5 choses à savoir vendredi :

La tempête tropicale Elsa frappe la côte est

La tempête tropicale Elsa a remonté la côte est, un système météorologique implacable qui a fait une mort en Floride, blessé au moins 10 personnes en Géorgie et inondé certaines parties de la ville de New York. Elsa passait au-dessus des États du centre-est de l’Atlantique jeudi soir et devait se déplacer à proximité ou au-dessus du nord-est des États-Unis vendredi. Aucun changement significatif de force n’est attendu d’ici vendredi, et Elsa devrait devenir un cyclone post-tropical d’ici vendredi soir, a déclaré le National Hurricane Center. Des avertissements de tempête tropicale étaient en vigueur le long de la côte de la Caroline du Nord au Massachusetts. Il y avait une chance que Long Island à New York connaisse des vents soutenus de force tempête tropicale tard dans la nuit de jeudi à vendredi matin, a averti le National Weather Service de New York.

✍️ Avez-vous fait attention aux gros titres cette semaine? Testez vos connaissances et répondez à notre quiz d’actualité.

Les Haïtiens face à l’incertitude après l’assassinat du président

Le Premier ministre par intérim Claude Joseph a proclamé « l’état de siège » en Haïti, après que le président Jovenel Moïse a été abattu et sa femme blessée lors d’un raid à son domicile mercredi. Joseph a fait la déclaration, qui est similaire à la loi martiale, car il a pris le contrôle du gouvernement malgré des questions sur ses prétentions au pouvoir.Les autorités ont déclaré avoir arrêté deux haïtiens-américains en lien avec l’assassinat.Des sources policières dans le pays ont déclaré que 28 mercenaires étaient impliqués, selon l’ancien Premier ministre haïtien Laurent Lamothe. Léon Charles, chef de la police nationale d’Haïti, a déclaré que 15 des détenus venaient de Colombie et que huit suspects étaient toujours en fuite. Haïti était devenu de plus en plus instable sous Moïse, qui gouvernait par décret depuis plus d’un an et faisait face à de violentes manifestations. alors que les critiques l’accusaient d’essayer d’accumuler plus de pouvoir tandis que l’opposition exigeait qu’il démissionne.

‘Permission to Dance’ : BTS sort un nouveau single co-écrit avec Ed Sheeran

Les fans de BTS n’ont plus besoin d’attendre « Permission to Dance », le dernier single du boys band sud-coréen sorti vendredi. Il s’agit de leur troisième chanson entièrement écrite en anglais, après « Dynamite » et « Butter » de 2020, qui ont chuté plus tôt cette année. Ed Sheeran, Steve Mac, Jenna Andrews et Johnny McDaid de Snow Patrol ont co-écrit la chanson. Le groupe sortira également un CD qui comprend quatre pistes : « Butter », « Permission to Dance », « Butter (Instrumental) et « Permission to Dance (Instrumental) ».

La star des Dodgers reste en congé au milieu d’une enquête pour agression

La Major League Baseball a prolongé d’une semaine le congé administratif de Trevor Bauer à compter de vendredi alors qu’une enquête se poursuit sur l’allégation d’une femme selon laquelle il l’aurait agressée sexuellement. La ligue a initialement placé le lanceur des Dodgers de Los Angeles, âgé de 30 ans, en congé pendant sept jours le 2 juillet. L’accusatrice, une femme de San Diego, a déclaré que Bauer avait frappé plusieurs parties de son corps et l’avait étranglée avec ses cheveux au point qu’elle perdu connaissance lors de l’attaque présumée. Bauer, par l’intermédiaire de son co-agent Jon Fetterolf, a affirmé que les deux rencontres sexuelles entre lui et la femme étaient consensuelles.

Les premières de «Black Widow» de Marvel dans les salles, sur Disney + Premier Access

« Black Widow » sera présenté vendredi matin sur Disney + Premier Access et dans les salles. C’est le premier film Marvel sorti depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le critique d’USA TODAY, Brian Truitt, décrit l’effort de super-héros en solo comme « à la fois opportun et beaucoup trop tard », rendant enfin justice au vengeur secret de Johansson. « Black Widow » sera disponible sur Premier Access pendant environ trois mois jusqu’à ce qu’il devienne disponible pour tous les Disney Plus d’abonnés le 6 octobre.

Contribution : The Associated Press