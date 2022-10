5 choses à surveiller au cours de la semaine 4 – Shaw Local

LAKE FOREST – Après avoir remporté une victoire contre les Texans de Houston la semaine dernière au Soldier Field, les Bears s’envoleront pour East Rutherford, New Jersey, pour un match de la semaine 4 contre les Giants de New York au MetLife Stadium.

Ce sera la cinquième saison consécutive que les Bears et les Giants s’affronteront. Les Bears ont remporté les trois derniers affrontements. La dernière victoire des Giants contre les Bears est survenue lors d’un match en prolongation au MetLife Stadium en 2018 lorsque le QB des Bears Chase Daniel était titulaire à la place de Mitch Trubisky, blessé.

Les Bears and Giants débuteront dimanche midi sur Fox.

1. Deux équipes dans des situations similaires

En regardant la situation dans son ensemble à ces deux équipes, les Bears et les Giants sont dans des endroits similaires. Les deux équipes ont des directeurs généraux de première année et des entraîneurs-chefs de première année qui prennent en charge les équipes qui ont connu des difficultés l’an dernier. Les deux équipes ont de jeunes quarts sur des contrats de recrue et les équipes essaient de comprendre ce qu’elles veulent faire avec ces quarts à l’avenir.

Avec Justin Fields, les Bears ont un peu plus de temps pour le laisser apprendre sur le tas. D’autre part, New York QB Daniel Jones est dans la dernière année de son contrat de recrue, et les Giants pourraient facilement le quitter après cette saison.

Cela dit, les deux équipes détiennent des records quelque peu surprenants de 2-1 en trois semaines de jeu. Quelqu’un va être assis à 3-1 après dimanche.

Le porteur de ballon des Chicago Bears Khalil Herbert porte le ballon à travers la ligne défensive des Houston Texans lors du match de dimanche au Soldier Field de Chicago. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

2. Courez, courez, courez

Jusqu’à présent, pendant trois semaines, les Bears et les Giants sont deux des infractions les plus lourdes du football. Les Bears sont deuxièmes avec 186,7 verges au sol par match, tandis que les Giants sont quatrièmes avec 169,3 verges au sol par match.

Aucun des entraîneurs n’a montré une confiance particulièrement forte dans son quart-arrière respectif pour le diffuser. Dans une ligue de 32 équipes, Jones se classe 25e parmi les QB avec 92 tentatives de passes entrant dans la semaine 4, tandis que Fields se classe 32e avec 45 tentatives.

À l’approche de la semaine 4, le porteur de ballon des Giants Saquon Barkley se classe deuxième de la NFL avec 317 verges au sol (derrière seulement Nick Chubb de Cleveland avec 341). Khalil Herbert des Bears se classe septième avec 240 verges, et il n’a même pas vu de temps de jeu significatif jusqu’à ce que David Montgomery se blesse à la cheville la semaine dernière.

3. Temps de pression ?

Personne ne permet aux défenses de faire plus pression sur le quart-arrière que les Giants et les Bears. Selon Pro Football Reference, les Giants autorisent une pression sur 40% des reculs de Jones, tandis que les Bears autorisent une pression sur 35,9% des reculs de Fields. Les deux QB se classent près du bas de la ligue en sacs autorisés. Jones se classe au troisième rang avec 13 sacs autorisés. Fields se classe au sixième rang avec 10 sacs autorisés.

C’est une recette pour un jeu moche.

C’est une occasion en or pour Robert Quinn et la ruée vers la passe des Bears d’éclater. Les Bears Pass rushers n’ont que six sacs en trois matchs.

«Nous voulons que notre ruée vers quatre hommes commence là-bas, et nous y arriverons, mais nous avons certainement besoin d’avoir quelques [pressure] d’autres spots également », a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus.

4. La grande opportunité de Khalil Herbert ?

Montgomery a déjà été exclu pour le match de dimanche. Cela signifie qu’Herbert sera le porteur de ballon partant dimanche.

Herbert a vu une action significative en un seul match, mais il est déjà parmi les 10 meilleurs arrières de la ligue en termes de verges au sol. La majeure partie de cela est survenue la semaine dernière après que Montgomery ait quitté le match en raison d’une blessure à la cheville. Herbert a couru pour 157 verges et deux touchés lors de la victoire de la semaine 3 contre Houston.

“Ce que je dois faire, je vais le faire”, a déclaré Herbert. «Mettre mon corps en ordre. C’est à moi de voir. Je dois être professionnel cette semaine. Mais je suis définitivement prêt pour ça.

Le demi de coin des Bears Jaylon Johnson a également été exclu. Recherchez Kindle Vildor pour jouer beaucoup et Jaylon Jones pour servir de cinquième DB sur le banc.

Le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, se bouscule lors d’un match contre les Texans dimanche au Soldier Field de Chicago. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

5. Le jeu de passe peut-il s’améliorer ?

Le coordinateur offensif des Bears, Luke Getsy, a déclaré cette semaine que les Bears n’avaient pas besoin d’ouvrir le jeu des passes car il est déjà grand ouvert. Le fait que Fields se classe 32e pour les tentatives de passes semble indiquer le contraire.

En fin de compte, les Bears ont besoin que Fields joue mieux qu’il ne l’a fait contre Houston, lorsqu’il a lancé pour 106 verges et deux interceptions. Le microscope restera sur le quarterback toute la saison. Après trois performances décevantes, la pression pour s’améliorer ne fera que croître.

La défensive des Giants n’a pas créé beaucoup de ruée vers les passes, avec seulement trois sacs, et n’a pas encore enregistré d’interception. Cela devrait être le type de défense que Fields peut attaquer.