5 choses à surveiller au cours de la semaine 13 – Shaw Local

LAKE FOREST – La rivalité historique entre les Bears et les Packers reprend dimanche, et c’est dans un endroit étrange car aucune des deux équipes n’a beaucoup de chances de participer aux séries éliminatoires.

Les Packers (4-8) viendront à Soldier Field affronter les Bears (3-9) lors de la 206e rencontre entre les deux franchises. La bonne nouvelle est que les quarts Aaron Rodgers et Justin Fields devraient jouer malgré les blessures, ce qui donne à ce match un attrait supplémentaire.

Les Packers ont remporté sept matchs consécutifs contre les Bears. Green Bay mène la série de tous les temps 104-95-6. Avant le match de dimanche, ces deux organisations sont à égalité avec 786 victoires (la plupart de tous les temps) depuis la création de la NFL en 1920.

Le match débutera dimanche midi et sera diffusé sur Fox.

1. Le retour d’Aaron Rodgers à Soldier Field

La dernière fois que Rodgers était à Soldier Field, c’était sa tristement célèbre célébration «Je te possède» en octobre 2021. Les Packers ont peut-être du mal cette saison, mais la déclaration de Rodgers sonne toujours vraie. Le quadruple MVP a une fiche de 23-5 dans sa carrière contre les Bears.

Il y avait un doute avant la semaine où Rodgers jouerait. Il s’est blessé aux côtes la semaine dernière contre les Eagles et souffrait déjà d’une blessure au pouce. Mais Rodgers ne détient aucune désignation de blessure avant le match et il prévoit de jouer.

Une absence conséquente se fera toutefois sentir du côté des Packers au tacle gauche. David Bakhtiari a subi une appendicectomie et ne jouera pas cette semaine.

2. Le retour de Justin Fields

Fields semble être sur le point de faire son retour après avoir raté la défaite de la semaine dernière face aux Jets. Il a repris sa pleine participation aux entraînements cette semaine. Il s’est blessé à l’épaule gauche le 20 novembre contre les Falcons d’Atlanta après avoir fait une chute maladroite. Cela a incité les Bears à affronter Trevor Siemian la semaine dernière contre les Jets. Siemian subira une opération de fin de saison à l’oblique qu’il s’est blessé lors de l’échauffement avant le match des Jets.

Avec le retour de Fields, les chances des Bears dans ce match s’améliorent un peu. Il travaille toujours avec un casting de soutien épuisé. Son receveur préféré est absent pour la saison et il manque plusieurs partants à la défense.

Fields pourrait devoir porter lui-même une grande partie de la charge contre les Packers, mais les Bears pourraient également être prudents avec leur QB blessé et dessiner moins de courses conçues.

[ Chicago Bears QB Justin Fields expected to play Sunday vs. Green Bay Packers ]

3. L’attaque des Bears sans Darnell Mooney

Le receveur des Bears, Darnell Mooney, a terminé la saison en raison d’une blessure à la cheville qu’il a subie la semaine dernière. Cela modifiera considérablement la chimie de cette attaque au cours des cinq derniers matchs de la saison. Alors, comment les Bears vont-ils s’adapter ?

Il y aura certainement plus de passes lancées vers des cibles telles que Cole Kmet, Chase Claypool, Byron Pringle et Equanimeous St. Brown. Ce sera un défi majeur pour une attaque qui, malgré l’émergence des capacités de course de Fields, a jeté le football à des niveaux historiquement bas.

Fields a déclaré qu’il était ravi de créer une chimie avec ses autres cibles.

“Je ne pense pas que ce soit un défi en fait”, a déclaré Fields. “Je pense que c’est une opportunité.”

4. Le secondaire des Bears est épuisé

Comme Mooney, la sécurité Eddie Jackson a subi une blessure de fin de saison la semaine dernière. DeAndre Houston-Carson sera titulaire pour lui dimanche. Les Bears seront privés du demi de coin recrue Kyler Gordon et de la sécurité recrue Jaquan Brisker, qui souffrent de commotions cérébrales.

Rodgers aura beaucoup de jeunes arrières défensifs à choisir dimanche. Kindle Vildor commencera probablement au cornerback, et la recrue Elijah Hicks pourrait commencer à l’autre point de sécurité. Le coin recrue non repêché Jaylon Jones sera probablement le cinquième DB du banc.

Cette combinaison a connu des difficultés en seconde période la semaine dernière contre les Jets. Les Packers n’ont pas été l’attaque la plus prolifique, mais la recrue Christian Watson a émergé ces dernières semaines, marquant six touchés au cours des trois derniers matchs. Le receveur Allen Lazard a été stable et constant. Cela pourrait être un gros test pour ces jeunes arrières défensifs.

5. Les Bears peuvent-ils ralentir Aaron Jones ?

La dernière fois que ces deux équipes ont joué, le porteur de ballon des Packers Aaron Jones a récolté en moyenne 8,8 verges par course et a marqué deux touchés. Il a totalisé 132 verges au sol en 15 courses et a capté trois passes pour 38 verges. L’attaque précipitée de Jones et des Packers a connu une saison en dents de scie, mais ils n’ont eu aucun problème contre les Bears lors de la semaine 2.

Les Bears accordent 143,9 verges au sol par match (classés 27e parmi 32 équipes de la NFL). Cela ne surprendrait personne si les Packers s’appuyaient fortement sur Jones et son compatriote AJ Dillon dans ce match. Les Bears ont accordé 149 verges au sol ou plus lors de matchs consécutifs.