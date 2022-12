5 choses à surveiller au cours de la semaine 16 – Shaw Local

LAKE FOREST – Le quart-arrière des Bears, Justin Fields, a déclaré que la première chose à laquelle il pensait lorsqu’il entendait le nom de Buffalo Bills était un coup dur qu’il avait subi lors de son deuxième match de pré-saison en tant que recrue l’an dernier.

Un défenseur des Bills l’a cloué sur un blitz que les Bears n’ont pas capté et a envoyé son casque voler. Beaucoup a changé depuis. D’abord et avant tout, Fields s’est beaucoup amélioré pour éviter les défenseurs. Le QB de deuxième année a dépassé les 1 000 verges au sol cette saison et ça continue.

Fields et les Bears affronteront les Bills pour la première fois dans un match de saison régulière depuis qu’ils ont démoli Buffalo, 41-9, en novembre 2018. Les Bears ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs contre Buffalo depuis 2006.

Cette équipe de Buffalo a cependant beaucoup changé depuis 2018. Les Bills sont fermement des prétendants au Super Bowl. Les Bears sont dans la course pour un premier choix au repêchage. Les équipes débuteront à midi samedi et le match sera diffusé sur CBS. Voici ce qu’il faut surveiller.

1. La météo hivernale

Tout le monde parle de la météo. Il fera froid et venteux samedi à Chicago après qu’une tempête hivernale ait déversé de la neige dans toute la région jeudi et vendredi. Les vents devraient souffler à 20 milles à l’heure, avec des rafales pouvant atteindre 40 milles à l’heure.

Ce ne sera pas une journée idéale pour jouer au football. Les Bills ont changé leur horaire et espéraient quitter Buffalo un jour plus tôt.

En raison des prévisions météorologiques défavorables de vendredi, les Bills prévoient de partir pour Chicago jeudi soir. – Buffalo Bills PR (@BuffaloBillsPR) 21 décembre 2022

Buffalo a de l’expérience dans la neige. Ils ont battu Miami lors d’un match à domicile enneigé la semaine dernière. Les Bears ont fait face à beaucoup de pluie cette saison, mais pas de froid comme celui-ci.

Lancer et frapper le ballon de football sera difficile.

2. La quête de Fields pour le record de course

Fields a pour objectif de battre le record de course d’une saison de la NFL pour un quart-arrière après avoir atteint 1 000 verges et battu le record des Bears contre Philadelphie.

Le quart-arrière de Baltimore Lamar Jackson a établi le record en 2019 lorsqu’il s’est précipité pour 1 206 verges. Il a également couru pour 1 005 verges en 2020 et Michael Vick avait 1 039 verges en 2006 avec Atlanta.

Fields devra faire une moyenne de 69 verges lors des trois derniers matchs de l’équipe pour battre le record. Il devra faire face à une défense difficile de Buffalo. Les Bills accordent une moyenne de 106,1 verges au sol par match, le sixième moins de la ligue.

3. Stefon Diggs contre Jaylon Johnson

Une autre semaine, un autre match contre l’un des meilleurs receveurs larges de la NFL pour le demi de coin des Bears Jaylon Johnson. Samedi sera la deuxième semaine consécutive que Johnson doit arrêter un large qui se classe parmi les cinq premiers de la ligue pour les verges sur réception.

Johnson a bien joué contre certains des meilleurs receveurs lorsqu’il a joué cette saison. Contre Philadelphie, Johnson a fait partie des 181 verges d’AJ Brown sur neuf réceptions, mais aucun touché.

Diggs entre dans le match de samedi troisième de la ligue avec 1 299 verges sur réception en 14 matchs. Le projet de loi en moyenne 92,8 verges par match et est à égalité au troisième rang avec 10 touchés.

La santé de Johnson jouera un rôle dans le match. Le demi de coin s’est entraîné avec une attelle à l’annulaire toute la semaine et a été répertorié comme douteux pour le match de samedi après avoir été limité à l’entraînement de jeudi.

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a déclaré que Johnson devrait jouer, mais il reste à voir à quel point il est à l’aise avec l’attelle.

4. Qui joue sur la ligne offensive ?

La ligne offensive des Bears aura des questions importantes avant le match de samedi. L’équipe a classé le garde Cody Whitehair (genou) et Teven Jenkins (cou) comme douteux contre les Bills. Whitehair ne s’est pas entraîné pendant la semaine et Jenkins a été limité mardi avant de ne pas s’entraîner mercredi et jeudi.

Perdre les deux gardes serait un coup dur pour une ligne offensive qui a parfois eu du mal à protéger Fields. Eberflus a déclaré que Michael Schofield serait le premier remplaçant si Whitehair et Jenkins ne jouaient pas et que Larry Borom pourrait remplacer à l’autre endroit si les deux ne pouvaient pas jouer.

Quel que soit le joueur, il devra faire face à une tâche difficile en arrêtant une solide défense des Bills. Buffalo a 30 sacs et a accordé le deuxième moins de points de la ligue avec 250.

5. Justin Fields peut-il devenir Josh Allen ?

Les fans des Bears pourront voir un quart-arrière adverse qu’ils espèrent que Fields deviendra pour la deuxième semaine consécutive après avoir regardé Jalen Hurts de Philadelphie la semaine dernière. Josh Allen de Buffalo est devenu l’un des meilleurs quarts de la ligue après un début de carrière lent.

Allen a lancé pour 2074 verges, 10 touchés et 12 interceptions au cours de son année recrue en 2018 avant de renverser la vapeur. Il a augmenté ces chiffres à 20 touchés en 2019 et a suivi avec 37 et 36 en 2020 et 2021, respectivement. Buffalo a disputé les séries éliminatoires au cours des trois dernières saisons sous Allen, y compris le championnat AFC lors de la saison 2020.

Il se dirige vers le match de samedi cinquième au passage avec 3 857 verges et troisième avec 30 touchés, menant Buffalo à une fiche de 11-3.

La croissance d’Allen devrait enthousiasmer les fans des Bears quant au potentiel de Fields si l’équipe peut construire autour de lui et que le personnel d’entraîneurs peut continuer à développer ce quart-arrière.