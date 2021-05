5 choses à savoir vendredi

Les républicains de la Chambre décideront du remplacement du représentant Cheney

On s’attend à ce que plusieurs législateurs se réunissent à nouveau vendredi pour décider qui remplacera la républicaine Liz Cheney à la présidence de la conférence républicaine de la Chambre. L’attente écrasante est que la représentante Elise Stefanik sera votée pour prendre le relais. La députée de New York a déjà été approuvée par des chefs de parti comme le chef de la minorité Kevin McCarthy, R-Calif., Minority Whip Steve Scalise, R-La., Et l’ancien président Donald Trump, qui l’a qualifiée de «supérieur» de Cheney. Cheney a été démis de ses fonctions de direction mercredi alors qu’elle continuait de critiquer ouvertement Trump.

Les chars israéliens pilonnent Gaza avant une éventuelle incursion

L’artillerie israélienne a pilonné Gaza tôt vendredi dans le cadre d’une vaste opération visant à détruire un vaste réseau de tunnels sous la ville de Gaza utilisés par des militants pour échapper à la surveillance et aux frappes aériennes, a déclaré l’armée. L’opération a rapproché les lignes de front des zones civiles denses et ouvre la voie à une éventuelle invasion terrestre. Israël a des troupes le long de la frontière et a appelé 9 000 réservistes après des jours de combat avec le groupe militant islamique Hamas, qui contrôle Gaza. Les militants palestiniens ont tiré quelque 1 800 roquettes et l’armée a lancé plus de 600 frappes aériennes, renversant au moins trois immeubles. Un haut dirigeant du Hamas en exil a déclaré que son groupe avait rejeté une proposition de cessez-le-feu, ajoutant que l’Égypte, le Qatar et les Nations Unies dirigeaient les efforts de trêve.

De plus en plus d’États commencent à lever les mandats de masque après la mise à jour des directives du CDC

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré jeudi qu’il signerait des décrets vendredi mettant fin au mandat de masque qu’il a promulgué par les autorités d’urgence en juillet dernier. Cette décision intervient après que les Centers for Disease Control and Prevention aient annoncé plus tôt jeudi de nouvelles directives de masquage contenant des mots de bienvenue: les Américains entièrement vaccinés, à quelques exceptions près, n’ont plus besoin de porter de masques à l’intérieur. L’agence a également déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur, même dans les espaces bondés. L’annonce représente un changement quantique dans les recommandations et un assouplissement majeur des restrictions de masque avec lesquelles les Américains ont dû vivre depuis que le COVID-19 est devenu une partie importante de la vie américaine au début de 2020. États à travers le pays – y compris Washington, Oregon, Nevada, L’Illinois, le Kansas, le Kentucky et la Pennsylvanie – ont déjà adopté les directives du CDC et assoupli leurs mandats de masque après l’annonce de jeudi.

La 25e saison de la WNBA se termine

La saison 2021 de la WNBA – la 25e de la ligue – commence vendredi avec huit des 12 équipes de la ligue en action. Le premier match de la soirée verra l’Indiana Fever affronter le New York Liberty à Brooklyn, New York (19 h HE sur NBA TV). Cependant, le match de la nuit semble être le Phoenix Mercury se rendant à Minneapolis pour affronter le Minnesota Lynx, un affrontement entre deux équipes qui ont participé aux séries éliminatoires la saison dernière. Les fans auront également un premier aperçu du choix n ° 1 du repêchage de la WNBA 2021, Charli Collier, lorsque les Dallas Wings prendront la parole contre une nouvelle équipe des Los Angeles Sparks qui a échangé l’attaquant vedette Candace Parker en février.

Barry Jenkins « The Underground Railroad » est diffusé sur Amazon

Le réalisateur oscarisé de « Moonlight » apporte « The Underground Railroad » de Colson Whitehead à la télévision dans une adaptation difficile à regarder qui est une énorme réussite, écrit notre critique. Dans la nouvelle mini-série de Barry Jenkins, diffusée vendredi sur Amazon, le chemin de fer métaphorique souterrain dans le sud de la guerre devient littéral. « En tant qu’enfant, quand j’ai entendu pour la première fois les mots ‘Underground Railroad’, j’ai imaginé quelque chose comme ce spectacle, des trains avec des chefs. Cela a rendu mes ancêtres super-héroïques pour moi, mais d’une manière très ancrée », a déclaré Jenkins.

