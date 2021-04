5 choses à savoir vendredi

Joe Biden fête ses 100 jours en tant que président

Traditionnellement utilisé comme repère de progrès pour un nouveau président, Joe Biden achèvera vendredi son 100e jour de fonction. Son administration a dû faire face à une pandémie, des fusillades de masse, des tensions entre les forces de l’ordre et les communautés de couleur et une augmentation du nombre de jeunes migrants non accompagnés et de familles à la frontière. Jusqu’à présent, Biden s’est avéré plus audacieux en politique, plus partisan en politique et plus discipliné dans ses déclarations que le centriste bavard à peu près tous les politiciens de la ville pensaient savoir, écrit Susan Page.

Le repêchage de la NFL reprendra avec le jour 2 après un premier tour rempli d’action

Le repêchage de la NFL reprendra vendredi soir (ABC, ESPN et NFL Network, 19 h HE / 16 h HP) avec les deuxième et troisième tours. Il y a encore beaucoup de talents impressionnants disponibles pour les équipes le jour 2, y compris le secondeur géorgien Azeez Ojulari, le joueur de ligne défensive de l’Alabama Christian Barmore et le receveur large LSU Terrace Marshall Jr. Trevor Lawrence n ° 1 au classement général, les 49ers de San Francisco ont envoyé des ondes de choc tout au long de l’événement en sélectionnant Trey Lance n ° 3 au classement général. À partir de là, les Bears de Chicago ont sélectionné le quart-arrière de l’État de l’Ohio Justin Fields avec le 11e choix après avoir fait un échange majeur avec les Giants de New York et le quart-arrière de l’Alabama Mac Jones est tombé aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre au n ° 15.

La crise du COVID-19 continue de submerger l’Inde

Les cas de COVID-19 connaissent une croissance exponentielle en Inde. Alors que cette nouvelle vague balaie la nation de plus d’un milliard d’habitants, les hôpitaux sont à court de réservoirs d’oxygène et d’espace pour loger les patients. Et le nombre de morts du COVID-19 ne cesse d’augmenter, au point que les autorités organisent des incinérations de masse. L’Inde a enregistré mercredi 379308 nouveaux cas de coronavirus, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le même jour, 3 645 décès liés au COVID ont également été enregistrés. L’Inde détient désormais le deuxième plus grand nombre de cas de COVID-19 au monde – plus de 18 millions – depuis le début de la pandémie, les États-Unis en tête avec plus de 32 millions de cas confirmés depuis l’année dernière.

Oprah s’assoit avec Elliot Page

Dans sa première interview à la caméra depuis sa sortie en tant que transgenre dans un message sur les réseaux sociaux en décembre dernier, Elliot Page est devenu réel avec Oprah Winfrey sur « The Oprah Conversation », parlant du moment « crucial » où il est sorti, de ce qu’il ressentait » mal « après le succès de » Juno « (un film de 2007 qui lui a valu une nomination aux Oscars) et comment sa transition lui apporte » des larmes de joie « . Winfrey a dit qu’elle avait connu Page pour la première fois quand il faisait la promotion de « Juno », que Page a décrit comme un « moment intense ». L’interview débute vendredi sur Apple TV +.

Réouverture de Disneyland après plus d’un an

Le « Happiest Place on Earth » – Disneyland – et le parc d’accompagnement California Adventure ouvrent vendredi pour la première fois en 412 jours, la plus longue fermeture de Disneyland en 65 ans. Des mesures de sécurité pour lutter contre le coronavirus seront bien sûr en place, y compris des exigences en matière de masque facial, des contrôles de température et de distance – et aucun câlin de caractère. L’attraction la plus attendue pour la réouverture est peut-être le souhait enchanté de Blanche-Neige réinventé à Fantasyland avec de nouvelles scènes tout au long du trajet.