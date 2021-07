5 choses à savoir vendredi

Les feux de forêt continuent de faire rage dans l’Ouest ; Paradise, Californie à fleur de peau

Paradise, en Californie, a été pratiquement détruite par l’incendie de forêt le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis il y a moins de trois ans. Maintenant, la ville surveille nerveusement le Dixie Fire – à 10 miles de là. Depuis qu’il s’est allumé mercredi, l’incendie non maîtrisé a balayé plus de 3½ milles carrés de broussailles et de bois principalement. L’incendie est l’un des plus de 70 dans 12 États, de la Californie au Minnesota, alimenté par des semaines de chaleur et de sécheresse dans une boucle implacable cet été. Le plus grand incendie est l’incendie de Bootleg dans l’Oregon, qui a brûlé plus de 330 milles carrés depuis son allumage le 6 juillet. Il ne reste contenu qu’à 7%, selon le Forest Service, et un confinement complet est attendu avant octobre.

Biden et les dirigeants de Pacific Rim discuteront d’un moyen économique de sortir de la pandémie

Le président Joe Biden, son homologue chinois Xi Jinping, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et le président russe Vladimir Poutine font partie des dirigeants du Pacific Rim réunis virtuellement vendredi pour discuter des stratégies visant à aider les économies à rebondir après la résurgence de la pandémie de COVID-19. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern présidera la réunion du forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) composé de 21 membres. Biden, qui devrait aborder plusieurs sujets, discutera des efforts de son administration pour servir « d’arsenal de vaccins pour le monde » et de la façon dont les membres de l’alliance peuvent collaborer pour renforcer l’économie mondiale, rapporte l’Associated Press. La réunion intervient alors que les États-Unis ont vu de nouveaux cas par jour plus du double par rapport à la semaine du 22 juin. Les nouveaux cas ont atteint un sommet en six mois à Tokyo jeudi, huit jours seulement avant le début des Jeux olympiques.

Des responsables du CIO visitent Hiroshima et Nagasaki au milieu de l’opposition

Thomas Bach, président du Comité international olympique, s’est rendu vendredi à Hiroshima au Japon et son vice-président John Coates s’est rendu à Nagasaki, avant le début des Jeux olympiques de Tokyo la semaine prochaine. Un groupe de 11 groupes anti-olympiques et pacifistes a soumis une lettre à Tokyo s’opposant à la visite de Bach. Les Jeux se déroulent malgré l’état d’urgence à Tokyo et l’opposition persistante au Japon du grand public et de la communauté médicale en raison de la pandémie de COVID-19. Bach et Coates utilisent la toile de fond des villes, frappées par les bombes atomiques par les États-Unis en 1945, pour promouvoir le premier jour de la soi-disant trêve olympique – une tradition de la Grèce antique qui a été ravivée par une résolution des Nations Unies en 1993 .

Des docu-séries sur la championne de tennis Naomi Osaka en avant-première sur Netflix

« Naomi Osaka », une docuserie en trois parties sur le quadruple champion de tennis du Grand Chelem, fait ses débuts vendredi sur Netflix. Le film des victoires et des défaites est entremêlé de scènes du temps d’Osaka avec sa famille et son petit ami, le rappeur Cordae ; ses exigences en matière de formation et d’affaires ; Réflexions d’Osaka sur sa carrière, son identité multiraciale et sa décision de protester contre les meurtres policiers d’hommes et de femmes noirs. Osaka, 23 ans, s’est retirée de Roland-Garros en mai, citant « d’énormes vagues d’anxiété » avant de s’adresser aux médias et de révéler qu’elle a souffert de longues périodes de dépression. Elle a également sauté le Wimbledon qui vient de se terminer. Dans un récent essai du magazine Time, Osaka a écrit : « J’espère que les gens peuvent comprendre et comprendre que c’est bien de ne pas être bien, et c’est bien d’en parler.

‘Space Jam: A New Legacy’ en avant-première dans les salles, HBO Max

Bienvenue dans le Space Jam, façon LeBron James. Vingt-cinq ans après que Michael Jordan ait comparu devant le tribunal avec Bugs Bunny et le gang des Looney Tunes, James est entré vendredi dans l’arène bien-aimée du cinéma avec sa propre version, « Space Jam: A New Legacy ». Et encore une fois, le GOAT de basket-ball d’une nouvelle génération se bat pour son existence même contre des adversaires Goon Squad incroyablement redoutables. Comment James a-t-il tracé son propre chemin ? Nous avons demandé aux cinéastes. « Nous avons fait notre propre film, rendant hommage au passé. Nous avons copié cette structure », explique le réalisateur Malcolm D. Lee. « Mais nous ne voulions pas l’appeler » Space Jam 2 « parce que ce n’est pas vraiment une suite. C’est une nouvelle version, un nouvel héritage. »

