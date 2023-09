5 choses à savoir : Zelensky au Canada, Ford fait marche arrière

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy arrive au Canada, Doug Ford fait marche arrière sur la Ceinture verte et les États-Unis pèsent sur le fossé entre le Canada et l’Inde.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée :

1. Zelensky au Canada : Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et la première dame d’Ukraine Olena Zelenska sont arrivés au Canada jeudi soir et ont devant eux une journée bien remplie d’événements, à Ottawa et à Toronto.

2. Ford fait marche arrière : Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré qu’il reviendrait sur la décision de son gouvernement d’ouvrir la Ceinture de verdure aux promoteurs, qualifiant les suppressions controversées de terres d’« erreur ».

3. Clivage Canada-Inde : Les États-Unis sont en contact avec l’Inde après qu’Ottawa a déclaré que des agents du gouvernement indien étaient liés au meurtre d’un leader séparatiste sikh au Canada, et Washington n’accorde aucune « exemption spéciale » à l’Inde dans cette affaire, a déclaré jeudi le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

4. Contrat coûteux : Un cabinet d’avocats de Toronto a obtenu un contrat de près de 4,5 millions de dollars pour travailler sur l’enquête malheureuse sur l’ingérence étrangère de l’ancien rapporteur spécial David Johnston.

5. Signes et symptômes: Voici un aperçu rapide de la façon de savoir si vous avez le COVID, un rhume ou la grippe.

Encore une chose…

Une politique « sans pourboire » est-elle prête à être adoptée par les restaurants canadiens ?

Alors que les Canadiens font part de leur frustration face à la culture du pourboire « incontrôlable », est-il temps de supprimer la possibilité de laisser un pourboire dans les restaurants et est-ce même possible dans un contexte de hausse des prix des aliments ? (Pexel)