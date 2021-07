5 choses à savoir vendredi

Une cérémonie d’ouverture des JO très différente

Après un long retard, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo est là. Les détails de la cérémonie sont pour la plupart privés, bien qu’on s’attende à ce qu’elle ait un ton plus sombre et reconnaissant que d’autres, avec COVID-19 susceptible d’être un thème majeur. Les fans ne seront pas présents et les organisateurs ont déclaré que la foule sur place serait limitée à environ 950 personnes, y compris des VIP, des représentants du gouvernement et des dignitaires étrangers. La première dame Jill Biden sera là en tant que chef de la délégation américaine. Environ 230 athlètes américains défileront lors de la cérémonie, dont deux porte-drapeaux pour la première fois dans l’histoire du pays. Les organisateurs ont également annoncé jeudi avoir licencié le réalisateur de la cérémonie d’ouverture après avoir appris qu’il s’était moqué de l’Holocauste dans une routine comique. La diffusion de la cérémonie débutera à 6 h 55 HE sur NBC et sera rediffusée à 19 h 30 HE.

Violentes manifestations en Haïti avant les funérailles du président assassiné

Les funérailles du président haïtien assassiné Jovenel Moïse auront lieu vendredi, plus de deux semaines après son assassinat lors d’un assaut choquant qui a secoué le pays des Caraïbes et semé le chaos politique. Un prêtre a déclaré lors d’un service commémoratif jeudi que trop de sang était versé en Haïti alors que les autorités mettaient en garde contre davantage de troubles avant ses funérailles. Les manifestations après la messe sont devenues violentes jeudi avec des manifestants tirant en l’air, jetant des pierres et renversant des barricades en béton. Des responsables haïtiens ont déclaré que Moïse avait été tué le 7 juillet par une équipe de « mercenaires » étrangers qui comprenait jusqu’à trois Américains d’origine haïtienne. Le chef de la police haïtienne, Léon Charles, a déclaré que 26 suspects avaient été arrêtés jusqu’à présent, dont trois policiers et 18 anciens soldats colombiens.

Biden relance ses efforts sur la campagne électorale pour les démocrates

Le président Joe Biden prononcera un discours en Virginie vendredi au nom du candidat démocrate au poste de gouverneur Terry McAuliffe. Le discours sera son premier événement de campagne publique en tant que président et peut-être un aperçu d’un plus grand soutien présidentiel à venir pour les démocrates du Congrès. L’approche impliquée de Biden intervient alors que les démocrates sont confrontés à une série d’élections au Congrès difficiles l’année prochaine. Le président a été une force motrice alors que le Comité national démocrate établit des records de collecte de fonds, renforce ses liens avec les États parties et s’adresse à davantage d’électeurs. Ces efforts sont cruciaux pour les démocrates, qui sont confrontés à une bataille difficile pour garder le contrôle du Congrès, où leurs majorités étroites l’ont empêché de réaliser la majeure partie de ses ambitions législatives de grande envergure.

Première de la saison 2 de « Ted Lasso » sur Apple TV+

La saison 2 de la superbe comédie à succès « Ted Lasso » a été diffusée vendredi sur Apple TV + (et de nouveaux épisodes seront diffusés tous les vendredis). Nominé pour 20 Emmy Awards, dont sept pour les acteurs de la série, « Lasso » met en vedette Jason Sudeikis, ancien de « Saturday Night Live », dans le rôle de Ted Lasso, un entraîneur de football universitaire américain sans vergogne qui prend un poste à la tête d’une équipe de football de la Premier League britannique malgré connaissant très peu le sport. En tant que critique de USA TODAY TV Kelly Lawler note dans sa critique (★★★½ sur quatre) de la saison 2, le spectacle « était parfait à tous égards pour 2020, un coup critique surprise pour Apple et un point lumineux au milieu de l’obscurité provoquée par la pandémie de COVID-19. » La nouvelle saison est-elle à la hauteur de la saison 1 bien-aimée ? Lawler dit que « Lasso » n’est « officiellement pas une mode ou une phase », ajoutant que les six nouveaux épisodes mis à la disposition des critiques sont « plus drôles, plus profonds et plus ambitieux que la sortie inaugurale ».

La pleine lune « buck » se lève – mais les incendies de forêt pourraient la rendre rouge ou orange

Une pleine lune « buck » se lèvera dans le ciel du sud-est vendredi, bien que la fumée des incendies de forêt dans l’ouest puisse la faire apparaître rouge ou orange dans certaines parties des États-Unis. La pleine lune semblera particulièrement importante lorsqu’elle est proche de l’horizon en raison de l’« illusion de la lune », lorsqu’elle semble plus grande là-bas que lorsqu’elle est haute dans le ciel. Le nom de lune « buck » vient d’un certain nombre d’endroits, y compris des sources amérindiennes, coloniales américaines et européennes, selon le Old Farmer’s Almanac. « La pleine lune de juillet est appelée la lune du mâle parce que les bois des cerfs mâles (les mâles) sont en pleine croissance à ce moment-là. Les mâles perdent et repoussent leurs bois chaque année, produisant un ensemble plus grand et plus impressionnant au fil des ans par », a déclaré l’almanach. La lune atteindra son illumination maximale à 22 h 37 HE.

