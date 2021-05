5 choses à savoir vendredi

Le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, s’exprimera publiquement après une annonce surprise

La mairesse d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, devrait s’exprimer publiquement vendredi matin après avoir annoncé de manière surprenante jeudi soir qu’elle ne briguerait pas un deuxième mandat. Bottoms, 51 ans, a annoncé qu’elle ne se présenterait pas à la réélection lors d’un appel privé, selon un rapport. Après que les rapports aient éclaté, elle a par la suite confirmé ses intentions avec une lettre ouverte partagée sur Twitter et dearatl.com. Bottoms, originaire d’Atlanta et deuxième femme noire élue maire de la ville, avait précédemment annoncé qu’elle se présenterait pour un deuxième mandat, organisant une collecte de fonds avec le président Joe Biden. Bottoms a dû faire face à une série de défis en tant que maire, y compris la fusillade de la police en 2020 sur Rayshard Brooks devant un Wendy’s qui a conduit à des manifestations dans la ville et dans tout le pays.

L’économie américaine se redresse-t-elle?

En mars, les États-Unis ont créé le plus grand nombre d’emplois – près d’un million – depuis août. Environ le même nombre est attendu vendredi, lorsque le gouvernement publiera le rapport sur l’emploi d’avril. Ce serait encore plus de 7 millions d’emplois en deçà des niveaux d’avant la pandémie. La bonne nouvelle: l’économie a progressé au dernier trimestre à un taux annuel vigoureux de 6,4%, avec des attentes que le trimestre en cours sera encore meilleur alors que davantage de personnes se feront vacciner et que les restrictions sur les entreprises seront levées.

Harris rencontrera virtuellement le président mexicain

Vendredi, le vice-président Kamala Harris participera à une réunion virtuelle avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Lorsque le président Joe Biden a fait appel à Harris en mars pour endiguer une vague de migrants cherchant à entrer aux États-Unis, il lui a également remis un défi diplomatique: obtenir l’aide du Mexique. López Obrador a le potentiel de changer la donne dans la lutte contre le flux de migrants qui traversent son pays pour demander l’asile aux États-Unis.Harris aura la chance de faire des progrès lors de la réunion de vendredi et lors d’une visite prévue en juin, lorsque elle entreprendra des négociations diplomatiques avec le Mexique et les pays dits du Triangle du Nord, le Guatemala, le Honduras et El Salvador, pour s’attaquer aux causes profondes de la migration.

Les dirigeants de l’UE, le Dr Fauci et Cindy Crawford assistent aux conférences COVID-19

Les dirigeants de l’Union européenne se réuniront au Portugal vendredi pour discuter de la question de savoir s’ils devraient renoncer aux brevets pour la technologie du vaccin COVID-19, dans la foulée de l’administration Biden annonçant qu’elle soutiendrait une telle initiative et au milieu des critiques selon lesquelles les pays riches retenaient des vaccins vitaux. pays plus pauvres. Pendant ce temps, le Vatican poursuit vendredi sa conférence virtuelle sur la santé de trois jours avec des sommités des domaines de la santé et du divertissement. Le conseiller COVID-19 de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, et les PDG de Pfizer et Moderna font partie des grands noms participant à l’événement, qui comprend également Cindy Crawford et le guitariste principal d’Aerosmith, Joe Perry.

‘Wrath of Man’ sort en salles

Près de 23 ans après que Guy Ritchie ait joué Jason Statham dans « Lock, Stock and Two Smoking Barrels » en 1998, les fans peuvent regarder la quatrième collaboration d’action de la paire, « Wrath of Man », qui sort en salles vendredi. Statham, qui joue généralement sur un personnage de dur à cuire effronté qu’il a perfectionné dans « The Expendables » et la franchise « Fast & Furious », n’a aucune trace de sourire dans ce dernier film, qui voit son personnage de gangster H travailler sous couverture pour venger son le meurtre de son fils. Statham a parlé à USA TODAY de son amitié et de sa relation de travail avec Ritchie et a envoyé sans broncher le gangster du rappeur Post Malone dans une scène « Wrath of Man ».