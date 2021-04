Au moins huit morts et d’autres blessés lors d’une fusillade à Indianapolis

L’enquête sur une fusillade de masse dans une installation de FedEx près de l’aéroport international d’Indianapolis jeudi soir, qui a fait au moins huit morts et plusieurs autres blessés, devrait se poursuivre vendredi. Des agents du département de la police métropolitaine d’Indianapolis ont répondu à une fusillade rapportée jeudi, selon un porte-parole du département. Lorsqu’ils sont arrivés, ils ont trouvé un « incident de tireur actif », a déclaré le porte-parole lors d’une conférence de presse vendredi matin. La police pense que le tireur est décédé par suicide et les responsables ne croient pas qu’il existe une menace active pour la communauté. La police d’Indianapolis a confirmé que le site abritait l’installation de FedEx. Le hub FedEx Indianapolis, qui emploie plus de 4500 membres d’équipe, est le deuxième plus grand hub du réseau mondial de l’entreprise, a déclaré un représentant à IndyStar, qui fait partie du réseau USA TODAY, en mars.

D’autres manifestations à Chicago sont attendues après la diffusion d’une vidéo d’un policier tirant sur Adam Toledo

On s’attend à ce que davantage de personnes descendent dans la rue vendredi après la publication d’une vidéo bodycam montrant un policier de Chicago abattant mortellement Adam Toledo, 13 ans, alors que les mains du garçon étaient en l’air le mois dernier. « Il n’est pas là pour se défendre », a déclaré jeudi l’activiste Ja’Mal Green. « Il n’est pas ici pour dire à quel point il avait peur de la police et pourquoi il s’est enfui. Tout ce que nous savons, c’est que dans cette vidéo, ses mains étaient levées et il a reçu une balle dans la poitrine. » De petits groupes de manifestants se sont rassemblés dans un poste de police et ont défilé dans le centre-ville jeudi soir, mais il y avait peu de signes de manifestations généralisées dans la ville. Avant la sortie de la vidéo, certaines entreprises du quartier commerçant «Magnificent Mile» de la ville ont fermé leurs fenêtres. Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré que la ville avait activé un « plan de protection du quartier » avant la libération de jeudi.

Biden rencontrera le Premier ministre japonais pour discuter de la menace chinoise et des Jeux olympiques

Le président Joe Biden accueillera vendredi le Premier ministre japonais Yoshihide Suga. Ce sera sa première rencontre en personne avec un dirigeant étranger depuis son entrée en fonction. Les sujets à l’ordre du jour incluront probablement la pandémie de coronavirus, le changement climatique et même les Jeux olympiques de cet été à Tokyo. Les États-Unis et le Japon cherchent tous deux à renforcer leur alliance alors que l’Amérique tente de contrer les défis économiques et militaires posés par Pékin. « Les États-Unis ne peuvent être efficaces en Asie que lorsque les relations entre les États-Unis et le Japon sont solides et que le Japon est stable et stable », a déclaré un haut responsable de l’administration aux journalistes. Biden et Suga devraient également discuter de la situation des droits de l’homme à Hong Kong et dans le nord-ouest de la Chine dans la région du Xinjiang.

Le New Hampshire va lever le mandat de masque à l’échelle de l’État

Le New Hampshire lèvera son mandat de masque vendredi, a déclaré le gouverneur Chris Sununu. Mais les villes, les écoles et les villes individuelles peuvent imposer leurs propres exigences en matière de couverture du visage, tout comme les agences, départements et autres organisations de l’État, a-t-il déclaré. Le New Hampshire sera le premier État de la Nouvelle-Angleterre à lever un mandat de masque à l’échelle de l’État après être devenu le dernier État de la région à en mettre un en œuvre, en novembre. Alors que les infections à coronavirus ont augmenté ce printemps, Sununu a crédité le succès de l’État en matière de vaccination pour avoir maintenu les décès à un bas niveau et les hospitalisations à un niveau gérable. Près de 6 000 «cas révolutionnaires» d’Américains infectés malgré la vaccination ont été signalés aux Centers for Disease Control and Prevention – bien moins de 1% des 76 millions d’Américains qui sont entièrement vaccinés. Mais le CDC recommande toujours aux personnes entièrement vaccinées de prendre des précautions dans les lieux publics, comme le port d’un masque, la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains.

La MLS entame sa 26e saison avec deux affrontements intéressants

Bouclez votre ceinture, fans de football – la saison de la Major League Soccer débutera vendredi soir avec deux matchs. Houston se rendra à San Jose et Seattle accueillera le Minnesota (21h30 HE, FS1) dans un match revanche de la passionnante finale de la Conférence Ouest de la saison dernière. La ligue était à deux matches de la saison en mars dernier lorsque la pandémie COVID-19 a mis fin aux sports aux États-Unis. Le jeu a repris cet été avec le tournoi MLS is Back dans une bulle en Floride avant qu’une saison abrégée n’ait lieu et que le Columbus Crew devienne champion de la Coupe MLS. La MLS a estimé les pertes à près d’un milliard de dollars la saison dernière, principalement en raison du jeu dans des stades vides et des vols charters pour les équipes.

Contribuer: The Associated Press