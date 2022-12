5 choses à surveiller au cours de la semaine 15 – Shaw Local

LAKE FOREST – Une équipe a le meilleur bilan de la NFL avec des ambitions claires de remporter le trophée Lombardi à la fin de la saison. L’autre équipe est en lice pour le premier choix au repêchage et a déjà été éliminée des séries éliminatoires.

Cela ressemble à un snoozer, mais il y a beaucoup d’intrigues dans ce jeu qui rendront Bears vs Eagles intrigant dimanche. Les deux équipes s’affronteront pour la première fois depuis 2019. Les Eagles ont remporté cinq matchs consécutifs contre les Bears depuis 2013. Cela inclut une victoire en séries éliminatoires après la saison régulière 2018.

Cette fois, deux des meilleurs jeunes quarts du jeu s’affronteront à Justin Fields et Jalen Hurts. Les Bears (3-10) et les Eagles (12-1) débuteront dimanche midi au Soldier Field. Le jeu sera diffusé sur Fox.

1. Jalen Hurts contre Justin Fields

Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts cherche à lancer contre les Vikings du Minnesota plus tôt cette saison à Philadelphie. (Matt Rourke/AP)

Le seul quart-arrière avec plus de touchés au sol que Fields est Hurts. Fields a marqué huit fois, tandis que Hurts mène les quarts-arrière de la NFL avec 10. Hurts et Fields ont des styles de jeu similaires. Les Eagles sont un exemple parfait d’une franchise entourant son jeune quart-arrière mobile avec les bonnes armes. À bien des égards, Philadelphie est un exemple à suivre pour une équipe comme les Bears.

Hurts prospère derrière une ligne offensive solide comme le roc et une attaque précipitée impressionnante. Les Eagles ont pris de grandes balançoires au receveur avec un choix de première ronde (DeVonta Smith) et via un échange de repêchage de nuit (AJ Brown). Les deux ont payé. Hurts a lancé pour 3 157 verges avec 22 touchés et trois interceptions.

Les Bears n’en sont pas encore là avec leurs armes, mais regarder Hurts and Fields s’affronter devrait être une joie.

2. Les tranchées

Ce jeu sera gagné ou perdu d’avance.

La ligne offensive des Bears pourrait avoir du mal avec le front défensif des Eagles. Les Eagles affichent le deuxième meilleur taux de sac de la ligue avec 11,26% des tentatives de passes des adversaires. Ils testeront la ligne offensive des Bears.

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a déclaré que le plaqueur de deuxième année Alex Leatherwood continuerait de tourner avec le plaqueur droit partant Riley Reiff. Les Eagles devraient défier Leatherwood, Reiff et le plaqueur gauche Braxton Jones.

Le coordinateur défensif des Eagles, Jonathan Gannon, était entraîneur des demis défensifs chez les Colts tandis qu’Eberflus était le coordinateur défensif.

“[Gannon] a fait du très bon travail », a déclaré Eberflus. « Entraîneur formidable. Travailleur infatigable. Fait un bon travail pour mélanger les choses.

D’un autre côté, les Eagles ont l’une des meilleures lignes offensives du football, tandis que les Bears ont l’une des pires ruées vers les passes. Le centre des Eagles Jason Kelce aide à gérer cette attaque autant que le quart-arrière.

3. Attaques lourdes

Chicago Bears David Montgomery se bat à travers la ligne offensive de Green Bay pour un touché lors de leur match de la semaine 13 au Soldier Field de Chicago. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Les Bears fuient tout le monde. Leurs 189,2 verges au sol par match sont de loin les meilleures de la NFL. Mais sans les Bears, les Eagles seraient la meilleure équipe de course de la ligue. Les 162,2 verges au sol de Philadelphie par match sont à égalité avec Baltimore au deuxième rang de la ligue.

Le porteur de ballon des Eagles, Miles Sanders, compte déjà plus de 1 000 verges au sol cette saison. Kenneth Gainwell et Boston Scott sont des arrières de changement de rythme de qualité derrière Sanders. Hurts a 686 verges au sol cette saison.

Les deux équipes aiment garder le ballon au sol. Attendez-vous à ce que les Bears s’appuient fortement sur Fields et le porteur de ballon David Montgomery.

4. Le prochain jalon de Fields

Fields est à 95 verges au sol de devenir le troisième quart-arrière à se précipiter pour 1 000 verges en une saison. Seuls Michael Vick (2006) et Lamar Jackson (2019 et 2020) l’ont fait. Fields est à 301 verges du record de 1206 verges de Jackson au QB en 2019. Au rythme où Fields a couru, et avec quatre matchs à jouer, c’est tout à fait réalisable.

“Je n’étais même pas aussi bon d’un rusher à l’université”, a déclaré Fields cette semaine. « Je n’ai pas beaucoup couru à l’université. Cette chose précipitée a en quelque sorte repris cette année. Oui, mais c’est définitivement génial. C’est un honneur assurément. »

Le sommet en carrière de Fields à Ohio State était de 484 verges au sol en 2019. Il a cependant marqué 10 touchés au sol cette saison-là.

Ayant besoin de 95 verges pour atteindre 1000, Fields pourrait atteindre cette marque dimanche. Il a dépassé les 100 verges au sol à deux reprises cette saison.

5. Fermer les connexions

L’entraîneur-chef des Bears de Chicago, Matt Eberflus, regarde pendant la première mi-temps contre les 49ers de San Francisco plus tôt cette saison à Chicago. (Nam Y. Huh/AP)

Il existe de nombreuses connexions entre les Bears et les Eagles, à commencer par les entraîneurs en chef. L’entraîneur d’Eberflus et des Eagles, Nick Sirianni, est devenu proche au cours de leurs trois années de collaboration à Indianapolis. Eberflus était le coordinateur défensif des Colts, tandis que Sirianni était le coordinateur offensif de 2018-20.

Leurs familles ont vécu dans le même quartier de l’Indiana pendant les trois années où ils ont travaillé ensemble. Sirianni a quitté Indy pour le poste des Eagles en 2021. Eberflus est resté à bord pendant une saison de plus avant de décrocher le poste des Bears.

Pendant ce temps, le directeur général adjoint des Bears, Ian Cunningham – le numéro 2 derrière le directeur général Ryan Poles – a travaillé au front office des Eagles au cours des cinq saisons précédentes. Il était le directeur du personnel des joueurs en 2021 et a aidé à constituer cette équipe actuelle des Eagles.