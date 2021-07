5 choses à savoir vendredi

La tempête tropicale Elsa se dirige vers les Caraïbes et pourrait potentiellement perturber les efforts de récupération des condos en Floride

Une tempête tropicale se déplaçant vers l’ouest Elsa devrait se renforcer dans le premier ouragan de 2021 et devrait déclencher de fortes pluies et des vents forts dans les Caraïbes à partir de vendredi, avant de s’approcher des États-Unis la semaine prochaine, a déclaré Accuweather.com. Le sud de la Floride pourrait potentiellement être sur le chemin de la tempête, selon le National Hurricane Center. Bien qu’il soit trop tôt pour déterminer quels impacts, le cas échéant, pourraient survenir en Floride la semaine prochaine, les autorités ont encouragé les résidents à surveiller la tempête et à se préparer. Cela inclut les équipes de la copropriété qui s’est effondrée à Surfside le 24 juin, où de fréquents éclairs et orages ont déjà forcé la suspension des efforts de sauvetage. L’effondrement a fait 18 morts et 145 disparus. Jeudi, de nouveaux documents exclusifs ont montré que les efforts de réparation du bâtiment n’étaient pas terminés, en partie, de sorte que la piscine pouvait rester ouverte.

Plus de 600 000 nouveaux emplois attendus en juin

Les économistes s’attendent à ce que le rapport sur l’emploi de vendredi pour juin montre que les employeurs américains ont créé 675 000 emplois de plus qu’ils n’en ont supprimé, le taux de chômage tombant à 5,7%. La croissance de l’emploi a été agitée récemment, avec des gains décevants en deçà des attentes. C’est essentiel, car la Réserve fédérale continuera probablement à soutenir l’économie grâce à des taux d’intérêt bas tant que le marché du travail semble avoir besoin d’aide. « Le chiffre du chômage de ce vendredi est assez important car il va déterminer la trajectoire du moment où la Fed va réellement ajuster ses politiques », a déclaré Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille chez Morgan Stanley Investment Management. En mai, 559 000 emplois ont été ajoutés à l’économie, mais les pénuries de main-d’œuvre ont continué de freiner l’embauche.

Anheuser-Busch offre de la bière gratuite pour les progrès de la vaccination contre le COVID-19

Anheuser-Busch a promis de donner de la bière gratuite aux Américains si la Maison Blanche atteignait son objectif de 70 % d’adultes américains vaccinés d’ici le 4 juillet. À partir de vendredi, les adultes de 21 ans et plus peuvent aller sur MyCooler.com/beer et télécharger une photo d’eux-mêmes à leur endroit préféré pour prendre une bière. Ils recevront un e-mail avec une carte-cadeau numérique d’une valeur de 5 $, le prix de détail moyen d’un produit Anheuser-Busch. La semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu’environ 65% des adultes américains avaient reçu au moins une injection de COVID-19 et 56% étaient complètement vaccinés. La Maison Blanche s’attend à ce que 70% de tous les adultes américains aient au moins une injection dans quelques semaines.

Les joueurs doivent décider de se retirer de la prochaine saison de la NFL

Les joueurs de la NFL ont jusqu’à vendredi pour se retirer de la saison 2021 en raison de COVID-19, une option qu’ils avaient également en 2020. Les joueurs qui choisissent de se retirer verront leurs contrats suspendus pour l’année, reprenant essentiellement là où ils s’étaient arrêtés ce qui suit saison sans que l’équipe perde un an de contrôle. Près de 70 joueurs de la NFL se sont retirés de la saison 2020. La NFL s’attend à moins de retraits cette saison, mais il était important de donner la possibilité aux joueurs, en particulier ceux considérés dans une catégorie « à haut risque ». L’opt-out est disponible uniquement pour les joueurs dont les contrats sont entrés en vigueur avant le 1er octobre 2020.

Au cinéma : que regarder, de « Forever Purge » à « The Tomorrow War »

Que vous aimiez ou non les vrais feux d’artifice, il y a beaucoup de cinéma à l’affiche avec un week-end du 4 juillet plein de nouveaux films, à la fois à la maison et dans les salles de cinéma. Le dernier de la franchise d’horreur dystopique de longue date, « The Purge », est sur grand écran vendredi. Ou si vous cherchez à rester à la maison, vous pouvez regarder Chris Pratt combattre des extraterrestres dans un thriller de science-fiction Amazon Prime qui riffs sur « Independence Day ». En d’autres termes : vous avez besoin d’un film ce long week-end ? Brian Truitt de USA TODAY vous a couvert. Voici un guide de ce qui satisfera tous les goûts cinématographiques, du documentaire perspicace d’Ahmir « Questlove » Thompson sur le festival culturel de Harlem de 1969 à Alec Baldwin en tant que bébé parlant : « The Boss Baby: Family Business ».