Leatherwood ait été retiré de la liste des maladies non liées au football. Peu importe qui joue le bon tacle, Parsons devrait chercher à exploiter un bon tacle qui n’a pas beaucoup joué cette saison.

Le centre des Bears de Chicago, Sam Mustipher, a affronté les Steelers de Pittsburgh la saison dernière. (Gene J.Puskar/AP)

4. Ajustements de la ligne offensive des Bears

Avec Borom sorti, Reiff pense à entrer dans le rôle de tacle droit de départ. Les Bears seront privés de trois partants sur la ligne offensive : Borom, le centre Lucas Patrick (orteil) et le garde gauche Cody Whitehair (genou).

Le vétéran Michael Schofield commencera probablement à la garde gauche, où il a commencé la semaine dernière, et Sam Mustipher devrait être de retour au centre. Contre une équipe qui limoge le QB sur 12% de dropbacks, ce sera un test difficile.

Dallas est également blessé et pourrait manquer le porteur de ballon Ezekiel Elliott, qui est incertain en raison d’une blessure au genou. Cela pourrait signifier plus de touches pour le porteur de ballon Tony Pollard.

5. Qui monte sur la ligne D des Bears ?

Les Bears ont distribué le lanceur de passes Robert Quinn aux Eagles cette semaine, recevant en retour un choix de repêchage de quatrième ronde. Cela laisse un vide important au bord du rusher. Alors, qui va monter en puissance ?

Trevis Gipson, Dominique Robinson, Al-Quadin Muhammad et Kingsley Jonathan sont les derniers ailiers défensifs de la liste. Quinn a joué près de 70% des snaps défensifs pour les Bears. Son absence laisse beaucoup de clichés à faire. Ce sera une opportunité majeure pour ces quatre passeurs.

Gipson a récolté sept sacs la saison dernière. Jusqu’à présent, il n’en a que deux cette année, tous deux dans le même match contre Green Bay. Muhammad a signé en tant qu’agent libre au printemps et a un sac. Robinson, une recrue de Miami-Ohio, a 1,5 sacs. Jonathan n’a pas encore beaucoup joué cette saison.

