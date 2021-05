5 choses à savoir vendredi

Les Palestiniens se rassemblent après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza

Après 11 jours d’affrontement militaire, un cessez-le-feu entre Israël et les militants du Hamas est entré en vigueur jeudi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé la trêve, négociée par des responsables égyptiens. Taher Nounou, un responsable du Hamas, a également confirmé l’accord. Cette évolution fait suite à la dernière vague de violence dans la région, avec au moins 230 Palestiniens et 12 Israéliens tués. Israël a qualifié le cessez-le-feu de « réciproque et inconditionnel ». Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la prochaine étape serait de « stabiliser le cessez-le-feu » et de lancer un effort « de reconstruction et de relèvement rapide et durable » à Gaza. En réponse à la fin des combats, l’Associated Press a rapporté que les Palestiniens se sont ralliés par milliers tôt vendredi, beaucoup considérant la trêve comme une victoire coûteuse mais claire pour le groupe militant islamique Hamas sur un Israël beaucoup plus puissant.

Biden accueille le président sud-coréen à la Maison Blanche

Le président Joe Biden accueillera vendredi le président sud-coréen Moon Jae-in à la Maison Blanche alors que les deux dirigeants cherchent à dénucléariser complètement la péninsule coréenne après que les administrations américaines passées ont échoué dans cet objectif. Biden pousse un terrain d’entente entre l’approche du «grand marché» de l’ancien président Donald Trump et la «patience stratégique» de Barack Obama pour arrêter le programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord. Le rassemblement intervient après que l’administration Biden a récemment achevé un examen de la politique sur la nation recluse. Plus tôt ce mois-ci, la Corée du Nord a averti que les États-Unis seraient confrontés à « une situation très grave » car Biden « a fait une grosse bévue » dans son récent discours en qualifiant le pays de menace pour la sécurité.

L’ordre du gouverneur du Texas Abbott interdisant les écoles et les fonctionnaires d’exiger des masques entre en vigueur

Le décret du gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui interdit aux gouvernements locaux – y compris les comtés, les villes, les autorités de santé publique et les écoles publiques – d’exiger des masques entre en vigueur vendredi soir. Les entités qui défient l’ordre d’Abbott pourraient faire face à une amende allant jusqu’à 1000 $. « Les Texans, et non (le gouvernement), devraient décider de leurs meilleures pratiques en matière de santé », a tweeté Abbott mardi. Les Texans ne peuvent être tenus de porter des masques que dans les entreprises qui en ont besoin, dans les centres de vie soutenus par l’État, dans les hôpitaux publics ou gérés par le gouvernement et dans plusieurs établissements de justice pénale. Les écoles publiques peuvent laisser les exigences de couverture du visage en vigueur jusqu’au 4 juin, mais le décret d’Abbott est venu alors que d’autres, comme le district d’Austin, se demandaient s’il fallait mettre fin à l’utilisation des masques à l’intérieur pour les cours d’été et d’automne ou attendre que plus d’élèves soient vaccinés contre le COVID. -19.

La communauté américaine d’origine asiatique se réunit pour une émission spéciale de stars

La communauté américano-asiatique se réunit vendredi dans une émission spéciale pour montrer son unité au milieu d’incidents violents et racistes en cours aux États-Unis. Des artistes d’origine partiellement asiatique, dont le chanteur de R&B Jhené Aiko et le rappeur Saweetie, se produiront pendant l’émission spéciale « Voir Nous nous unissons pour le changement – La Fondation asiatique américaine au service de la communauté AAPI. » L’événement sera diffusé à 20 h HE / PT sur une série de chaînes. y compris MTV, BET, VH1, Comedy Central ainsi que Facebook Watch. L’acteur Ken Jeong sera l’hôte de la spéciale, qui comprendra des apparitions de l’acteur Daniel Dae Kim et de la journaliste Lisa Ling et « mettra en vedette des témoignages de personnalités publiques asiatiques américaines, ainsi que de personnes travaillant à apporter des changements sur le terrain », ont déclaré les organisateurs.

« The Me You Can’t See »: Oprah et le prince Harry lancent une série sur la santé mentale

Apple TV + lance vendredi une série documentaire créée par Oprah Winfrey et le prince Harry. «The Me You Can’t See» mettra en vedette des invités de premier plan, comme Lady Gaga et Glenn Close, et des experts en santé mentale pour discuter de la vie avec les défis des problèmes de santé mentale. « Aujourd’hui plus que jamais, il y a un besoin immédiat de remplacer la honte entourant la santé mentale par la sagesse, la compassion et l’honnêteté », a déclaré Winfrey dans le communiqué. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont parlé de leurs propres problèmes de santé mentale lors d’une interview avec Winfrey.