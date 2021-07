5 choses à savoir vendredi

Les mandats de masques reviennent à Vegas et dans les complexes Disney

Le Nevada a émis une ordonnance d’urgence exigeant que les habitants de 12 des 17 comtés de l’État, y compris les points chauds touristiques de Las Vegas, Reno et Lake Tahoe, portent des masques dans les espaces publics intérieurs, qu’ils soient vaccinés ou non à partir de vendredi. Le Nevada Gaming Control Board, qui réglemente les casinos, a noté que la directive s’applique à tous les « employés, clients et invités ». Disney a annoncé que les clients âgés de 2 ans et plus devront enfiler des couvre-visages pour toutes les attractions intérieures et sur les transports Disney à Disneyland en Californie et à Disney World en Floride. Les annonces font suite à la dernière recommandation du CDC selon laquelle même les Américains vaccinés recommencent à porter des masques à l’intérieur s’ils se trouvent dans des zones où la transmissibilité du COVID-19 est élevée ou substantielle. Les preuves s’accumulent sur les dangers de la variante delta et sur la façon dont le port du masque est essentiel pour la maîtriser, rapporte un nouveau diaporama du gouvernement.

Saint-Paul et le Minnesota honoreront Suni Lee après leur médaille d’or olympique

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, et le maire de Saint Paul, Melvin Carter, ont tous deux déclaré vendredi « Sunisa Lee Day » après que la gymnaste olympique a remporté une médaille d’or pour le concours multiple aux Jeux olympiques de Tokyo. Lee est devenue jeudi la cinquième femme américaine consécutive à remporter l’or dans cette épreuve. Vendredi, l’athlétisme est enfin prêt à commencer, avec le début des premiers tours de qualification. De plus, dans un match revanche de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019, l’équipe féminine américaine de football affronte les Pays-Bas en quart de finale olympique. En natation, la double médaillée d’or olympique Lilly King, qui a déjà remporté le bronze au 100 mètres brasse féminin, a remporté l’argent lors de la finale du 200 brasse vendredi, tandis que sa coéquipière Annie Lazor a obtenu le bronze. Sur le terrain, l’équipe féminine américaine de basket-ball a battu le Japon lors de son deuxième match de poule, mais a eu du mal à terminer la victoire.

« Happier Than Ever »: Billie Eilish sort son deuxième album studio

« Happier Than Ever », le deuxième album studio de Billie Eilish après « When We All Fall Asleep, Where Do We Go? », lauréat d’un Grammy en 2019, est sorti tôt vendredi matin, la jeune femme de 19 ans prouvant que sa transformation créative va bien plus loin que une nouvelle couleur de cheveux. USA AUJOURD’HUI Charles Trépany note que pour une chanteuse qui a parlé franchement des problèmes de santé mentale passés et de la célébrité à un jeune âge, Eilish affiche simultanément une confiance en soi et une réflexion personnelle mature sur son dernier disque, racontant un ex toxique dans une piste (« Happier Than Ever ») tout en tombant amoureuse de qui elle veut devenir dans un autre (« mon avenir »). Les 16 pistes emmènent également les auditeurs dans un voyage non linéaire de tomber amoureux et de tomber amoureux, alors qu’Eilish chante le chagrin et le processus douloureux et incertain de guérison.

Les remboursements d’impôt sur le papier de chômage de l’IRS commencent à arriver

Une autre série de remboursements d’impôts supplémentaires continuera d’être distribuée vendredi, alors que l’Internal Revenue Service envoie de l’argent aux contribuables au milieu d’un changement brutal des règles relatives aux allocations de chômage. Les remboursements par chèque papier commenceront à arriver vendredi après que l’IRS a ajusté leurs déclarations de revenus fédérales. Ceux qui ont reçu des remboursements par dépôt direct ont commencé à le faire dès mercredi. Dans l’ensemble, environ 1,5 million de personnes ont reçu en moyenne 1 686 $ cette semaine. L’IRS a déployé ces remboursements spéciaux par lots, car il effectue des ajustements pour les premiers déclarants qui ont payé plus que ce qu’ils devaient en impôts sur leurs allocations de chômage pour 2020 pendant la pandémie. Et jusqu’à présent, l’IRS a émis 8,7 millions de remboursements liés au chômage pour un total de 10 milliards de dollars.

Les prétendants au titre cherchent à bouger avant la date limite des échanges MLB

Les espoirs de la Série mondiale chercheront à renforcer leurs listes avant la fin de la date limite des échanges de la MLB vendredi à 16 h HE. Les concurrents faisant déjà des ajouts clés incluent les Dodgers de Los Angeles, qui ont conclu un accord à succès jeudi soir, ajoutant Max Scherzer et Trea Turner des Nationals de Washington. Les Padres de San Diego ont déjà échangé contre le All-Star Adam Frazier et le releveur Daniel Hudson. Passant à la Ligue américaine, les Astros de Houston ont ajouté à leur personnel de lanceurs en échangeant avec le rival de la division Seattle Mariners pour acquérir le lanceur Kendall Graveman. Dans l’Est de l’AL, les Yankees de New York ont ​​ajouté plus de puissance à leur alignement en échangeant d’abord pour le cogneur Joey Gallo, puis en surprenant beaucoup en ajoutant Anthony Rizzo des Cubs de Chicago.