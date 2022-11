5 choses à surveiller au cours de la semaine 11 – Shaw Local

LAKE FOREST – Il y a eu beaucoup de discussions avec le quart-arrière à New York et à Chicago cette semaine. Il est maintenant temps de voir à quoi ressemble réellement le produit sur le terrain.

Bears QB Justin Fields soigne une épaule gauche blessée, tandis que les Jets ont mis Zach Wilson au banc en faveur de Mike White.

Les Bears ont remporté cinq matchs consécutifs contre les Jets depuis 2002. La dernière victoire des Jets dans cette série remonte à 2000. Plus récemment, les Bears ont dominé les Jets 24-10 en 2018.

Les Bears (3-8) et les Jets (6-4) donneront le coup d’envoi à midi dimanche du MetLife Stadium du New Jersey. Le jeu sera diffusé sur Fox. Voici ce qu’il faut surveiller.

1. Statut des champs

Les Bears sont méfiants concernant le statut de Fields avant le match. Fields est tombé maladroitement sur son épaule gauche vers la fin de la défaite de la semaine dernière contre les Falcons. L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré plus tôt cette semaine que le statut de Fields dépendrait de sa progression à l’entraînement.

Fields a commencé les 11 matchs des Bears cette saison. Eberflus a déclaré que si Fields se sent prêt à jouer, il le fera, car les Bears veulent gagner. Si les Bears choisissaient de reposer Fields cette semaine, ils se tourneraient vers le remplaçant Trevor Siemian. Siemian, 30 ans, n’a disputé qu’un seul match cette saison, mais a débuté 29 matchs au cours de sa carrière dans la NFL.

2. Le nouveau starter des Jets

Le quart-arrière des Jets de New York Zach Wilson a été mis au banc et sera remplacé par Mike White en tant que partant dimanche contre les Bears de Chicago. L’entraîneur Robert Saleh a annoncé la décision mercredi après avoir évalué et discuté de la situation avec ses assistants. (Adam Hunger/AP)

Les Jets commenceront White à la place de Wilson. Le White, âgé de 27 ans, remplace le deuxième choix au repêchage de 2021, qui a connu des difficultés en sept départs cette saison. Wilson a complété 55% de ses passes avec quatre touchés et cinq interceptions. La semaine dernière contre la Nouvelle-Angleterre, il n’a complété que neuf passes pour 77 verges.

Les Jets, à 6-4, ont gagné malgré les difficultés du quart-arrière. White a commencé trois matchs la saison dernière, dont un effort de passe de 405 verges lors de son premier départ en carrière. Les Jets avaient affronté le vétéran Joe Flacco plus tôt dans la saison, mais ont rétrogradé Flacco au troisième rang début novembre.

Eberflus a déclaré qu’il y avait une différence de style dans la préparation de White vs Wilson.

“[Wilson’s] un athlète », a déclaré Eberflus. «Il peut faire les gardiens, beaucoup de choses à la limite de la défense, là où Mike est plus vraiment doué pour les passes. C’est plus un gars de poche.

3. La solide défense des Jets

Indépendamment de ce qui se passe au quart-arrière pour ces équipes, les Jets ont pris un bon départ grâce à leur top 10 en défense. Ils ont 11 interceptions en 10 matchs (quatrième au début de la semaine 11) et cinquième pour le taux de sacs. Les adversaires ne marquent que 18,6 points par match face à la défense de Robert Saleh.

La sécurité recrue Sauce Gardner, quatrième au classement général du repêchage, est la favorite des paris pour remporter la recrue défensive de l’année. Il a deux interceptions et 14 passes défendues, plus 45 plaqués combinés. Le plaqueur défensif Quinnen Williams, qui était le troisième choix au total en 2019, connaît déjà la meilleure saison de sa carrière avec huit sacs et 18 coups sûrs QB.

Les Jets se classent dans le top 10 contre la course et la passe.

4. La défense des Bears peut-elle rebondir ?

Le secondeur des Bears de Chicago, Jack Sanborn, se défend contre les Giants de New York plus tôt cette saison. (Adam Hunger/AP)

Les Bears ont accordé 27 points ou plus à chaque match au cours de la séquence de quatre défaites en cours. Ils ont accordé 35,5 points par match et 356 verges au total par match au cours de la séquence de quatre défaites consécutives.

Cela pourrait être une chance de rebondir contre une attaque des Jets qui a connu des difficultés et qui change au QB. White pourrait donner aux Jets une meilleure chance que Wilson, mais il n’a toujours pas joué du tout cette saison.

Les Bears n’ont créé que trois sacs au cours des quatre derniers matchs. Aucun joueur de ligne défensive n’a un sac pendant ce tronçon. Attendez-vous à ce que la défense continue à lancer des blitz de troisième essai sur les adversaires. C’est la seule méthode cohérente que le coordinateur défensif Alan Williams a trouvée pour créer de la pression en ce moment.

5. Gros match en perspective pour Montgomery ?

Que Fields joue avec une épaule gauche blessée ou que Siemian commence à sa place, les Bears se concentreront probablement davantage sur leurs porteurs de ballon cette semaine. Cela pourrait être un gros match pour le porteur de ballon David Montgomery. Khalil Herbert reste à l’écart d’une blessure pendant au moins trois semaines supplémentaires. Sans Herbert la semaine dernière, la recrue Trestan Ebner est devenue le remplaçant du changement de rythme.

Les Bears ont montré au début de l’année qu’ils pouvaient s’appuyer sur leur attaque puissante. Avec Fields devenu sauvage ces derniers temps, ils n’ont pas eu besoin de s’appuyer autant dessus. Ce ne serait pas une grande surprise s’ils y revenaient dimanche contre les Jets. Siemian n’est pas aussi mobile que Fields. Même si Fields joue, les Bears ne voudront peut-être pas l’exposer à autant de coups sûrs qu’ils l’ont été.