5 choses à savoir vendredi

Les voyageurs américains au Canada pourraient faire face à de «longs retards» alors que la grève se profile

Les grèves qui devraient commencer vendredi dans les aéroports, les frontières terrestres et les ports de commerce commerciaux du Canada pourraient entraîner de longues files d’attente et des retards lors de la réouverture de la frontière du Canada avec les États-Unis la semaine prochaine. Près de 9 000 employés de l’Agence des services frontaliers du Canada sont sur le point de déclencher des grèves, arguant que les employés syndiqués travaillent sans contrat depuis plus de trois ans et devraient obtenir « une plus grande parité avec les autres organismes d’application de la loi à travers le Canada ». Deux syndicats, l’Alliance de la fonction publique du Canada et le Syndicat des douanes et de l’immigration, ont averti que les grèves pourraient avoir un « impact dramatique » pour les voyageurs américains le 9 août et pourraient affecter la chaîne d’approvisionnement du Canada en ralentissant les voyages commerciaux.

Les États-Unis ont probablement connu une autre vague d’embauche en juillet alors que l’économie rebondit

Malgré une légère augmentation des cas de COVID-19 et une pénurie de travailleurs disponibles, l’économie américaine a probablement connu une explosion de la croissance de l’emploi en juillet alors qu’elle rebondissait avec une vigueur surprenante après la fermeture du coronavirus en 2020. L’Associated Press note que le rapport sur l’emploi de juillet du département du Travail vendredi devrait montrer que les États-Unis ont créé plus de 860 000 emplois le mois dernier, dépassant les 850 000 de juin, selon une enquête auprès d’économistes de la société de données FactSet. Le coronavirus a déclenché une récession brève mais intense au printemps dernier, forçant les entreprises à fermer leurs portes et les consommateurs à rester chez eux par mesure de précaution sanitaire. L’économie a perdu plus de 22 millions d’emplois en mars et avril 2020. Depuis lors, elle a récupéré près de 16 millions d’emplois, laissant un manque à gagner de 6,8 millions par rapport à février 2020. L’embauche aux États-Unis s’est accélérée en juin alors que les employeurs ont créé 850 000 emplois.

Vendredi à Tokyo : les femmes de l’équipe américaine dominantes en volley, basket

Les Américaines ont été en or vendredi aux JO de Tokyo. Les Américaines April Ross et Alix Klineman, connues sous le nom de « A Team », ont remporté la médaille d’or en volleyball de plage féminin, battant les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy en deux sets. Elles sont devenues les premières Américaines à remporter l’or dans cette épreuve depuis Misty May-Treanor et Kerri Walsh Jennings en 2012. La domination du volleyball ne s’est pas limitée non plus à la plage, car les Américaines ont remporté leur demi-finale de volleyball en salle, remportant une victoire sur La Serbie en deux sets. Les États-Unis tenteront de remporter la médaille d’or dimanche. Sur le terrain de basket, les Américaines ont pris une grosse avance tôt et n’ont jamais regardé en arrière, battant la Serbie 79-59. Ils joueront pour la médaille d’or à leurs septièmes Jeux olympiques consécutifs. Plus tard dans la journée, les fans d’athlétisme pourront assister aux finales de certains événements clés, notamment le relais féminin 400 mètres, 1500 mètres et 4×400 mètres.

« Ce n’est pas notre moment le plus fier »: Spirit Airlines voit plus d’annulations

En disant: « Ce n’est pas notre moment le plus fier et nous le savons », le PDG de Spirit Airlines, Ted Christie, a publiquement abordé l’effondrement opérationnel de cette semaine pour la première fois jeudi, attribuant les plus de 1 700 annulations de vols à divers facteurs qui l’ont laissé à court de personnel. au début du mois d’août. Le mauvais temps à la fin du mois de juillet, une période où les équipages de conduite commencent à manquer d’heures de travail éligibles, a provoqué des annulations et « nous a fait basculer, a déclaré Christie. Les pilotes et les agents de bord ont expiré, laissant la compagnie aérienne sans mou dans son système et forcer les annulations. Les choses ont commencé à s’effondrer le dimanche 1er août et ont empiré au fur et à mesure que la semaine s’éternisait. Spirit a annulé plus de la moitié de ses vols pendant trois jours consécutifs. La mauvaise nouvelle pour les passagers de Spirit : le désordre n’est pas À 4 h 15 HE, la compagnie aérienne a déjà annulé 253 vols du vendredi, soit un vol sur trois, selon FlightAware.

Le Sturgis Motorcycle Rally revient, et delta sera là

Le Sturgis Motorcycle Rally, un rassemblement annuel massif de motards dans le Dakota du Sud, est de retour vendredi avec la variante delta hautement contagieuse menaçant de transformer l’événement en un super-spreader aux proportions énormes. Environ 700 000 personnes devraient assister à cet événement d’une semaine, qui est devenu un refuge pour les personnes désireuses d’échapper aux précautions contre les coronavirus. Ces derniers n’ont guère dissuadé les participants en août dernier, alors qu’environ 460 000 personnes y ont assisté. Les masques ont été pour la plupart abandonnés alors que les motards se sont entassés dans les bars, les salons de tatouage et les spectacles de rock. Les traceurs de contacts ont signalé 649 infections de tous les coins du pays liées au rassemblement de 2020, dont un décès. Une équipe du CDC a conclu dans une étude publiée que le rassemblement « avait de nombreuses caractéristiques d’un événement de super-propagation ».

Contribution : The Associated Press