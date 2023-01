5 choses à surveiller au cours de la semaine 17 – Shaw Local

LAKE FOREST – À la mi-novembre, les Bears ont perdu une avance de 14 points contre les Lions de Detroit à Soldier Field. Un point supplémentaire manqué a coûté aux Bears une défaite de 31-30 contre leur rival de division.

Pour les Lions (7-8), il s’agissait de la deuxième victoire d’une séquence qui comprenait six victoires en huit matchs. Pour les Bears (3-12), c’était le troisième de ce qui est devenu une séquence de huit défaites consécutives.

Grâce à leur belle séquence, les Lions sont dans la chasse aux séries éliminatoires. Les Bears n’ont rien à jouer, mais ils veulent certainement mettre fin à cette séquence de défaites de deux mois. Le match de dimanche débutera à midi au Ford Field de Detroit. Il sera diffusé sur Fox.

Voici ce qu’il faut surveiller.

1. Champs avec renforts

Les Bears pourraient avoir les receveurs Equanimeous St. Brown (commotion cérébrale) et Chase Claypool (genou) de retour cette semaine après avoir raté du temps en raison de blessures. Ce serait un énorme coup de pouce pour le jeu de passes, qui a été épuisé au receveur large. Claypool reste discutable, mais St. Brown ne détient aucune désignation de blessure.

Darnell Mooney est absent depuis le 27 novembre et manquera les deux derniers matchs. Une opportunité d’établir une relation entre le quart-arrière Justin Fields et Claypool au cours des deux derniers matchs pourrait être inestimable et donner au duo un peu de mojo positif avant l’intersaison.

Bien que St. Brown n’affiche pas de gros chiffres, il est un élément clé de l’attaque par la passe en tant qu’attrapeur de passes et bloqueur.

[ Major reinforcements on the way for Chicago Bears’ offense Sunday against Lions ]

2. Courez, courez, courez

Les Bears ont couru 258 verges contre les Lions le 13 novembre. Il s’agissait de leur deuxième plus haut total au sol de la saison. Fields a couru pour 147 verges dans ce match, ce qui a marqué son deuxième total individuel le plus élevé de la saison.

Les équipes peuvent courir contre les Lions. Ne cherchez pas plus loin que la défaite de la semaine dernière contre la Caroline. Les Panthers ont repris jeu après jeu au sol, totalisant un record d’équipe de 320 verges au sol. Avec David Montgomery et Khalil Herbert en bonne santé, et quelques renforts sur la ligne offensive en Cody Whitehair et Teven Jenkins, l’attaque précipitée des Bears devrait être à pleine puissance.

Attendez-vous à ce que Fields soit beaucoup plus actif avec ses pieds qu’il ne l’était la semaine dernière contre Buffalo.

3. Playoffs ?

Nous sommes fin décembre et les Lions de Detroit ont quelque chose à jouer. À 7-8, ils sont à un demi-match d’une place de joker dans la chasse aux séries éliminatoires, juste derrière les Washington Commanders 7-7-1.

Les Lions ont besoin d’une victoire cette semaine contre les Bears, et ils auront probablement besoin d’une victoire la semaine prochaine contre les Packers. L’ambiance au Ford Field de Detroit pourrait être bruyante dimanche avec les séries éliminatoires en jeu. L’entraîneur Dan Campbell a rallié son équipe après un début de saison de 1-6.

“Leur défensive a été vraiment solide”, a déclaré l’entraîneur des Bears Matt Eberflus à propos des Lions renaissants. “Je sais qu’ils ont eu un début difficile, mais ces derniers temps, les chiffres vous disent qu’ils ont été solides en termes d’arrêt de la course, en termes d’être sur le point, en termes d’abandon de points.”

4. Jameson Williams est de retour

La dernière fois que les Bears ont vu les Lions, le choix de première ronde de Detroit, Jameson Williams, a été mis à l’écart avec une déchirure du ligament croisé antérieur. Maintenant, Williams est de retour et se fraye lentement un chemin dans le plan des Lions.

Williams était le 12e choix au repêchage au printemps dernier après avoir déchiré son ligament croisé antérieur lors du match de championnat national universitaire. On s’attend à ce qu’il joue un rôle important dans l’avenir des Lions en tant que receveur. Il n’a joué qu’une douzaine de snaps dans chacun des quatre matchs depuis son retour.

Williams a une prise, un touché de 41 verges, mais il est une menace majeure qui a à peine été débloquée en tant que pro.

“Vitesse”, a déclaré le coordinateur défensif des Bears, Alan Williams. « Ouais, la vitesse. Il peut vraiment courir, et ils ne font pas grand-chose avec lui. Vous pouvez voir comment, petit à petit, il est mis en œuvre dans l’infraction. Il suffit donc d’être conscient lorsqu’il est sur le terrain de football.

5. Affaire avec un score élevé ?

Dans une année où les scores sont en baisse dans toute la NFL (les équipes marquent en moyenne un point complet par match il y a moins d’un an), les Lions continuent de trouver des moyens de jouer aux tirs au but. Les matchs des Lions rapportent en moyenne plus de 52 points par match pour les deux équipes combinées.

Avec ce jeu en salle et avec les Bears de retour à pleine puissance en attaque, ne soyez pas surpris s’il s’agit d’un autre concours avec des scores élevés. Le quart-arrière des Lions Jared Goff a connu un mois de décembre fantastique et n’a pas lancé d’interception depuis le 6 novembre. Il totalise en moyenne 319,3 verges par la passe et 2,3 touchés par la passe par match en décembre.

Goff testera un secondaire des Bears qui continue de jouer sans le safety Eddie Jackson ou le demi de coin Jaylon Johnson.