5 choses à surveiller au cours de la semaine 7 – Shaw Local

LAKE FOREST – Depuis qu’ils ont battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl XX lors de la saison 1985, les Bears ont une fiche de 1-8 contre les Patriots. Ils ont perdu cinq matchs consécutifs contre la Nouvelle-Angleterre. Leur dernière victoire remonte à décembre 2000.

Lundi soir, les Bears (2-4) et les Patriots (3-3) s’affronteront au Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Avec une victoire, l’entraîneur des Patriots Bill Belichick dépasserait l’entraîneur de longue date des Bears George Halas pour la deuxième place sur la liste des victoires de tous les temps pour les entraîneurs-chefs, derrière seulement les 347 victoires de Don Shula.

Le match de lundi débutera à 19h15 et sera diffusé sur ESPN, avec l’alternative “ManningCast” disponible sur ESPN2. Voici cinq choses à surveiller lundi.

1. Belichick contre Getsy

Belichick fait un excellent travail en choisissant ce qu’une attaque adverse fait bien et en essayant de l’enlever. Ses défenses obligent les équipes à être mal à l’aise.

Eh bien, la seule chose que les Bears font bien, c’est de diriger le football. Attendez-vous à ce que Belichick se concentre sur les porteurs de ballon David Montgomery et Khalil Herbert. Si les Patriots réussissent contre la course aux premier et deuxième essais, ils obligeront le quart-arrière Justin Fields à faire de gros jeux avec son bras.

Si le coordinateur offensif des Bears, Luke Getsy, décide de prendre ce que les Patriots leur donnent, Fields pourrait finir par lancer plus dans ce match qu’il ne l’a fait lors des affrontements précédents. Cela pourrait être une bonne chose, mais cela pourrait aussi être un test majeur.

2. La “main chaude”

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a déclaré cette semaine que son équipe “ira avec la main chaude” au porteur de ballon. Montgomery est revenu à un rôle de titulaire après avoir raté un match et demi en raison d’une blessure à la cheville, mais Khalil Herbert est resté impliqué.

Statistiquement, Herbert a été l’arrière le plus efficace. Il a une moyenne de 6,4 verges par course par rapport aux 4 verges de Montgomery par course. Sur des tentatives de précipitation presque égales (63 pour Herbert, 62 pour Montgomery), Herbert a 402 verges et trois touchés contre 246 verges et un touché de Montgomery.

La “main chaude” semble être Herbert.

Pourtant, la semaine dernière contre Washington, Montgomery a obtenu deux fois plus de clichés et deux fois plus de courses qu’Herbert. Montgomery est un meilleur attrapeur de passes et un meilleur bloqueur de passes, ce qui joue certainement en sa faveur. Mais c’est dans le domaine du possible que les courses soient plus proches même cette semaine entre les deux.

3. Le QB des Patriots

Les Patriots ont repêché le quart-arrière Mac Jones avec le 15e choix au total en 2021, quatre places derrière l’endroit où les Bears ont pris Fields. Jones a aidé la Nouvelle-Angleterre à revenir en séries éliminatoires avec une fiche de 10-7 lors de sa saison recrue.

Après avoir commencé les trois premiers matchs de la saison, Jones a été absent pendant deux matchs en raison d’une blessure à la cheville. À sa place, le choix recrue de quatrième ronde Bailey Zappe a bien joué. Zappe a une fiche de 2-0 en tant que partant et a lancé pour 596 verges avec quatre touchés et une interception en 2 matchs et demi.

Jones est prêt à revenir cette semaine, selon un rapport d’ESPN, mais les Patriots n’ont pas encore annoncé de partant. Ce serait une surprise pour Belichick d’aller avec Zappe, mais la recrue a certainement bien joué.

4. Des changements sur la O-line des Bears ?

Les Bears ont tout réévalué au cours de leur pause de 11 jours entre les matchs. Il est maintenant temps de voir si toute cette évaluation conduit à des changements significatifs. La place n ° 1 sur laquelle se concentrer est la ligne offensive.

Lucas Patrick a été dur avec lui-même cette semaine, déclarant qu’il n’a pas joué à la hauteur de son niveau. Patrick a joué les deux positions de garde. Sam Mustipher a également eu du mal à protéger les passes au centre. Avec le garde Cody Whitehair toujours écarté d’une blessure au genou, les Bears pourraient devoir faire un changement à l’intérieur.

Sera-ce la semaine où les Bears ramèneront enfin Patrick au centre? Les Bears l’ont signé pour jouer au centre, mais des blessures sur la ligne l’ont forcé à jouer à d’autres endroits au cours des six premières semaines. Si les Bears bougent maintenant, qui prend le relais à la garde gauche ? Le remplaçant vétéran Michael Schofield pourrait être de la partie.

5. Ralentir Stevenson et Harris

La défense des Bears accorde 163 verges au sol par match, ce qui les classe au 29e rang parmi 32 équipes de la NFL. Les équipes n’ont eu aucun mal à courir contre les Bears, et les Patriots ont deux très bons porteurs de ballon sur lesquels s’appuyer.

L’offensive de la Nouvelle-Angleterre se classe au 10e rang avec 131,3 verges au sol par match. Le porteur de ballon Damien Harris a commencé les cinq premiers matchs avant de rater le match de la semaine dernière en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le demi de deuxième année Rhamondre Stevenson a sans doute semblé mieux en changeant de rythme et en soulagement de Harris la semaine dernière.

Stevenson a une moyenne de 5,1 verges par course et a totalisé 448 verges et trois touchés cette saison. Cherchez Belichick à s’appuyer fortement sur le dos et essayez de minimiser les erreurs contre la défense des Bears.