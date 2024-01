5 choses à surveiller alors que les Chiefs affrontent les Ravens en championnat de l’AFC

Baltimore est le dernier et le plus grand ennemi de l’AFC qui cherche à empêcher Kansas City d’atteindre un autre Super Bowl.

Pour la sixième année consécutive, le week-end de championnat de la NFL sera important au Royaume des Chiefs. Les (13-6) Chiefs de Kansas City se déplaceront pour jouer le (14-4) Corbeaux de Baltimore dans le Championnat AFC. La bataille pour le trophée Lamar Hunt aura lieu au M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland ; le coup d’envoi est fixé à 14h00, heure d’Arrowhead.







Les Ravens sont favoris avec quatre points avant le week-end, selon DraftKings Sportsbook. Cela reflète les saisons des deux équipes : Baltimore a toujours été un concurrent dominant, tandis que les Chiefs ont dû renverser la situation pour revenir à ce stade.

La formule gagnante trouvée par Kansas City sera mise à l’épreuve ultime contre les Ravens. J’ai cinq choses à surveiller dans le match pour le titre de l’AFC :

1. Correspondre au physique défensif de Baltimore

Photo de Timothy T. Ludwig/Getty Images

La défense des Ravens est excellente, quelle que soit la façon dont vous la regardez. L’équipe accordé un minimum de 16,5 points par match pendant la saison régulière. Aucune équipe n’a forcé plus de revirements ni gagné plus de sacs que Baltimore. La tentative de réussite moyenne gagné seulement 5,9 yards contre l’unité.

«Ils sont bons à tous points de vue», a souligné l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, jeudi. “Une bonne défense avec le secondaire et les secondeurs, des plaqueurs rapides et bons. Ensuite, l’avant est fort. C’est une défense complète.”

Cela commence avec les deux défenseurs All-Pro des Ravens : le secondeur Roquan Smith et la sécurité de deuxième année Kyle Hamilton. Ils seront la clé pour couvrir le milieu du terrain contre l’ailier rapproché Travis Kelce et le receveur large Rashee Rice.

“Ils vont jouer physiquement, ils vont jouer vite”, a détaillé le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes lors d’une conférence de presse jeudi. “Quand on pense aux Ravens, c’est la défense. Ils vont voler partout et essayer de dicter le tempo; c’est juste qui ils sont. Notre travail est d’aller là-bas et de jouer notre jeu, de jouer vite, de jouer physiquement aussi, et suivre leur tempo.”

Le joueur le plus en mesure de donner le ton est le porteur de ballon Isiah Pacheco, qui a raté l’entraînement mercredi et jeudi en raison d’une blessure à un orteil. Il est revenu vendredi et aura besoin d’une autre performance offensive de la ligne offensive pour aider à amener le combat à Baltimore.

2. Correspondre au physique offensif de Baltimore

Denny Medley-USA TODAY Sports

Les Ravens peuvent aussi lancer des coups de poing en attaque, en utilisant une moyenne de 157 verges au sol par match, la meilleure de la ligue pour épuiser les défenses. L’équipe s’est précipité pour 229 verges lors de la victoire en ronde de division.

Ce sera un problème pour la défense des Chiefs qui accordé 182 verges au sol au Billets de buffle, perdant constamment la bataille sur la ligne de mêlée lors des transferts. Cela a placé l’offensive des Bills dans trop de positions avantageuses ; Le coordonnateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, se prépare à mieux défendre cela cette semaine.

“Nous ne pouvons pas participer à ce genre de match, à ces longs trajets comme celui-là avec Baltimore”, a déclaré Spagnuolo aux journalistes jeudi. “Je sais exactement quoi [Ravens’ head coach John Harbaugh] leur dit… de venir droit sur vous, que ce soit pour courir ou passer, continuez à les intimider vers le bas du terrain. Nous devons nous y préparer et trouver un moyen de faire correspondre cela avec le même type de jeu agressif. »

Une solution est un jeu plus fort et plus robuste de la part des sept premiers – mais le secondaire des Chiefs doit également mettre l’accent sur l’agressivité. Le champ arrière défensif de Kansas City dépasse en talent le corps de réception des Ravens, et les Chiefs doivent l’utiliser en leur faisant confiance dans la couverture physique des hommes.

3. Faire face à Lamar Jackson

Photo de Rob Carr/Getty Images

La couverture physique des passes pourrait perturber le rythme de recul du quart-arrière des Ravens Lamar Jackson, qui est un passeur de poche très discipliné. Il attendra le lancer ouvert vers le bas du terrain, donc si la couverture des Chiefs l’empêche, les joueurs en dessous devront tenir compte d’un Jackson brouillon.

L’unité a mis en œuvre une stratégie similaire contre les Buffalo Bills et le quart-arrière Josh Allen, mais Spagnuolo s’attend à un meilleur confinement.

“Nous devons certainement mieux défendre ce quart-arrière que la semaine dernière pour que les choses se déroulent comme nous le souhaitons”, a noté Spagnuolo.

Les courses planifiées par Jackson seront également un point central : lors de la ronde de division, les quatre courses conçues par Jackson ont totalisé 52 yards. Au total, il a déplacé les chaînes sept fois avec ses pieds. C’est là que le secondeur Willie Gay joue un rôle clé – s’il le peut : il est douteux après ne pas s’être entraîné vendredi, un déclassement par rapport à une participation limitée en raison d’une blessure au cou.

4. Générez de gros jeux offensifs avec un schéma

Photo de David Eulitt/Getty Images

Les Chiefs ont profité du fait de jouer contre des défenses blessées au cours des deux dernières semaines, étant capables de les battre avec un plan de match simplifié. Les Ravens ne rendront pas les choses aussi faciles cette semaine ; Le receveur Rashee Rice a présenté un aperçu du match jeudi.

“Je vois une défense agressive”, a partagé Rice. “Ils ont de superbes virages, ils ont une grande taille… ils sont vraiment bons pour rallier le ballon. Nous devons juste réussir nos attrapés et être prêts à être plaqués.”

Pour ouvrir de l’espace aux receveurs de passes des Chiefs, le jeu devra comporter de nombreux mouvements préalables et des erreurs de direction ; un groupe agressif de défenseurs peut être exploité avec plaisir, en utilisant la même agression contre eux.

5. Limiter les jeux explosifs des Ravens

Photo de Patrick Smith/Getty Images

Contre les Bills de Buffalo, la défense des Chiefs s’est pliée mais ne s’est pas brisée.

“La meilleure chose que nous avons faite la semaine dernière… a été de limiter les passes explosives”, a expliqué Spagnuolo aux journalistes. “Cela les incite à s’inscrire sur le terrain ; j’espère que nous pourrons jouer en cours de route.”

Le manque de familiarité avec Baltimore pourrait rendre les choses plus difficiles cette semaine : les Chiefs n’ont pas affronté les Ravens depuis une défaite 36-35 lors de la deuxième semaine de 2021, mais Spagnuolo se souvient encore de la performance inoubliable.

“Nous devons les transmettre”, a affirmé Spags. “La dernière fois que nous avons joué contre ce groupe, je sais que c’était un coordinateur offensif différent, nous n’avons eu que 11 troisièmes essais, et cinq ou six d’entre eux étaient de un à quatre. [yards to go]. Cela doit changer pour avoir une chance de réussir. »

En savoir plus