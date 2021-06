5 choses à savoir vendredi

Après que Biden a proposé de maintenir les réductions d’impôts de Trump, plus de débat sur les infrastructures

Les pourparlers ont traîné en longueur sur ce qui a commencé comme le plan américain pour l’emploi de 2 250 milliards de dollars de Joe Biden, les républicains rejetant ce qu’ils considèrent comme des programmes sociaux libéraux qui n’appartiennent pas à un paquet d’infrastructures. Biden a fait une concession majeure mercredi: au lieu de supprimer les réductions d’impôt sur les sociétés de l’administration précédente – un refus pour le GOP – le plan renforcera plutôt l’application des impôts pour les plus riches et garantira les plus grandes sociétés (dont certaines ont évité de payer tout taxes dues à des échappatoires) paient au moins un minimum de 15 %. Biden prévoit de poursuivre la conversation vendredi avec la sénatrice Shelley Moore Capito, la négociatrice principale d’un groupe de six républicains travaillant à la conclusion de l’accord sur les infrastructures avec la Maison Blanche.

Un rapport sur l’emploi montre si les pénuries de travailleurs ralentissent toujours l’embauche

Alors que les entreprises américaines se démènent pour pourvoir des millions d’emplois alors que l’économie rouvre plus rapidement que beaucoup ne l’avaient prévu, le rapport sur l’emploi de vendredi en mai aidera à montrer si leurs efforts portent fruit. L’atténuation de la pandémie a poussé de nombreux consommateurs à sortir, à voir des gens et à dépenser de l’argent. Mais cela a également produit une déconnexion entre les entreprises et les chômeurs. Les entreprises se précipitent pour ajouter des travailleurs immédiatement. Pourtant, de nombreux chômeurs recherchent de meilleurs emplois qu’avant la pandémie, manquent toujours de services de garde d’enfants abordables, craignent de contracter COVID-19 ou ont décidé de prendre une retraite anticipée. Mais alors même que de plus en plus d’États ont levé les restrictions et que les vaccinations contre le COVID se sont accélérées, cette déconnexion a entraîné un net ralentissement des embauches en avril, lorsque les employeurs ont ajouté beaucoup moins d’emplois (266 000) que les économistes ne l’avaient prévu (995 000, selon une enquête). Les économistes prévoient que les employeurs ont créé 650 000 emplois en mai.

Après une longue bataille, le comité judiciaire de la Chambre interrogera enfin Don McGahn

Le comité judiciaire de la Chambre s’apprête à interroger l’ancien avocat de la Maison Blanche Don McGahn à huis clos vendredi, deux ans après que les démocrates de la Chambre ont voulu son témoignage dans le cadre d’enquêtes sur l’ancien président Donald Trump. Le comité a demandé le témoignage de McGahn en mai 2019 parce qu’il était une figure clé de l’enquête du conseiller spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans les élections de 2016. Mais McGahn a défié l’assignation. Le comité a intenté une action en justice pour faire appliquer sa citation à comparaître et l’affaire a depuis rebondi devant les tribunaux fédéraux. Alors que le panel de la Chambre a finalement remporté son combat pour le témoignage de McGahn, l’accord judiciaire garantit presque qu’ils n’apprendront rien de nouveau car les deux parties ont convenu que McGahn ne serait interrogé que sur les informations qui lui sont attribuées dans les parties accessibles au public du rapport de Mueller.

Le prochain rapport du CDC se concentrera sur la vaccination des adolescents

Alors que le président Joe Biden s’efforce d’atteindre son objectif de faire vacciner au moins partiellement 70 % des adultes américains contre le COVID-19 d’ici le 4 juillet, la directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le Dr Rochelle Walensky, a jeté son dévolu sur un autre tranche d’âge : adolescents. Walensky a déclaré qu’un rapport du CDC publié vendredi inciterait à redoubler d’efforts pour faire vacciner les jeunes éligibles. Elle a également déclaré que ceux qui ne sont pas complètement vaccinés devraient continuer à porter des masques et observer une distanciation sociale pour se protéger et protéger ceux qui les entourent. Les adolescents âgés de 12 à 15 ans devraient recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 et ils peuvent obtenir leurs autres vaccinations de routine avec, a déclaré un comité consultatif du CDC à la mi-mai. « J’encourage fortement les parents à faire vacciner leurs adolescents, comme j’ai fait le mien », a déclaré Walensky.

Le campus Avengers de Disneyland est assemblé et prêt à ouvrir

Lancez une toile comme Spider-Man et aidez le super-héros à vaincre les robots araignées qui tentent de s’emparer du campus Avengers. Entraînez-vous pour devenir membre des Warriors of Wakanda ou aidez le Dr Strange alors qu’il essaie de protéger une bague en or des méchants. Ce ne sont là que quelques-unes des choses que les invités du parc Disney California Adventure pourront faire lorsqu’ils entreront dans Avengers Campus, qui ouvre ses portes à Anaheim vendredi. Le pays imaginaire offre aux clients la chance non seulement de rencontrer leurs super-héros, mais d’être des super-héros. Avengers Campus a été construit sur plus de 70 ans de personnages et d’histoires de super-héros Marvel et de 23 films et était une collaboration entre de nombreuses disciplines au sein de Walt Disney Imagineering, la force créative qui conçoit et construit les parcs à thème Disney.

