La pause vaccinale Johnson & Johnson pourrait être levée

L’arrêt de l’utilisation du vaccin à un coup Johnson & Johnson pourrait être levé d’ici ce vendredi, bien que certaines restrictions puissent être nécessaires, a déclaré le Dr Anthony Fauci le week-end dernier. Les États ont cessé d’utiliser le vaccin de la société la semaine dernière après que les responsables fédéraux de la santé ont recommandé une pause «par prudence» en raison de caillots sanguins rares mais dangereux. Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu’ils examineraient toute preuve supplémentaire concernant le vaccin lors d’une réunion vendredi. Plus tôt cette semaine, l’Agence européenne des médicaments – l’organisme de réglementation pharmaceutique de l’Union européenne – a décidé qu’un avertissement concernant des caillots sanguins inhabituels associés à de faibles taux de plaquettes sanguines devait être ajouté aux informations sur le produit, mais a conclu que les avantages du vaccin l’emportaient sur le risque.

La famille et les citoyens exigent des images du tournage d’Andrew Brown Jr.

Les responsables ont fait face jeudi à une pression croissante pour publier des détails sur la mort d’Andrew Brown Jr., un homme noir qui a été mortellement abattu par les forces de l’ordre mercredi à Elizabeth City, en Caroline du Nord, à environ 170 miles au nord-est de Raleigh. Un juge doit généralement approuver la publication de la vidéo de la police en Caroline du Nord. Harry Daniels, l’avocat de la famille Brown, a déclaré à USA TODAY par courrier électronique qu’une requête serait déposée vendredi pour que cette séquence soit publiée. Les récits de témoins brossent le tableau d’un « meurtre illégal et injustifié » au cours duquel plusieurs policiers ont tiré alors que Brown s’enfuyait dans un véhicule, a déclaré Daniels lors d’une conférence de presse jeudi. Daniels a également déclaré que Brown n’était pas armé à l’époque. Le sentiment de soulagement apporté par le verdict de culpabilité contre l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin mardi dans le meurtre de George Floyd a été de courte durée pour certains, alors que les foules se sont rassemblées à Elizabeth City pour la deuxième nuit consécutive jeudi pour demander plus d’informations.

Le jour 2 du grand sommet virtuel sur le climat vient après le grand engagement de Biden

Le président Joe Biden a lancé jeudi le sommet virtuel de deux jours sur le climat de la Maison Blanche en s’engageant à réduire de moitié la pollution par les gaz à effet de serre aux États-Unis d’ici 2030, définissant un objectif agressif qui nécessiterait des changements radicaux dans les secteurs américains de l’énergie et des transports. « Ces mesures placeront l’Amérique sur la voie d’une économie à émissions nettes nulles d’ici 2050 au plus tard », a déclaré Biden. Le sommet virtuel, auquel participent 40 dirigeants du monde entier, vise à renouveler le leadership américain sur le changement climatique – et à rallier d’autres dirigeants mondiaux pour qu’ils fixent leurs propres objectifs ambitieux – après quatre ans au cours desquels l’administration Donald Trump a travaillé pour démêler les engagements environnementaux des États-Unis. . Les débats de vendredi devraient mettre en vedette les milliardaires Bill Gates et Mike Bloomberg, ainsi que des dirigeants syndicaux des métallurgistes et de l’électricité qui favorisent l’énergie solaire et d’autres sources d’énergie renouvelables. Biden espère que ces personnes aideront à vendre une transformation écologique de l’économie américaine.

Le Canada commence à interdire les vols en provenance de l’Inde et du Pakistan pendant 30 jours

L’Inde a signalé jeudi un record mondial d’une journée de plus de 314000 nouvelles infections, alors qu’une flambée de coronavirus dans le deuxième pays le plus peuplé du monde submerge un système de soins de santé fragile. Le total de 15,9 millions de cas dans le pays depuis le début de la pandémie est le deuxième derrière les États-Unis.Selon le ministre canadien de la Santé, la moitié des personnes arrivant dans le pays par avion et testées positives pour le coronavirus venaient d’Inde. En conséquence, il interdit tous les vols en provenance de l’Inde et du Pakistan voisin pendant 30 jours. Le vendredi est le premier jour complet où l’interdiction prend effet.

Les paiements de relance « plus-up » arrivent alors que les délais de remboursement d’impôt s’accumulent

Un Internal Revenue Service poussé à la limite et des règles fiscales déroutantes laissent des millions de contribuables dans l’attente et se demandent quand ils mettront la main sur des remboursements d’impôts dont ils ont tant besoin. Pour certains déclarants précoces, l’attente pour un remboursement d’impôt a déjà été de six à huit semaines – bien plus longue qu’une attente typique de 21 jours ou moins – après avoir produit leur déclaration de revenus 2020 en février ou mars. Pendant ce temps, certaines personnes qui ont déjà reçu le troisième paiement de relance ont été choquées de recevoir de l’argent supplémentaire ces derniers jours. Près de 700 000 paiements «majorés» cette semaine ont été versés à des personnes qui plus tôt cette année ont reçu un paiement de relance basé sur leurs déclarations de revenus de 2019. L’IRS a déclaré qu’il continuerait à effectuer des paiements d’impact économique sur une base hebdomadaire.

Contribuer: The Associated Press