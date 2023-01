5 choses à surveiller au cours de la semaine 18 – Shaw Local

LAKE FOREST – Les vibrations autour des Bears et des Vikings seront différentes lorsque les équipes se rencontreront au Soldier Field dimanche par rapport au moment où les rivaux de la division ont joué au Minnesota début octobre.

Au cours de la semaine 5, le Minnesota avait une fiche de 3-1 et les Bears de 2-2. Les Bears ont surmonté un déficit de 21-3 avant de perdre 29-22. À l’approche de la finale de la saison régulière, les Vikings (12-4) sont les champions de la NFC Nord avec une chance de passer à la tête de série n ° 2 dans les séries éliminatoires de la NFC, tandis que les Bears ont une fiche de 3-13, essayant d’éviter de fixer un record de franchise pour les pertes en une saison.

Les Bears ont perdu trois matchs de suite et quatre de leurs cinq derniers matchs contre les Vikings. Le Minnesota est susceptible de devenir la tête de série n ° 3 de la NFC, mais pourrait passer au n ° 2 avec une victoire et une défaite des 49ers contre les Cardinals.

Les Bears, quant à eux, pourraient décrocher le premier choix au repêchage s’ils perdent et que les Texans battent les Colts. La finale de dimanche débutera à midi au Soldier Field et sera diffusée sur Fox.

Voici ce qu’il faut surveiller.

1. L’heure de Peterman

Les Bears ont exclu le quart-arrière Justin Fields, qui a subi une légère blessure à la hanche lors de la défaite de la semaine dernière contre Detroit. L’entraîneur Matt Eberflus a déclaré que la blessure n’était pas une préoccupation à long terme. Au lieu de cela, le quart-arrière remplaçant Nathan Peterman commencera.

Lors de son dernier départ dans la NFL, en tant que membre des Buffalo Bills en 2018, Peterman a lancé trois interceptions dans une défaite de 41-9 contre la fameuse défense des Bears de 2018. Peterman n’a participé qu’à quatre matchs de la NFL depuis, dont deux cette saison avec les Bears.

En deux brèves apparitions avec les Bears cette saison, Peterman a complété 3 des 6 passes pour 25 verges avec une interception. Peterman débutera cette semaine après une semaine d’entraînement relativement légère.

“Nate est prêt à partir”, a déclaré le coordinateur offensif Luke Getsy. « Ces gars-là savent que Nate est prêt à partir. Nate est un pro maintenant.

2. À quoi s’attendre des Vikings ?

Les Vikings devraient affronter leurs partants, dont le quart-arrière Kirk Cousins. Cependant, ils sont déjà assurés d’un match éliminatoire à domicile et ils n’ont pas de chance de remporter la tête de série n ° 1 et le seul laissez-passer au premier tour. Il semblerait donc probable que les démarreurs pourraient être retirés à un moment donné.

Les Vikings veulent se débarrasser du mauvais goût que la défaite de la semaine dernière, 41-17 contre les Packers de Green Bay, a sans aucun doute laissé. Ils viennent de perdre le plaqueur droit partant Brian O’Neill sur blessure la semaine dernière. Ceux-ci pourraient être des représentants importants pour une ligne offensive qui doit favoriser une certaine cohésion avant les séries éliminatoires.

3. Les jeunes ours à surveiller

Ce jeu n’a pratiquement aucun sens pour les Bears. Ce n’est pas dénué de sens pour certains des jeunes talents de la liste. Ce sera la dernière impression que les joueurs des Bears pourront faire sur leurs entraîneurs et le front office.

Velus Jones Jr. est tranquillement devenu l’un des meilleurs retourneurs de coups de pied de la ligue. Il a failli se libérer pour un touché sur un retour de coup de pied la semaine dernière et se classe 11e de la ligue avec 525 verges sur 18 coups d’envoi, avec une moyenne de 29,2 verges par retour de coup de pied.

Le rookie tentera de terminer la saison en beauté après quelques moments difficiles pour débuter sa carrière.

4. Les coins ours tentent d’arrêter l’histoire

Les cornerbacks de troisième et quatrième cordes des Bears tenteront d’empêcher le receveur large des Vikings Justin Jefferson d’entrer dans l’histoire de la NFL dimanche. Le receveur de troisième année a besoin de 194 verges sur réception pour battre le record de réception en une saison de la NFL établi par Calvin Johnson.

Ils devront le faire car la plupart des partants des Bears sont absents. Jaylon Johnson (doigt) et Kindle Vildor (cheville) sont tous deux déjà sur la réserve des blessés, et les Bears ont classé Jaylon Jones (commotion cérébrale) comme absent et Kyler Gordon (aine) comme discutable contre les Vikings.

Michael Ojemudia et Breon Borders dirigeront un groupe de corners qui tenteront d’arrêter Jefferson, bien qu’aucun des deux n’ait joué cette année. Jefferson a brillé lors de son premier match contre les Bears, réalisant 12 réceptions pour 154 verges, son quatrième plus haut total de la saison.

5. Houston peut-il donner aux Bears le premier choix au repêchage?

Les fans des Bears pourraient regarder la finale de Houston contre Indianapolis autant, sinon plus, qu’ils ne regarderont le match Bears-Vikings dimanche. Si tout se passe bien, les Bears pourraient avoir le choix n ° 1 au repêchage de 2023, la première fois dans l’histoire de la franchise.

Les Bears détiennent actuellement la deuxième place mais pourraient sauter les Texans si les Bears perdent et que Houston (2-13-1) gagne. L’ordre de repêchage actuel restera le même si les Bears perdent ou font match nul et que les Texans gagnent. Les Bears perdront du terrain s’ils gagnent, remportant le choix n ° 3 s’ils gagnent, l’Arizona gagne et Denver perd et le choix n ° 4 si les Bears gagnent et que l’Arizona et Denver perdent.