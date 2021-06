5 choses à savoir vendredi

Le sommet du G7 avec Biden, d’autres dirigeants mondiaux, débutera en Angleterre

Le président Joe Biden et d’autres dirigeants du G-7 auront beaucoup à discuter lorsqu’ils se réuniront à Carbis Bay à Cornwall, dans l’ouest de l’Angleterre, pour leur sommet balnéaire, à partir de vendredi. Le changement climatique, la défense et la sécurité et la relance de l’économie mondiale à la suite de la pandémie de coronavirus sont tous au programme de la 47e réunion des dirigeants. Les pays ont annoncé la semaine dernière qu’ils acceptaient de soutenir un taux d’imposition mondial minimum des sociétés d’au moins 15% – un accord historique qui signifierait que les entreprises multinationales paieraient plus d’impôts dans les pays où elles opèrent. Outre les États-Unis, le G-7 comprend le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le dernier sommet en face-à-face du groupe a eu lieu il y a près de deux ans dans la station balnéaire de Biarritz, dans le sud-ouest de la France.

Chicago révise sa politique de poursuite à pied après des tirs mortels de la police

Des mois après qu’une paire de meurtres très médiatisés perpétrés par des officiers à la poursuite ait attiré l’attention nationale et suscité des protestations dans la ville, la police de Chicago adopte une nouvelle politique de poursuite à pied. Adam Toledo, 13 ans, a été tué par balle aux premières heures du 29 mars après qu’un officier l’a poursuivi dans une ruelle à l’ouest de la ville. Deux jours plus tard, du côté nord-ouest, Anthony Alvarez, 22 ans, fuyait la police le dos tourné vers un officier qui lui a tiré à plusieurs reprises. En vertu de la nouvelle politique, qui entrera en vigueur vendredi, les poursuites à pied ne sont « appropriées que lorsqu’il existe une cause probable d’arrestation ou qu’on pense qu’un individu a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre un crime ». La politique interditpoursuites à pied découlant d’infractions routières mineures ou d’infractions pénales inférieures à un délit de classe A, « à moins que la personne ne constitue une menace évidente pour la communauté ou toute personne ».

Un homme inculpé de complot contre les émeutes du Capitole comparaîtra devant le tribunal

Un ancien chef de la police californienne et cinq autres hommes ont été inculpés de complot dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, selon des documents judiciaires rendus publics jeudi. Les hommes sont accusés d’avoir comploté entre eux pour bloquer la certification de la victoire du président Joe Biden. L’un des hommes – Russell Taylor – a été placé en garde à vue jeudi soir et devait passer la nuit en attente d’une audience prévue vendredi, a déclaré un porte-parole du bureau du procureur américain à Los Angeles. À l’aide de Telegram Messenger, Taylor a aidé à rassembler les gens dans un chat et a aidé à coordonner le voyage du groupe à Washington avant le 6 janvier. Taylor a écrit que le chat de Telegram était utilisé pour « organiser un groupe de combattants pour se soutenir mutuellement ». Alors que la foule envahissait le Capitole, Taylor – qui, selon les autorités, avait un couteau dans une poche – faisait partie du groupe qui tentait de faire passer une file d’officiers sur la terrasse ouest inférieure.

Coup d’envoi du championnat d’Europe de football

Le Championnat d’Europe de l’UEFA 2020 est enfin là. Retardé d’un an par la pandémie de coronavirus, l’ambitieux tournoi à l’échelle du continent se déroulera dans 11 pays séparés par quatre fuseaux horaires. Alors que le tournoi avait déjà eu lieu dans plusieurs pays (2012 en Pologne et en Ukraine, 2008 en Autriche et en Suisse et 2000 en Belgique et aux Pays-Bas), cet événement massif est unique avant que l’Allemagne ne devienne son seul hôte en 2024. Le tournoi se déroulera commencer vendredi et durer jusqu’au 11 juillet. Le Portugal, dirigé par Cristiano Ronaldo, est le champion en titre, mais cette fois-ci, la France est le favori des paris. L’événement sera diffusé sur ESPN et ABC, avec des jeux disponibles pour être diffusés en direct sur ESPN +. Des émissions en espagnol seront disponibles sur Univision et TUDN. Des jeux sont également disponibles sur fuboTV.

« In the Heights » de Lin-Manuel Miranda sort en salles et est diffusé sur HBO Max

Avant il y avait « Hamilton », il y avait « In the Heights ». La première comédie musicale primée par un Tony de Lin-Manuel Miranda dépeint le quartier animé de Washington Heights à New York. La version cinématographique (en salles vendredi et en streaming sur HBO Max maintenant) met en vedette Anthony Ramos en tant que propriétaire de bodega qui rêve de retourner en République dominicaine. Le critique de cinéma d’USA TODAY, Brian Truitt, écrit: « Ce qui rend ‘In the Heights’ si joyeusement contagieux… c’est de marier ses chansons avec le talent étrange du réalisateur Jon M. Chu pour obtenir des chiffres de production massifs. »

Contribution : The Associated Press